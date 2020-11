Prosegue la settimana per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà in particolare la giornata di giovedì 19 novembre con le stelle e l'Oroscopo sul lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo per la prima sestina

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata è possibile che dobbiate affrontare delle discussioni con il partner, qualcuno potrebbe essere particolarmente impulsivo. In campo professionale sarà possibile raggiungere dei traguardi.

Toro: non manca energia per il segno, anche se in campo sentimentale è possibile che vi sentiate leggermente stressati. Nel lavoro rimandate le discussioni inutili.

Gemelli: siate prudenti in campo emozionale, anche se le stelle sono interessanti, potreste dover affrontare delle discussioni. In campo professionale cercate di riequilibrare alcune questioni per poter capire come affrontarle.

Cancro: per i nati sotto il quarto segno zodiacale questa giornata di giovedì 19 novembre in campo emozionale sarà sottotono, dovreste cercare di capire come comportarvi nei confronti delle persone che amate. Nel lavoro vi sentite insoddisfatti.

Leone: la giornata sarà agitata per il segno, anche se nel lavoro alcune situazioni potrebbero rivelarsi interessanti, con l'inizio di nuovi progetti. In amore potreste avvertire della confusione.

Vergine: cercate di non agitarvi inutilmente in amore, superate le tensioni e potrete vivere dei bei momenti con il partner.

Per quel che riguarda il campo lavorativo non sono escluse le novità.

Astrologia per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in campo sentimentale la situazione astrologica è in calo, ma riuscirete a recuperare nei prossimi giorni. In campo professionale evitate sforzi, la giornata non sarà al top per voi.

Scorpione: a livello lavorativo è un buon periodo, non mancano delle ottime prospettive, grazie ai progetti iniziati ultimamente. Bel recupero anche per quel che riguarda il campo salutare. In amore, sarà importante mettere in chiaro alcune cose.

Sagittario: sentite l'esigenza di qualcuno di importante al vostro fianco, fate attenzione in serata quando potreste sentirvi nervosi.

In campo lavorativo qualcuno potrà ottenere delle soddisfazioni, ma mantenete la calma.

Capricorno: presto Venere non sarà più contraria nel segno, quindi potrete recuperare in campo amoroso, dove non mancheranno opportunità e conoscenze interessanti. Nel lavoro cercate di non perdere la pazienza.

Acquario: vi sentite stanchi, sarà meglio ricaricare l'energia in questa giornata. In amore cercate di non alimentare polemiche che potrebbero risultare inutili. Per quel che riguarda il campo professionale sono in arrivo possibili cambiamenti.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale la situazione sta per migliorare, soprattutto in campo amoroso, presto Luna e Venere saranno favorevoli. Nel lavoro sono possibili opportunità da sfruttare.