L'Oroscopo di domani 9 novembre, strizza l'occhio al prossimo lunedì annunciando massima fortuna per tre segni. A veleggiare in alto nel limbo calmo della serenità saranno Vergine, Gemelli e Leone, ovvero i segni favoriti di lunedì in questa parte iniziale della settimana. In primo piano, ovviamente, spicca il segno della Vergine, valutato nel frangente al "top del giorno". A dare una grossa mano al predetto simbolo di Terra sarà l'arrivo della Luna in Vergine. Invece, cosa dovranno aspettarsi gli altri due segni? Ebbene, sia i Gemelli che il Leone avranno una giornata vincente in quasi tutti i campi della vita, perciò sono considerati in questo contesto con le cinque stelle della buona sorte.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di lunedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 9 novembre

La fortuna in amore e nel lavoro è pronta a "girare" in vista del prossimo lunedì? Certo che si, ovviamente, come da copione non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle. Dunque, quali saranno i segni in giornata fortunata? A dare risposta, giusta o sbagliata che sia, la nostra classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 9 novembre 2020. Come annunciato in apertura a essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

In questo caso la scaletta con le stelle quotidiane, fresca di giornata, è tutta dalla parte della Vergine, segno super-favorito in amore direttamente dalla Luna nel segno. Per gli altri segni? Passiamo pure a dettagliare la situazione al completo.

Il resoconto condensato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Cancro;

★★★: Ariete, Toro;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali di domani, 9 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★. L'oroscopo di domani 9 novembre al segno dell'Ariete indica l'arrivo un giorno classificato purtroppo con il "sottotono", a tutto tondo con quanto messo in luce nella nostra ultima classifica stelline.

Parlando di amore, la Luna in Vergine riuscirà a farvi innervosire mentre Marte vi renderà probabilmente più aggressivi del solito. Calmatevi: sappiate comunque che i vostri famigliari potrebbero essersi stancati dei vostri modi di fare, a volte davvero troppo esuberanti. Dovreste provare a cercare un dialogo, però avendo Venere in opposizione tale proposito è sicuramente destinato fallire. Di certo vi converrà aspettare che passi il momento "no", pertanto rilassarvi. Single, sarà una giornata in cui dovrete muovervi con cautela e circospezione, quindi tenetevi alla larga da storie sentimentali complicate e da persone ambigue, spesso pronte a rovinare la vita oppure a far soffrire profondamente.

Nel lavoro, in questa giornata dovrete essere molto saggi, soprattutto nel momento in cui dovrete costruire un progetto dal nulla insieme a persone che non conoscete bene, ma che tuttavia potrebbero aiutarvi nella vostra attività. Voto 7+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì annunciano decisamente un periodo poco reattivo e probabile portatore di svariate instabilità. Calma, presto tornerete a brillare più e meglio di prima. Intanto, cercate di preparare una sorta di auto-difesa evitando di entrare in contrasto con le persone. In amore si prevedono incomprensioni ed equivoci a tutto spiano. Il partner replicherà con pazienza alle vostre sollecitazioni ma non pressatelo troppo: anche se vi vuole tanto bene non ha certamente la vocazione alla santità...

Single, la Luna invita ad una pausa di riflessione, ad un'introspezione attenta e sincera. Come davanti a uno specchio, guardatevi attentamente negli occhi e non nascondetevi nulla. Sarà un sano esercizio rigenerante che vi schiarirà le idee: lo scopo? Ebbene si, cercare di capire cosa veramente volete dalla vita... Nel lavoro infine, gli astri preannunciano momenti difficili. In qualche caso potreste essere proprio voi a decidere le sorti di una certa situazione. Cercate di essere imparziali. Il duro lavoro non vi peserà ma dovrete conquistarvi i favori di una persona che potrebbe aiutarvi sul serio. Non perdete comunque di vista il buon senso. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★.

L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, indica che partirà bene questa parte della settimana. Dunque questo lunedì si annuncia splendido e sicuramente interessante: pronti a cogliere il momento? Intanto, tutto bene sul fronte degli affetti, soprattutto perché sapete bene di poter sempre contare sulla presenza del partner. La buona energia delle stelle vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata: ci saranno dei momenti molti piacevoli con chi amate, perciò godeteveli senza rinunciare a nulla. Single, gli astri vi garantiranno il buonumore ed una vita sociale giocosa e a tratti davvero effervescente. In generale si prevedono scambi d'idee brillanti, incentrati su tematiche d'ampio spessore con al centro sempre i buoni sentimenti.

Nel lavoro, creatività e tanto intuito, uniti ad una buona dose di fortuna potrebbero incoraggiarvi a mettervi in gioco con forme e modalità inedite. Tenetevi forte e preparatevi a grandi cambiamenti. Siete ad un bivio fondamentale della vostra vita, quindi riflettete bene e imboccate la strada che ritenete più giusta. Voto 9.

L'oroscopo di lunedì 9 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. La giornata di lunedì senz'altro partirà e proseguirà sui binari mesti ma assolutamente positivi della normalità, regalando sufficiente positività a questa parte della settimana. In campo sentimentale, provate a mettere al primo posto la famiglia e tutte le persone a voi care, in quanto ci potrebbero essere dei momenti di difficoltà che andranno senz'altro condivisi.

Le coppie troveranno sicuramente un modo per venirsi incontro: la giornata partirà già dal mattino bella e "pimpante", fino a sera. Poi la stanchezza prenderà il sopravvento ma poco male, potrete vantarvi di aver vissuto in generale un buon periodo. Single, provate caute manovre d'avvicinamento, facendo leva sulla simpatia, sulla comunicativa e su un pizzico di faccia tosta. Nel lavoro, avrete il desiderio di stimoli e di rinnovamento; alcuni di voi porteranno a termine trattative d'affari vantaggiose. Drizzate le antenne e preparatevi a sfruttare le occasioni propizie di questo giorno. Naturalmente, resta sempre valida la regola di non fare il passo più lungo della gamba. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★.

L'oroscopo di domani prevede l'arrivo un giorno davvero splendido e certamente molto fortunato. La giornata di inizio settimana sarà bellissima in ogni caso, servirà solo saperla gestire interpretandola al meglio. Riguardo i sentimenti, avrete molte occasioni per ricordare alle persone che amate la vostra presenza. Non vi dovete esimere dall’esprimere le vostre sensazioni, in quanto questa è una bellissima cosa, di certo molto utile affinché ogni rapporto affettivo possa risultare ancora più interessante. Single, l'arma segreta del giorno sarà la buona comunicativa: consigliato un dialogo diretto e sincero, magari un tantino più grintoso o dolce, in base alle circostanze. Sappiate che le parole, se ben usate, potranno farvi ottenere tutto quello che volete.

Nel lavoro infine, in questa giornata con l'aiuto di Marte, potreste cambiare la vostra opinione sul lavoro o sulle cose che state attualmente svolgendo. Di certo non sarà possibile cambiare tutto quello che avete fatto fino a questo momento, ma sicuramente potrete dimostrare che siete capaci di tirar fuori idee geniali ed innovative. Pronti a stupire colleghi, amici e famigliari? Voto 9.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, lunedì 9 novembre, preannuncia a voi del segno una giornata meravigliosa. Valutato ottimo davvero il periodo quasi in tutto. La positiva presenza della Luna, in arrivo nel settore proprio questo lunedì, risulterà in sestile a Mercurio e in trigono a Urano.

In amore, quindi, i flussi positivi generati dall'Astro d'Argento faranno da catalizzatore in grado di far vivere rapporti da favola. In campo sentimentale, sarà una delle giornate più positive del periodo, anche perché il vostro satellite prediletto, la Luna, come anticipato sarà nel vostro segno senz'altro pronta a sostenervi in ogni occasione. Ottimi auspici pertanto si annunciano anche in famiglia o nella cerchia delle amicizie strette: sarete amati, coccolati e persino un po' invidiati (sapete bene da chi...). Single, toccherete il cielo con un dito, potendo contare su alleanze celesti di tutto rispetto. Luna, Mercurio e Urano favorevoli vi parleranno di batticuori, di incontri entusiasmanti o di persone amiche che inaspettatamente cominceranno a farvi la corte.

Nella peggiore delle ipotesi, daranno l'opportunità di conoscere una persona capace di intrigare oltre misura. Nel lavoro, per chiudere, una bella giornata vi coccolerà. Saprete adattarvi, scovare soluzioni, rimettervi in gioco e persino vincere su tutto. Voto 10.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.