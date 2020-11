L'Oroscopo di domenica 8 novembre è pronto ad annunciare come sarà questa giornata. La Luna lascerà il Cancro per transitare nel Leone. Sarà del tutto normale sentirsi nervosi, agitati e pieni di carisma. I Cancro saranno in completo recupero psicofisico mentre i Toro risulteranno più aggressivi che mai. Andrà a gonfie vele la giornata per i nativi del Capricorno. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Toro – 12 - Scontri e tensioni nell'aria. Sarà una domenica poco stabile e rischierete di essere aggressivi.

La politica e l'economia saranno due argomenti da evitare, non continuate a questionare sempre sulle stesse cose! Cambiate disco ed anche la vostra vita migliorerà. Moderare i termini sarà la vostra sfida della giornata!

Vergine – 11 - Anziché imprecare perché le cose non vanno mai come vorreste, concentratevi sulle questioni pratiche e soprattutto utili. Basta futili chiacchiere sul "se" e sul "ma", leggete libri stimolanti, guardati i film avventurosi e natalizi, dedicatevi al bricolage o alla cucina. I leader sanno trasformare le disgrazie in grandi occasioni mentre i perdenti trovano sempre una scusa per lamentarsi.

Scorpione – 10 - La vita sociale ha subito un'ennesima batosta durante la settimana e forse siete pentiti delle cose fatte qualche mese fa quando avete completamente sottovalutato l'andamento della situazione.

Al contrario, se siete stati lungimiranti, allora da qui a fine anno vivrete meglio di coloro che si sono dati alla pazza gioia e al divertimento sregolata.

Bilancia – 9 - Le previsioni astrologiche vi vedranno alle prese con un partner o un famigliare nervoso. Siete sempre voi i pacieri della casa.

Il miglioramento non piove dal cielo, ma bisogna impegnarsi in prima persona per ottenerlo. Quindi aprite gli occhi, spremete le meningi e ricercate tutti i modi possibili per ottenere una vita confortevole e soddisfacente!

Ariete – 8 - Liberatevi dei comportamenti che vi indeboliscono e concentratevi su quelli che al contrario vi rafforzano.

Lasciarsi abbattere dal pessimismo è facile, perciò evitate di omologarvi e tirate fuori il vostro carattere da leader, così facendo sarete ammirati e presi d'esempio: a nessuno piacciono le fotocopie!

Sagittario – 7 - Il successo non si misura dal possesso di beni materiali o dalla posizione sociale, ma dalle abilità sviluppate in prima persona. Quindi anche sentirvi frustrati per presunti progressi mancati, datevi una mossa. Tutto si può imparare, tutto si può perfezionare, tutto si può fare. Abbiate cura del vostro corpo e smettetela di trascurarlo. Notizie in arrivo.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Pesci – 6 - L’oroscopo di domenica vi vedrà alle prese con una situazione poco promettente che vi ha travolto in settimana.

Non siete molto entusiasti della piega che ha preso la situazione generale, ma anziché piangere sul latte versato Prendete in mano la vostra vita e sfruttate questo momento. Una persona vi penserà. Amore in arrivo per le anime timide e solitarie, dovrete solamente pazientare e attendere che torni il sereno.

Gemelli – 5 - Dateci un taglio in questa domenica noiosa. Non avrete voglia di alzarvi o di dedicarvi alle solite faccende casalinghe. Magari ritenete di fare troppo per gli altri e vi sentite schiavi! Rivedete la situazione generale e riprogrammate la quotidianità. La prossima settimana sarà decisiva, perciò organizzatevi il più possibile.

Acquario – 4 - Giornata conclusiva, farete la resa dei conti di quanto avvenuto in settimana e metterete i puntini sulle I.

Nulla vi terrorizzerà, del resto sapete sempre come cavarvela. Otterrete quell'attenzione che stavate cercando da tempo. L'amore di coppia andrà a gonfie vele, la passione riaffiorerà e anche la confidenza. Riscoprirete nuovi talenti.

Capricorno – 3 - Domenica potente e piena di buon senso, andrà tutto a gonfie vele. La vostra tenacia sarà messa in risalto e non vi cullerete più nell'apatia e nelle frustrazioni. Riuscirete a metabolizzare le ultime vicende e vi concentrerete sulle persone che sono ancora accanto a voi. Il tempo è prezioso, non sprecatelo dietro a coloro che non vi sanno apprezzare.

Cancro – 2 - L’oroscopo prevede una domenica molto piacevole. Sarete in recupero psicofisico dopo una settimana ricca di vicende.

Le proposte non mancano perciò dovrete riflettere su ciò che volete veramente. Non è il caso di sperperare altri soldi, anzi occorre ristabilire il budget e tagliare qualcosa.

Leone – 1 - Mai come adesso occorre pensare diversamente tutti coloro che si lasciano cogliere dal pessimismo e dallo sconforto. Quando il periodo è buio bisogna accendere una luce. Quindi in vista del Natale, anziché pensare che non vale la pena festeggiare con tutto il pessimismo che dilaga nel mondo, decorate la casa da cima a fondo: in questo modo darete una bella scossa anche ai vicini.