L'Oroscopo di domani 16 novembre è pronto a svelare come andrà la giornata di lunedì a inizio settimana? Se anche voi avete dubbi o situazioni in attesa di riscontro, l'Astrologia senz'altro aiuterà a ponderare meglio eventuali decisioni da prendere in merito. Vediamo allora di togliere eventuali curiosità partendo dal segno migliore in assoluto: quest'oggi al "top del giorno" saranno i nativi dei Gemelli, grazie alla positiva specularità della Luna, nel contempo in splendido trigono a Marte in Ariete. Si presume possa essere una giornata altamente performante, specialmente in relazione a passionalità e denaro, anche per il Toro, nel frangente classificato in giornata da cinque stelle.

Sempre parlando di segni in odore di positività, gli astri annunciano abbastanza serenità e discrete opportunità per Cancro e Vergine, entrambi valutati con le quattro stelle relative all'ordinaria normalità. Invece, poco o nulla da sperare avranno coloro nativi del Leone e dell'Ariete, rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di lunedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 16 novembre

Una nuova settimana si prepara all'orizzonte: curiosi di scoprire cosa porterà di buono la giornata di lunedì? Allora, occhi puntati sull'attesissima classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 16 novembre 2020.

Come annunciato in apertura a essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Come di consueto rendiamo omaggio al "re" della classifica, quest'oggi il simbolo astrale dei Gemelli, altamente sostenuto dalla Luna in Sagittario, dunque meritatamente al primo posto in classifica.

Come è stata valutata la giornata per i restanti simboli zodiacali? Adiamo a scoprirlo immediatamente.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali di domani, 16 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★.

L'oroscopo del 16 novembre al segno dell'Ariete predice una giornata ampiamente evidenziata da tre stelle relative ai periodi "sottotono". Gli astri sembrerebbero intenzionati a mettervi i bastoni tra le ruote specialmente nelle relazioni con gli altri, amici compresi. Attenti a non cadere in ripensamenti e/o dubbi immotivati che vi renderebbero piuttosto irritabili. In amore, avrete sole, pioggia e nuvoloni sul tetto di casa! Questo non dipenderà assolutamente dalla situazione meteorologica, bensì dalla situazione astrologica attuale. Il consiglio del giorno: se tenete davvero al rapporto di coppia, pazientate ancora e, se dovesse essere necessario, ancora e ancora. Presto ritroverete la passione e la dolcezza che entrambi meritate.

Single, vi sentirete un po' confusi per via di Venere in opposizione al vostro Marte. L'umore sarà meno solare del solito e voi sarete lunatici: per essere sereni avrete bisogno di affetto intorno a voi, pronta adesione alle vostre idee, calda accoglienza e più partecipazione da parte degli altri. Nel lavoro, la Luna positiva invece stuzzicherà la vostra ambizione ringalluzzendo la voglia di successo. Comunque non mancherà qualche piccolo intoppo, sappiatelo, soprattutto se operate in squadra con altri colleghi. Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. La giornata di avvio della nuova settimana sarà piena di novità e non mancherà di regalare anche qualche piccola sorpresa. Il Sole e la Luna renderanno i rapporti sentimentali particolarmente dolci e accoglienti come non mai.

In questo periodo stare in compagnia del partner è particolarmente stimolante. La persona amata non ha bisogno di tante spiegazioni per capirvi e gioire con voi, e di questo siatene felici. Il consiglio del giorno: non abbiate timore nel confidare i vostri sogni a chi avete nel cuore, se vi ama veramente non vi deluderà. Single, vivrete una giornata "al galoppo", con la Luna schierata dalla vostra parte: vi attende un giorno vivace per consolidare eventuali rapporti nascenti o fare nuove amicizie. Il vostro problema principale? Ebbene, su sette giorni tre li passate a giurare di non cedere all'amore, tre a formulare promesse di matrimonio e uno a sconfessare tutto: ma una semplice relazione non vi va bene?

Dai, prendete una decisione, anche perché le stelle sono stanche di aspettarvi. Nel lavoro, se di solito vi ponete un obiettivo, di sicuro non mollate l'osso finché non l'avete realizzato. Questo lunedì varrà davvero il doppio! Di certo andrete alla massima velocità, come un treno, qualunque sia il vostro lavoro di sicuro sarete molto attenti e ben organizzati. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): top del giorno. Il prossimo lunedì si prospetta davvero magnifico per voi nativi. Le stelle vi daranno una mano preannunciando svolte decisive nella vostra vita. Dunque, preparatevi a qualcosa di eclatante che riguarderà voi direttamente oppure una persona della vostra famiglia che avete particolarmente a cuore.

Single, forse riuscirete finalmente a coronare il vostro sogno, dimenticando quelle maledette angosce d'amore che da sempre vi hanno fatto soffrire e che, forse, ancora lo fanno. Luna e Sole in splendido aspetto al vostro segno daranno occasione per vivere una giornata all'insegna della serenità interiore e dell'armonia. Con il partner sarà come se aveste tra le mani una bacchetta magica in grado di realizzare qualsiasi vostro sogno. Single, siete particolarmente attraenti e affascinanti e avete la straordinaria capacità di attirare a voi le persone. Insomma siete felici, liberi da vincoli, ma questo non vi basta più, non è così? Il consiglio del giorno: trovatevi un partner, perché la libertà può essere bella finché si vuole ma quando manca una spalla su cui piangere, son dolori.

Nel lavoro, uno splendido Sole punterà le sue fulgide luci sulle vostre finanze e vi aiuterà a capire quali potrebbero essere gli investimenti più vantaggiosi per far crescere i vostri obiettivi. Sarete così vivaci e brillanti, pronti a cogliere al volo le nuove proposte che arriveranno. Voto 10.

Oroscopo 16 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. La giornata di lunedì si prevede quasi all'altezza delle attese. A preoccupare un pochino in effetti, è proprio quel "quasi". Imparate a essere voi stessi, evitando di tormentarvi inutilmente: la voglia di "convincere", di "far vedere" oppure di apparire per ciò che non si è potrebbe farvi commettere gesti impulsivi.

Come avete capito, non è il momento di mettere troppa carne al fuoco, tanto meno di buttarsi in nuovi progetti. La positiva specularità di Giove vi porterà magicamente indietro nel tempo. Sfogliare un album di vecchie foto farà tornare a mente quei bellissimi ricordi che serbate nel cuore: farlo insieme al partner potrebbe essere la cosa più romantica della giornata. Il consiglio del giorno: sfruttate la magia dei sogni per ritrovare quell'atmosfera intima che forse con il tempo si era un po' assopita. Single, sarete spinti da un vento propositivo, il vostro intuito questa volta non sbaglierà anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore, che vivrà sicuramente un periodo fortunato, pieno di nuovi incontri.

Nel lavoro, avrete finalmente il quadro chiaro di quello che desiderate ottenere nella professione e per un progetto personale, se non riceverete aiuto e collaborazione, farete da soli ed il risultato sarà sicuramente, vincente. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo prevede una giornata abbastanza piatta. In generale, le stelle non saranno dalla vostra parte, ma non disperate. Astri in aspetto dissonante porteranno subbuglio e incomprensioni alla vostra giornata. Il consiglio del giorno: non fatevi trascinare via dall’ansia ma attendete con calma che tutto si risolva per il meglio. Per i sentimenti, non sarà una giornata grandiosa, vi sentirete scarichi di energie e non avrete nessuna voglia di affrontare i compiti quotidiani.

Anche il rapporto con il partner non sarà del tutto idilliaco: cercate di mantenere la calma, lasciate perdere le discussioni e in serata andate a letto presto per evitare altri problemi. Single, il vostro cattivo umore oltre a guastare attese e speranze, potrebbe mandare all'aria programmi e giornata. Converrà quindi procedere a velocità moderata, rispettando alla lettera tutte le regole, per evitare problemi e soprattutto delusioni. Nel lavoro, la Luna vi invita alla prudenza, specie nelle faccende economiche. Dovete prestare attenzione nel maneggiare il vostro denaro. Sarà quindi il caso di rimandare a tempi e ad astri migliori un progetto che ritenete vincente, soprattutto se mancano fondi o supporti a riguardo.

Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 16 novembre, predice un inizio settimana tranquillo, in tutti i sensi. Se dovessero arrivare degli stop forzati o impuntamenti a livello lavorativo o affettivo, non dateci troppo peso: basterà ragionarci un po' su e poi agire di conseguenza. In campo sentimentale, se qualche nuvola stesse attraversando la vostra relazione sentimentale, non preoccupatevi: meglio rapporti vivaci, un po’ battaglieri e con qualche momento di tensione in più, che nessun rapporto. Troverete nel partner un saldo punto di riferimento. Un'oasi di benessere dove approdare nei momenti più difficili: è una fortuna per voi avere una persona così al vostro fianco. Il consiglio del giorno: siate generosi con chi vi offre il proprio affetto, ricambiando di conseguenza ogni suo gesto. Single, la Luna vi spingerà ad agire con molto riserbo e discrezione in tutti gli ambiti della vita. Non esponetevi in situazioni in cui non avrete la certezza di poter ottenere dei buoni risultati. State tranquilli, perché la felicità potrebbe essere più vicina di quanto immaginate. Nel lavoro, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa, all'entusiasmo e al coraggio, perché vi troverete di fronte a occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare. Non impigritevi, abbiate fiducia in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di cogliere a piene mani i doni che la sorte sarà disposta a concedervi. Voto 8.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.