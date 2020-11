Martedì 10 novembre, secondo le stelle, sarà una giornata vantaggiosa per la Bilancia, che grazie agli influssi di Mercurio può elaborare interessanti strategie per quanto riguarda la sfera lavorativa. Al contrario gli influssi del pianeta potrebbero rappresentare un ostacolo per l'Acquario, che farebbe bene a muoversi con cautela ed evitare qualsiasi tipo di contrasto, sia in amore, che nel lavoro. Alti e bassi per i Gemelli, buone stelle per la Vergine.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, martedì 10 novembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 10 novembre 2020 per tutti i segni

Ariete: l’oroscopo lascia prevedere una giornata di recupero per il segno, che a partire da martedì 10 novembre può fare affidamento sulla protezione di Mercurio in scorpione, che protegge la sfera pratica.

Toro: sono 24 ore interessanti per quanto riguarda l’ambito lavorativo, nel quale potrebbero presentarsi delle nuove opportunità. Serenità in amore. Recupero fisico.

Gemelli: è una giornata di alti e bassi per il segno, Mercurio non si fida e qualcuno tenderà a farvi notare il pelo nell’uovo. Meglio evitare polemiche e contrasti sia in amore che in ambito lavorativo. È possibile esprimere il proprio parere senza la pretesa di imporlo sugli altri.

Cancro: l’oroscopo di martedì 10 novembre lascia presagire una giornata interessante per quanto riguarda gli affari e i progetti lavorativi, grazie a Mercurio in buona posizione. Bene l’amore.

Leone: l’ingresso di Mercurio in Scorpione tenta di mettere in guardia il segno. Il presagio delle stelle si riferisce soprattutto coloro i quali sono alle prese con nuovi contratti o accordi da firmare, meglio leggere con attenzione tutte le clausole.

Vergine: Mercurio in buonissima posizione lascia prevedere una giornata di conquiste e soddisfazioni, sia per quanto riguarda la sfera professionale che in ambito sentimentale. È il momento ideale per agire.

Bilancia: gli influssi di Mercurio, particolarmente affarista, aiutano il segno a recuperare per quanto riguarda la sfera lavorativa e a trovare le soluzioni più adatte.

Anche in amore è un buon momento, ideale per ritrovare la serenità con il partner.

Scorpione: Mercurio in buona posizione aiuta a pianificare i prossimi passi da compiere, trovando la giusta organizzazione per quanto riguarda l’ambito lavorativo. È un momento di estrema passionalità e romanticismo per quanto riguarda l’amore, anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: l’oroscopo di martedì 10 novembre lascia presagire un inizio di giornata estremamente proficuo per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo può concludere qualcosa di vantaggioso. Premiato sarà soprattutto il lavoro di squadra, attraverso il quale si potranno ottenere i risultati desiderati. Bene l’amore.

Capricorno: è una giornata di ripartenza per il segno, che grazie gli influssi di Mercurio in Scorpione ritrova la grinta e l’energia perdute.

È un buon momento per coloro i quali intendono avanzare delle proposte o presentare dei nuovi progetti. Armonia in amore.

Acquario: quella di martedì 10 novembre si presagisce essere un’altra giornata faticosa per il segno, che dovrà scontrarsi con gli influssi contrastanti di Mercurio. Il consiglio dell’oroscopo è quello di evitare gli sforzi e cercare di salvaguardare il fisico e la salute. Contrasti in amore.

Pesci: Mercurio in ottimo aspetto lascia presagire 24 ore interessanti per il segno per il quale potrebbero aprirsi nuovi orizzonti. Soprattutto per quanto riguarda la sfera economica e professionale, dove si potrebbero raggiungere interessanti obiettivi. Contrasti in amore.