L'oroscopo di sabato 7 novembre prevede un inizio di weekend favoloso per i nativi sotto il segno del Leone, che si sentirà particolarmente desiderato dalla persona amata, mentre il comportamento dei nativi Gemelli sarà particolarmente efficace sul posto di lavoro. Capricorno sentirà il bisogno di approvazione da parte del partner, mentre Ariete avrà qualche beneficio in più sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 7 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 7 novembre 2020 segno per segno

Ariete: il weekend si aprirà in rialzo per voi nativi del segno, grazie all'approdo della Luna in buon aspetto.

In amore dunque sarebbe il caso di partire alla carica e cercare di sistemare eventuali problemi di coppia e ripristinare l'intesa di coppia. Se siete single non perdete tempo con quelle persone che non hanno intenzione di darvi una mano. Sul fronte lavorativo i vostri colloqui si riveleranno efficaci se dimostrate di avere le idee ben chiare ai vostri colleghi. D'altronde la salute è buona, dunque non perdete l'occasione. Voto - 7+

Toro: previsioni astrali che vi vedranno con i piedi di piombo in questa giornata con la Luna in quadratura dal segno del Leone. Intendiamoci, la vostra relazione di coppia procede bene al momento, ma in ogni caso meglio non essere troppo espansivi o estroversi in questo momento.

Limitatevi a godere della vostra relazione di coppia con leggerezza. Se siete single l'istinto sarà una risorsa fondamentale in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo vi darà qualcosa in più, grazie a Giove e Saturno favorevoli. Mettete a disposizione le vostre migliori abilità e mantenete la concentrazione.

Voto - 7+

Gemelli: un po’ di prudenza non vi farà affatto male per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo di sabato 7 novembre. State dando il meglio di voi in questo momento, grazie anche alla posizione favorevole di Mercurio, ciò nonostante meglio non osare troppo con le vostre mansioni. Sul fronte sentimentale riuscirete ad essere teneri, ma decisi nei confronti del partner, riuscendo a risolvere un piccolo problema di coppia.

Se siete single rifletterete sul desiderio di sicurezza e stabilità nella vostra vita quotidiana. Voto - 8-

Cancro: configurazione astrale che prevede Venere e Mercurio ancora in posizione negativa, mentre la Luna termina il suo passaggio nel vostro cielo. Dunque per quanto riguarda l'ambito sentimentale le vostre emozioni potrebbero venire meno. Cercate quindi di sostenere il partner nelle sue battaglie, anche quando non condividete in pieno le sue idee. Se siete single potreste sentire la necessità di un amico che sostenga le vostre idee. Sul fronte professionale l'oroscopo vi consiglia di aspettare che Mercurio torni nuovamente favorevole per riprendere il ritmo. Voto - 6,5

Leone: una Luna infuocata nel vostro cielo accenderà questa giornata di sabato secondo l'oroscopo.

In amore darete più attenzioni al partner, alla vostra vita sentimentale e alla vostra famiglia, dando una spinta all'affiatamento di coppia, sentendovi desiderati dalla persona che amate. Per quanto riguarda i cuori solitari vi non riuscirete a trattenervi dall'esprimere pareri e opinioni. In ambito lavorativo il supporto di Mercurio porta buoni risultati, anche se al momento vi state impegnando senza sosta. In quanto a salute state faticando molto, e forse potreste iniziare a sentire la stanchezza. Voto - 8+

Vergine: qualche spesa in più potrebbe mettervi in difficoltà per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di sabato 7 novembre. Meglio riflettere bene su quali lavori portare avanti e quali no.

In ambito sentimentale sarete gentili ma decisi nei confronti del partner, descrivendo bene l'amore che provate per la persona che amate. L'umore dei single sarà molto buono e manterrete sempre una visione positiva di ciò che accadrà intorno a voi. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di sabato che vi vedrà ricoprire nuovamente un ruolo da protagonisti grazie alla posizione favorevole di Venere e di Mercurio, oltre alla Luna in sestile dal segno del Leone. Sul fronte sentimentale non riuscirete a trattenere il vostro buon umore e regalerete al partner bellissimi momenti, magari partendo da una semplice, ma bella notizia. I single avranno un cuore grande e generoso verso gli altri. In ambito lavorativo sarete molto esigenti e svolgerete le vostre mansioni con parsimonia e concentrazione.

Voto - 9

Scorpione: previsioni astrali di sabato che vi vedranno introspettivi e intenti a correggere alcuni errori della vostra vita quotidiana, che siate single oppure già impegnati, nel tentativo di godere di una quotidianità più leggera e con qualche risultato in più secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda il settore professionale quando i risultati ottenuti sono positivi, la voglia di darvi da fare e dare sempre di più si farà sentire, cercando di ottenere risultati più soddisfacenti. Salute accettabile in questo periodo. Voto - 7,5

Sagittario: le stelle vi sosteranno in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. La Luna infatti sarà in posizione favorevole dal segno amico del Leone, per quanto riguarda la sfera sentimentale, godrete di un affiatamento di coppia più soddisfacente, soprattutto i nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i single il rituale del corteggiamento sarà lungo, ma efficace. In ambito lavorativo ci vorrà ancora un po’ prima che Giove sia favorevole, ma al momento i risultati ottenuti dalle vostre mansioni saranno ancora validi. Salute ottimale grazie alla posizione favorevole di Marte. Voto - 7,5

Capricorno: cielo ancora difficile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, nonostante la Luna non sia più sfavorevole. In amore sentirete il bisogno di affetto da parte del partner, ma le discussioni il partner potrebbero farvi passare il desiderio. I cuori solitari saranno attratti dalla persona che amano, ma intavolare delle discussioni particolari al momento non sarà una buona idea.

In ambito lavorativo invece le cose procedono bene al momento, anche se bisognerà fare comunque attenzione a dei possibili imprevisti. Salute da tenere d'occhio a causa di Marte in quadratura. Voto - 6,5

Acquario: voi single in questa giornata sarete aperti a nuove e stimolanti conoscenze secondo l'oroscopo. Per coloro che sono già impegnati questo periodo sarà ricco di romanticismo tra voi e la vostra anima gemella, grazie a Venere favorevole, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo le vostre capacità di gestione vi permetteranno di svolgere con estrema efficacia le vostre mansioni. Voto - 8,5

Pesci: previsioni astrali soddisfacenti per voi nativi del segno. Ciò nonostante se siete single meglio non fare confusione con le emozioni, piuttosto cercate di tenerle sotto controllo.

Se avete una relazione stabile state recuperando parecchi punti nei confronti del partner, e in questa giornata ne recupererete altrettanti. In ambito lavorativo state svolgendo bene i vostri incarichi, e di questo passo, potreste iniziare a fantasticare su progetti più ambiziosi, che con l'arrivo di Mercurio, presto favorevole, si riveleranno un successo. Voto - 8-