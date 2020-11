L'Oroscopo di domani 25 novembre mette in primo piano l'andamento della giornata di mercoledì svelando le previsioni zodiacali su amore e lavoro. Ovviamente, come da titolo, le analisi astrologiche saranno impostate in esclusiva sulla prima sestina dello zodiaco. Diciamo subito che a gongolare tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Pesci saranno solamente due tra i sei simboli astrali appena citati. A volare in alto nel cielo indaco della buona positività saranno senz'altro coloro nativi dell'Ariete. In questo frangente i nativi nel fortunato segno di Fuoco saranno favoriti dalla Luna nel segno, in congiunzione a Marte anch'esso presente nel segno.

In egual misura, ad essere supportati da una splendida Luna saranno senz'altro gli amici della Vergine: il sensibile segno di Terra godrà degli ottimi flussi generati dal trigono Sole-Luna, astri posizionati speculari positivi al 90%. Invece, per quanto concerne i simboli astrali sotto stress in questa parte della settimana, si presume possano arrivare difficoltà più o meno pronunciate per coloro nati sotto un segno in particolare: ansiosi di sapere quale potrebbero essere?

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

La classifica di mercoledì 25 novembre

Un nuovo mercoledì è pronto a fare il suo ingresso nella quotidianità di tutti noi.

All'orizzonte si intravvede il poco/tanto (ognuno faccia suo l'aggettivo che preferisce) atteso giro di boa settimanale. A giudicare in anteprima la giornata, come da consolidata prassi, la nostra puntuale classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 25 novembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Senza tergiversare più di tanto, visto che abbiamo già anticipato più di qualcosa in apertura, andiamo pure a mettere in evidenza come sarà la giornata vista dall'occhio critico dell'oroscopo di domani su amore e lavoro.

Il resoconto dettagliato espresso dalle stelline del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

★★★: Leone

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 25 novembre per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo del 25 novembre al segno dell'Ariete preannuncia che questo mercoledì sarà certamente molto positivo per diversi aspetti. Gli astri, in primis la splendida Luna già presente nel vostro segno, triplicherà gli effetti positivi grazie alla congiunzione astrale con Marte, anche quest'ultimo pianeta di settore. La "musa dei poeti" favorirà alla grande eventuali iniziative sentimentali con un particolare sostegno verso coloro in stato singolo. In amore quindi fortuna e fascino saranno i vostri fedeli compagni. Gli astri vi aiuteranno ad esprimere i vostri veri sentimenti, sia nei confronti del partner che dei famigliari o degli amici. Potrete valorizzare e riscoprire le vostre capacità affettive ed esprimere finalmente tutte le emozioni tenute forse un po' represse in un angolino del cuore.

Single, una giornata di piacevole disimpegno ogni tanto non guasta. Godetevela ed approfittatene per assecondare i vostri desideri e le vostre curiosità sentimentali: privarsi oggi di ciò che potrebbe regalare piacere domani potrebbe essere un errore fatale! Gli astri saranno ai vostri piedi ed il vostro stato d'animo sarà sereno ed armonioso. Nel lavoro, tenete la testa sulle spalle e guardate davanti a voi senza abbassare lo sguardo: ora siete finalmente consapevoli dei traguardi che potrete raggiungere grazie alla vostra tenacia e determinazione. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì indicano che la giornata in analisi sarà per voi nativi decisamente stabile ed anche abbastanza lineare.

Tutto sommato buone le speranze di portare a buon fine una parte degli impegni quotidiani che vi aspettano, anche se a tratti potrebbero esserci lievi intoppi da superare. In amore invece, sentirete rinascere il desiderio o avrete voglia di avvicinarvi ancora di più al partner: non abbiate paura di mostrare i vostri veri sentimenti ma cercate di essere quanto più più affettuosi possibile. In generale a dominare sarà lo spirito passionale: quest'ultimo sarà l'assoluto protagonista per molti nati del segno, manifestandosi in tutte le sfumature più piacevoli. Dividerete tutto con la vostra dolce metà, anche dei nuovi progetti, e sarete anche pronti per fare grandi cose: matrimonio in vista? Single, finalmente trascorrerete un mercoledì all'insegna del dolce far niente: lasciatevi andare, accantonate le preoccupazioni quotidiane e rilassatevi.

Un po' di tregua, di silenzio, aiuteranno a ristabilire il necessario equilibrio interiore. Nel lavoro e più in generale negli impegni quotidiani, occorrerà che facciate il punto della situazione cercando anche una maggiore concentrazione, così da poter ottenere ottimi risultati. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice una giornata buona, a tratti diciamo pure "passabile". Valutato con le semplici quattro stelle della routine più scontata, il periodo invoglia a prepararsi per affrontare al meglio il frangente, magari usando un po' più di convinzione del solito. Quindi, armatevi di fiducia ed altrettanta pazienza, certamente il periodo potrebbe anche rivelarsi abbastanza buono.

In amore, vi sentirete più sicuri e determinati a realizzare i sogni del partner che i vostri. Sarete in perfetta forma e gestirete sempre meglio la buona energia messa a disposizione dagli astri, anche se in modo lento e con discrezione. La vita di coppia troverà finalmente pace, forse diventerà più armoniosa e serena, comunque bella da vivere. Single, in questa giornata avrete modo di approfondire e migliorare eventuali rapporti ritenuti superficiali, specialmente con quelle persone che non avete avuto modo di conoscere bene in precedenza o che, per un motivo o per l'altro, vi ritrovate accanto ogni giorno. Sarà l'inizio di un'ottima amicizia e magari potrebbe diventare con il tempo, qualcosa di più.

Nel lavoro, sarà bene approfittare della spinta delle stelle: potrebbero provocare nervosismo ed impazienza ma sapranno anche regalare iniziative e slanci giusti per raggiungere gli obiettivi. Voto 8.

Oroscopo del giorno 25 novembre per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì predice un frangente abbastanza delicato per certe questioni in sospeso (che sapete). Pertanto, questa parte della settimana non sarà troppo performante per fare o eventualmente per disfare. Diciamo che a regnare sovrana potrebbe essere in molti casi un nervosismo generalizzato, difficile da tenere a bada; non per questo la giornata sarà da demonizzare. La situazione astrale, già abbastanza complessa per quanto vi riguarda, potrebbe rendervi anche irrequieti se già foste impegnati in cose importanti.

A fronte di quanto appena detto, l'Astrologia del giorno indica che - malgrado il periodo - potreste sentirvi pieni di buoni sentimenti e con forte voglia di stare in pace con il mondo. In amore, la Luna favorevole garantirà una splendida serata con la persona amata: vi sentirete amati, felici e pieni di entusiasmo. Single, un dono inatteso senz'altro molto gradito vi riempirà il cuore di gioia: un'amicizia del passato potrebbe riaffacciarsi nei meandri dei buoni ricordi. Farete così di tutto per creare un'occasione d'incontro con quella persona che ha significato molto per voi. Nel lavoro, il cielo stimolerà la fantasia e creerà anche le condizioni adatte per iniziative fortunate. Nuovi incontri procureranno conoscenze importanti per il futuro lavorativo.

Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede che questa parte centrale della corrente settimana partirà un po' in affanno, poi però si riprenderà abbastanza verso la fine del periodo. Intanto, visto il frangente valutato con le tre stelle del "sottotono", gli astri non hanno dubbi: in molte situazioni urgerà massima attenzione. In ambito affettivo la Luna vi contrasterà, mentre Sole, Mercurio e Venere vi guarderanno un pochino di traverso. Purtroppo nemmeno in casa non andrà per niente bene, soprattutto con figli, parenti e via discorrendo: ogni vostra iniziativa sarà motivo di discussione! Equivoci ed incomprensioni ci saranno anche nel rapporto di coppia, quindi rilassatevi e cercate di fare il meno possibile.

Single, le stelle consigliano di trovare il tempo per valutare con calma ed attenzione gli avvenimenti che vi stanno capitando. In questo periodo dovete assolutamente evitare persone negative e relativi stati confusionari: se affronterete i problemi uno per volta vi troverete bene, altrimenti potreste entrare in un caos ridondante difficile da fermare. In amore purtroppo non tutto filerà liscio: dovrete raffrontarvi ed anche scontrarvi con una persona lunatica, spesso irragionevole (sapete già chi è, giusto?). Nel lavoro invece, occhio alle decisioni affrettate ed intempestive, soprattutto se ci saranno in ballo accordi e quattrini. Prendetevi il tempo necessario per agire programmando con attenzione ogni cosa.

Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 25 novembre, preannuncia una giornata piena e decisa, pregna di interessanti opportunità da sfruttare sia nel sentimentale che riguardo la sfera professionale. Le stelle garantiranno energie e voglia di fare più che a sufficienza: probabilmente si prospetta un periodo abbastanza ricco, eccitante al punto giusto e in grado di riempire la vostra vita di novità e spunti deliziosi. In campo sentimentale, parlare con i vostri cari vi porterà pace. Potrete affrontare la giornata come una favolosa opportunità che a stretto giro senz'altro potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante. Troverete modi intelligenti di fare le cose più facili con chi vi circonda oppure saprete come far accogliere i vostri desideri al partner. Single, sarà una giornata fantastica. Avrete non poche soddisfazioni, specie se siete nell'invidiabile posizione di non dover rendere conto a nessuno di ciò che fate o avete in mente di realizzare. Dice il saggio, "chi si contenta, gode!". Nel lavoro, per concludere, la vostra mente sarà piuttosto lucida. Sarete più attenti ed acuti del solito e vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi o dei mezzi necessari per raggiungerli. Voto 9.

