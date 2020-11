Martedì 17 novembre troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno del Sagittario al Capricorno - dove sostano Giove, Plutone e Saturno - mentre Urano stazionerà nell'orbita del Toro. Il Sole assieme a Mercurio proseguiranno il domicilio in Scorpione, così come Venere permarrà in Bilancia. Infine, Marte rimarrà stabile in Ariete come Nettuno continuerà il moto in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Vergine, meno conciliante per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: passionali. Dal pomeriggio di questo martedì, grazie al sestile Luna-Venere in settima casa, la verve sotto le lenzuola potrebbe tornare ad essere la protagonista del menàge amoroso di casa Capricorno, con gran soddisfazione della mezza mela.

2° posto Vergine: affettuosi. Nella seconda parte della giornata, con l'appoggio venusiano d'Aria, i nati Vergine riusciranno probabilmente a dimostrare il loro affetto al partner più naturalmente di quanto non facciano solitamente. Tale trasporto emotivo non passerà inosservato e la simbiosi di coppia non potrà che giovarne.

3° posto Leone: progetti. Superato il Novilunio in quadratura e la congiunzione Giove-Plutone di Terra, i nativi avvertiranno presumibilmente poco gli influssi dei Luminari in questa giornata. A fronte di ciò, i nati Leone preferiranno di buon grado cimentarsi nel piantare i primi semi di un nuovo progetto credendo in un futuro, professionale e sentimentale, più florido del presente.

I mezzani

4° posto Sagittario: mattina top. Il feeling col partner sarà, con ogni probabilità, ai massimi livelli sino al primo pomeriggio dove sarà bene affrontare quelle discussioni di coppia spesso procrastinate, perché una volta sviscerate il terzo segno di Fuoco sentirà di essersi tolto un peso.

5° posto Acquario: gratifiche. Eccezion fatta per le ore serali, la giornata nativa avrà buone chance di risultare interessante sotto il profilo professionale, in quanto potranno ricevere delle stimolanti gratifiche morali dall'ultimo collega di cui si sarebbero potuti aspettare.

6° posto Ariete: sport.

L'opposizione Marte-Venere terrà banco anche in queste ore ma, fortunatamente, la Luna danzerà sui gradi del Sagittario nella prima parte della giornata, inducendo diversi nati Ariete a sfogare le loro energie in eccesso praticando dello sport.

7° posto Scorpione: dritti al punto. Il binomio Sole-Mercurio sui loro gradi spingerà, c'è da scommetterci, i nati Scorpione a dire, senza mezze misure, ciò che pensano nella loro cerchia amicale, lasciando le persone interessate sorprese da tale schiettezza.

8° posto Toro: passioni condivise. Dal tardo pomeriggio i nati Toro potrebbero avvertire il desiderio di condividere una loro passione con la dolce metà, provando a far conoscere al partner una parte meno evidente della loro personalità.

Mattinata di probabili questioni pratiche da sbrigare.

9° posto Gemelli: umore flop. Riuscire a rimediare un sorriso dal volto dei nati Gemelli risulterà probabilmente un'ardua impresa in cui partner e amici, capendo l'antifona, eviteranno categoricamente di cimentarsi. Bisognerà aspettare qualche giorno prima che l'umore nativo torni brioso.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: focus sui figli. Con i passaggi poco concilianti dei Luminari ed il duetto Mercurio-Nettuno d'Acqua, i nati Bilancia dovranno probabilmente far fronte ad un martedì dove i dialoghi coi figli non saranno particolarmente favoriti, anzi. Sarebbe bene, con tali ostilità planetarie legate alla comunicazione, attendere prima di affrontare qualsiasi genere di argomento perché, in caso contrario, i rapporti potrebbero incrinarsi ulteriormente.

11° posto Pesci: confusi. Nettuno retrogrado nella loro orbita nella decima dimora ci parlerà, con tutta probabilità, di un dodicesimo segno zodiacale alle prese con una pressante confusione in merito al suo rapporto col presente, non sapendo come reagire ad eventuali contrattempi che giungeranno in queste ore.

12° posto Cancro: destabilizzati. I pianeti lenti in opposizione, oramai al giro di boa, assieme alla Luna dal pomeriggio potrebbero dare ai nati Cancro una sensazione di poca stabilità, specialmente sul versante professionale dove sentiranno che alcune certezze parranno sgretolarsi velocemente. Niente paura perché sarà l'inevitabile percorso che dovranno affrontare per catapultarsi nelle nuove opportunità che, al momento, non riusciranno a scorgere.