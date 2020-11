Anche la terza settimana del mese di novembre sta per giungere al suo termine e il weekend in questione si prepara a lasciare il posto ad altri 7 giorni probabilmente entusiasmanti per alcuni segni zodiacali. L'oroscopo di questo periodo preannuncia l'arrivo di momenti di tensione per coloro nati sotto al segno del Toro, pronti ad intraprendere discussioni più o meno accese con il proprio partner, contrariamente a quanto accade per l'Acquario la cui complicità con la propria dolce metà gli permette di rendere il rapporto di coppia ancora più travolgente e positivo. Per quanto riguarda invece i segni dello Scorpione e dei Pesci, il fine settimana si prepara a portare loro importanti novità in ambito sentimentale, con un'ondata di emozioni non da poco.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - qualche piccola nota di nervosismo potrebbe intaccare le giornate di questo segno zodiacale, senza tuttavia spegnere il sorriso che lo contraddistingue. Attenzione alle malelingue, sono sempre in allerta e pronte ad alimentare il rogo dello stress con ansie e dicerie non veritiere. Dedicarsi alle persone amate non è mai un errore, soprattutto in periodi delicati come questo.

Toro - per il Toro, l'oroscopo non sembra preannunciare nulla di buono se non l'arrivo di qualche discussione all'interno della vita di coppia. Si tratterà di semplici battibecchi facilmente superabili, ma che non possono essere in alcun modo evitati.

Sarebbe bene riuscire a tenere a freno la lingua per evitare di dire qualcosa di troppo e che non si pensa realmente.

Gemelli - contare sulle persone care e di cui ci si può fidare ciecamente potrebbe rivelarsi la scelta migliore da fare. Con la Luna in opposizione ci si potrebbe imbattere in qualche intoppo con conseguente rallentamento in ambito lavorativo.

Il weekend, fortunatamente, potrebbe aiutare a distendere i nervi e trovare qualche attimo di meritato relax.

Cancro - l'amore, quello con la A maiuscola, è dietro l'angolo già da un po' e non attende altro se non di essere trovato ed invitato ad entrare nella vita di coloro nati sotto al segno del Cancro.

Un Oroscopo così roseo non poteva capitare nella vita di questo segno zodiacale e, quasi stranamente, il fine settimana che sta per sopraggiungere sarà in grado di ampliare i sentimenti e le emozioni provate.

Leone - la gelosia potrebbe essere un temibile nemico, soprattutto in questo periodo in cui i sentimenti sono in fermento e la continua ricerca di stabilità porta ad aggrapparsi ad ogni futile dettaglio. Tenersi stretta la persona amata non sarà certo un errore e se si riesce a mettere da parte orgoglio e gelosia sarà un compito non troppo arduo.

Vergine - a braccia aperte i nativi di questo segno potranno accogliere tutte le nuove emozioni che si presenteranno lungo il loro cammino. Le sensazioni che si proveranno saranno certamente uniche ed indimenticabili ed aiuteranno a mantenere il sorriso per tutta la durata del weekend in questione.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - il partner, nonostante qualche piccolo battibecco passeggero, sarà sempre presente e pronto a tendere la mano nel momento del bisogno. La complicità che si è creata con questa persona è davvero unica e in grado di condurre la relazione lungo il giusto sentiero. Attenzione a non pretendere troppo in ambito lavorativo, il periodo negativo c'è per tutti e alcune volte è meglio stringere i denti e accontentarsi di ciò che c'è.

Scorpione - anche per il segno dello Scorpione l'aria è intrisa di amore. Chi è alla ricerca della persona giusta potrebbe trovarla nello sguardo delle nuove amicizie, così come chi si trova già all'interno di una coppia potrebbe rendere il rapporto ancora più stabile e duraturo.

Attenzione a non prendere sottogamba le raccomandazioni e i consigli elargiti dall'oroscopo.

Sagittario - la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo verso il segno del Sagittario, rendendolo uno tra i segni maggiormente apprezzati e invidiati di questo nuovo weekend. Mettersi in gioco e tentare di cimentarsi in qualcosa di nuovo potrebbe non essere così spiacevole come si era immaginato. Quindi, gambe in spalla e pronti a iniziare una nuova avventura, ponderando attentamente le scelte da fare.

Capricorno - l'oroscopo ha deciso di inserire anche il Capricorno all'interno di quella cerchia di segni zodiacali più fortunati del periodo in questione. In amore non ci sarà nulla di cui potersi lamentare e anche per quanto riguarda l'ambito lavorativo e la salute in generale ci si ritroverà in una situazione decisamente produttiva.

Acquario - se i giorni appena trascorsi non sono stati tra i migliori, sfortunatamente non si potrà dire diversamente del weekend in arrivo. Questo nuovo periodo non porterà alcun miglioramento e le discussioni all'interno della vita di coppia potrebbero proseguire fino al nascere della nuova settimana.

Pesci - secondo quanto previsto dall'oroscopo, chi è nato sotto all'influenza di questo segno zodiacale non ha molta fortuna in ambito relazionale. Con l'arrivo del fine settimana ci si dovrà ricredere e ci si potrà preparare ad accogliere un'ondata di sensazioni non indifferenti.