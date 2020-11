L'oroscopo di domani, martedì 10 novembre 2020, regalerà degli attimi di passione per i segni di acqua, ma non sempre sarà sulla sfera sentimentale. Se per il segno dello Scorpione sarà sicuramente inerente all'amore, per i nati sotto il segno dei Pesci ci sarà tanto entusiasmo sul lavoro, sugli affari in essere e sullo studio.

Purtroppo però non ci sarà molto buonumore in casa Acquario e Capricorno.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo del 10 novembre: Cancro disattento

Ariete: avrete dei rialzi sia sul settore finanziario che dal punto di vista burocratico.

Risolverete alcune faccende dopo tanto tempo, ma al tempo stesso dovrete affrontare qualche piccolo problema all'interno della vostra squadra lavorativa.

Toro: dovrete raccogliere le energie più che potrete, perché in amore potrebbero presentarsi delle problematiche che verranno a galla dopo qualche tempo di riflessione. Siate più concentrati nel lavoro, vi servirà in futuro per altri progetti.

Gemelli: siete con la testa altrove, probabilmente ci saranno dei pensieri che vi faranno riflettere sulla vostra posizione attuale, desiderando di cambiarla in meglio. Cercare qualcosa che vi distragga potrebbe essere un'ottima soluzione.

Cancro: la grande disattenzione che in questo periodo state provando per il vostro partner potrebbe allontanarvi molto e in modo molto significativo.

Sarà il caso di intavolare un discorso che chiarisca cosa vorreste veramente.

Leone allegro

Leone: la vostra allegria nonostante alcune problematiche all'interno della famiglia riscalderà gli animi delle persone che vi circondano. Essere di ottimo umore quindi non aiuterà solamente voi, ma anche qualche collega in difficoltà che meriterebbe attenzioni.

Vergine: sarà un martedì alle prese con qualche situazione spinosa per il vostro segno, ma state pur certi che avrete una schiera di persona disposte a fare molti sacrifici affinché possano costituire un ausilio valido per il vostro umore.

Bilancia: la vostra famiglia vi darà una mano considerevole in un vostro progetto lavorativo, e sorprendentemente sarà la chiave di volta per poter fare un salto di qualità nella vostra carriera, probabilmente ferma da tempo e che meriterebbe un giro di vite.

Scorpione: ci saranno degli attimi di pura passionalità da condividere con il partner, ma se siete single ci saranno delle prospettive ottime per poter fare la differenza nella vostra vita sentimentale. Potrebbe essere un collega di lavoro o un amico che conoscete da tempo.

Sagittario indisponente

Sagittario: forse la vostra rigidità in amore non vi permette di essere socievoli e spigliati con il partner, ma il fatto è che qualche piccolo dubbio si sarà insinuato nella vostra mente senza esservene accorti consapevolmente. Fate in modo che questi dubbi non vi coinvolgano troppo.

Capricorno: questo umore troppo basso necessita di una rimonta, di una risalita che potrebbe anche darvi qualche novità inaspettata.

Lasciatevi coinvolgere positivamente da qualcuno che spesso sa come farvi tornare l'allegria. Essere tristi non servirà a niente.

Acquario: irritabili. Purtroppo avrete un diavolo per capello, quindi sarà molto difficile dialogare o intraprendere un discorso sereno con voi. Un po' di solitudine vi darà delle riflessioni utili e che non saranno controproducenti, ma tutt'altro.

Pesci: avrete tanta grinta da spendere sul lavoro, sullo studio, su ogni cosa che catturerà la vostra attenzione per un motivo o per un altro. Darsi da fare sarà il vostro unico pensiero, ma evitate di stressarvi in modo troppo pesante.