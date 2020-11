L'Oroscopo del giorno 16 novembre ha già pronto il responso estrapolato dalle effemeridi giornaliere, dunque, in grado di giudicare l'andamento della prossima domenica. Sotto analisi da parte delle odierne analisi la giornata di fine settimana, in questa sede in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vogliosi di scoprire in anteprima quali saranno i segni più fortunati del momento? Come sempre, iniziamo a mettere in chiaro a chi toccherà godere dei benefici flussi generati dalle stelle: in quest'ultima parte del weekend a volare sulla vetta della positività giornaliera saranno Bilancia, Sagittario e Pesci, trio favoriti in amore e nel lavoro da astri altamente di parte.

Invece, chi è che dovrà fare i conti con una giornata poco positiva? A tal proposito, le stelle annunciano un periodo "magro" per coloro nativi del Capricorno nonché dello Scorpione, entrambi da scoprire in modo approfondito nel prosieguo.

Prima di dare meritato spazio alle predizioni astrali relative agli ultimi sei segni dello zodiaco, consigliamo di dare uno sguardo alla nuova classifica del giorno. La scaletta con le stelline quotidiane è già pronta da consultare. Subito a seguire poi, le immancabili previsioni zodiacali di lunedì imperniate sull'amore e sul lavoro, segno per segno.

Classifica stelline 16 novembre

Pronti a soddisfare la vostra più che legittima curiosità di conoscere i segni fortunati e non relativi a questo lunedì?

In primo piano, visto il cielo astrologico altamente positivo, quattro segni segni su sei, tutti in bella mostra nella nuova classifica stelline quotidiana. La scala di valori estrapolata dalle effemeridi, in questo contesto interessa la giornata di lunedì 16 novembre. Al posto d'onore, quello riservato ai segni più fortunati di lunedì, Bilancia, Sagittario e Pesci: grandi favoriti, meritatamente considerati al primo posto in classifica.

Ansiosi di sapere cosa rimane ai restanti segni?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Sagittario, Pesci;

★★★★: Acquario;

★★★: Capricorno;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali del 16 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di lunedì 16 novembre preannuncia una giornata quasi "magica", specialmente in campo sentimentale e, in parte, anche nelle attività professionali. Per quanto riguarda l'amore infatti, preparatevi a vivere uno dei momenti più interessanti dell'intero mese. In generale quasi tutto andrà alla grandissima, specie se avete una storia d’amore felice in corso. Chi spasima per assaporare il gusto trasgressivo dell’avventura, di certo potrà contare su benevolenze astrali positive per tutto il periodo. Single, saprete essere fermamente espansivi e dolcemente sensuali, tali da riuscire a trasformare ogni incontro in un’eccitante avventura. Nel lavoro, avrete parecchio da fare qualunque sia la vostra attività, ma sarete contenti di farlo.

Non mancheranno momenti di fatica, questo si, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza di dare sempre il massimo. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano una giornata abbastanza ostica da portare a buon fine. A dare qualche problema in più da risolvere in coppia, in famiglia o nei confronti di colleghi alcune situazioni già in precedenza lievemente compromesse. In amore, l’irrequietezza conoscerà impennate davvero preoccupanti: non riuscirete a mettere d’accordo sentimenti ed esigenze erotiche, questo creerà squilibri nel rapporto di coppia. Calma, siate sereni e sorridete. Single, le stelle non vi aiuteranno a fare scelte per il vostro futuro, dovrete rimandare progetti o intenzioni a giorni migliori.

Intanto, godetevi ancora per un po' la vita da soli, in fondo non vi dispiace. Nel lavoro, avrete l'impressione che qualcuno controlli il vostro operato, ma voi continuerete come sempre, manifestando fiducia e ottimismo. Facendo in questo modo tutto procederà bene e non avrete problemi in futuro. Voto 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 16 novembre al Sagittario indica un lunedì ben disposto a regalare interessanti novità e anche qualche bella notizia in ambito affettivo. In amore, grazie ad astri positivi, potreste assaporare un’intensa voglia di amare, o meglio, di farvi amare, visto che avete un gran bisogno di gratificazioni. Vivrete con il partner una serata intensa e soddisfacente al massimo.

Single, sarete in gran forma, intraprendenti, pronti a cogliere le buone occasioni che questo giorno via via vi presenterà: dai, smettetela di tenere il broncio! Nel lavoro, si profila un giorno favorevole per dedicarvi alle questioni cui tenete di più. Gli affari si svolgeranno secondo le migliori aspettative, consentendovi buoni guadagni. Una notizia favorevole presto arriverà a voi per mezzo di un superiore. Voto 9.

Oroscopo di lunedì 16 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. La giornata di lunedì si preannuncia abbastanza stagnante, non supportata pienamente da astri positivi. Venere in quadratura a Giove avrà lo stesso effetto della benzina sul fuoco o l'acqua sul bagnato: calma, ne verrete fuori alla grande (ascoltando i nostri consigli!).

In amore è prevista qualche difficoltà: secondo gli astri, potrebbe essere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua, tanto che qualcuno potrebbe sentirsi nervoso e abbastanza affaticato. Dunque un lunedì movimentato per quanto riguarda i sentimenti? Certo che si, anche se siete felici in coppia sentirete irresistibile la tentazione di giocare al gatto e al topo con il partner. Single, in serata avrete qualche piccola divagazione grazie ad una vecchia conoscenza: se vi dovessero passare per la testa strani "pensieri", vi diciamo subito subito che non sarà cosa per voi. Nel lavoro, le prospettive non sono ottime: potrebbe esservi richiesto un impegno superiore alle aspettative, state attenti!

Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di lunedì indicano una giornata buona in parte, mentre per un terzo potrebbe essere sottoposta a flussi astrali non troppo positivi. In amore, la necessità di tenere una condotta riflessiva e concentrata. Giocando bene le vostre carte, dato che il momento è parzialmente favorevole, otterrete discreti risultati e le iniziative che prenderete saranno apprezzate soprattutto dalla persona amata. Resterà da affrontare qualche tensione in famiglia. Single, la solitudine non vi peserà più tanto, anche se in molti vi impegnerete cercando con ostinazione l'anima gemella. Forse, se sarete fortunati, farete un bell'incontro certamente destinato a sviluppi affettivi di un certo valore.

Nel lavoro, sarete molto generosi con le persone che vi circondano. In ambito professionale avrete la possibilità di acquisire la stima di tutti o di lavorare in un ambiente positivo. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 16 novembre, annuncia l'ottimo Sole in trigono a Nettuno. In amore, abbandonatevi all'ebbrezza del cuore: questo è il suggerimento per questo lunedì, direttamente consegnato dalle stelle. Lasciate andare dubbi e paure facendo un'auto analisi sul vostro futuro: vivrete senz'altro con più con gioia il momento. Le stelle regaleranno un crescendo di dolce espansività, una fase di grande comunicativa, creatività ed equilibrio interiore.

Single, questa vostra condizione comincia a pesarvi? L'idea di accasarvi non vi entusiasma più di tanto, vero? Tranquilli, grazie a stelle benevole, pronte a proteggervi, forse cambierete idea e comincerete a guardarvi attorno, era ora. Nel lavoro, giorno vivacissimo per quanti di voi lavorano in proprio: potrete realizzare un buon affare oppure mettere in cantiere un’iniziativa destinata al successo. Voto 9.