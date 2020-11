La nuova settimana inizia in maniera estremamente interessante per lo Scorpione, che accoglie Mercurio nel suo cielo. Il pianeta porta energia, novità e passione, al contrario rappresenta un grande ostacolo per l'Acquario, con cui inevitabilmente nascono degli scontri. Novilunio sensuale e romantico per l'Ariete. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 9 a domenica 15 novembre 2020, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale fino al 15 novembre 2020 per tutti i segni

Ariete: quella appena iniziata è una settimana sensuale ed interessante per il segno.

Le stelle sono positive per quanto riguarda l’amore e la sfera sentimentale, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Mercurio in ottima posizione assicura una marcia in più per quanto riguarda la sfera professionale. La settimana si conclude con un novilunio estremamente eccitante, previsto per domenica 15 novembre.

Toro: la nuova settimana porta interessanti opportunità per quanto riguarda la sfera lavorativa, anche se il nervosismo portato da Mercurio potrebbe rallentare un po’ il segno, allontanando dei suoi obiettivi. Il consiglio è quello di procedere un passo alla volta, sbrigando prima le questioni burocratiche rimaste in sospeso. Il weekend è un momento più sereno da dedicare al partner e alla famiglia, ma anche alla cura di se stessi.

Gemelli: durante le giornate di lunedì 9 e martedì 10 novembre Mercurio investigatore aiuterà il segno di risolvere alcune questioni finanziarie rimaste in sospeso. Al contrario a partire dal 12 sarà l’amore ad occupare un ruolo da protagonista, c'è romanticismo e anche la sessualità è in crescita.

Cancro: Mercurio in buona posizione assicura la riuscita di interessanti progetti lavorativi soprattutto nelle giornate dal 9 all’11 novembre.

Al contrario le giornate a seguire potrebbero portare alla nascita di incomprensioni e malintesi all’interno della sfera familiare, soprattutto nel rapporto con il coniuge o i figli. Weekend romantico.

Leone: l’oroscopo della settimana consiglia al segno maggiore cautela, soprattutto per coloro i quali sono alle prese con contratti o nuovi accordi da firmare.

Meglio leggere con attenzione tutte le clausole prima di prendere una decisione. Durante il weekend potrebbe nascere un certo senso di insoddisfazione, dovuto soprattutto ad un calo di energie che potrebbe costringere qualcuno a rimandare degli impegni importanti. Bene l’amore.

Vergine: Mercurio in ottimo aspetto garantisce la buona riuscita dei progetti professionali. È il momento ideale per avanzare una proposta o iniziare degli accordi. Ma le stelle sorridono al segno anche per quanto riguarda l’amore, il weekend sarà un ottimo momento di riposo, ideale per dedicarsi al partner e alla famiglia.

Bilancia: Mercurio affarista aiuta il segno ad elaborare un piano vincente per quanto riguarda la sfera professionale e l’ambito pratico.

Gli influssi della Luna la proteggono il segno a partire dal 12 novembre, rendendo l’amore il grande protagonista di questa seconda parte della settimana. Questo è il momento ideale per dichiararsi alla persona amata, ma anche per cercare di recuperare un rapporto in crisi.

Scorpione: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove qualcuno potrebbe trovare degli alleati preziosi, grazie anche a Mercurio nel segno. Un quadro astrale splendente protegge l’amore e rapporti interpersonali, soprattutto durante il weekend ci si potrà abbandonare romanticismo e alla passione, vivendo belle emozioni.

Sagittario: si presagisce una settimana proficua per il segno è il momento di spogliarsi di ogni dubbio e lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Un ottimo lavoro di squadra potrebbe rivelarsi essenziale a tal fine. Al contrario a partire da venerdì 13 le stelle concedono più attenzioni all’amore, qualcuno potrebbe fare un incontro interessante, altri potrebbero decidere di trascorrere un weekend romantico con il partner e la famiglia.

Capricorno: l'oroscopo della settimana lascia prevedere delle giornate di ripartenza per il segno che soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa può recuperare e dimostrare quali sono le proprie capacità. Positive anche per quanto riguarda l’amore e la sfera familiare dove c’è serenità. Ottima la forma fisica.

Acquario: la settimana inizia in maniera un po’ faticosa per il segno che si scontra con un Mercurio difficile.

In ambito lavorativo così come in famiglia potrebbero nascere o continuare delle discussioni. I consigli dell'oroscopo è quello di muoversi passo per passo, evitando decisioni improvvise, ma soprattutto di sottoporre il fisico a sforzi e stress eccessivi.

Pesci: Mercurio in ottimo aspetto lascia presagire una settimana di grandi novità. In ambito lavorativo potrebbero presentarsi nuove occasioni e opportunità da non farsi assolutamente scappare. La passione si riaccende e travolge i nativi del segno. Questo è un ottimo momento per chi vive un rapporto di coppia, ma anche per chi è alla ricerca di nuovi incontri.