L'oroscopo del 5 novembre è pronto a valutare il probabile andamento di questa giornata di metà settimana. Quali dei 12 segni dello zodiaco godono del favore degli astri? Quali, invece, devono ancora pazientare? Di seguito, l'astrologia relativa alla giornata di giovedì 5 novembre e le predizioni astrali su amore, lavoro e salute, dedicate alle persone Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

L'oroscopo giornaliero su amore, lavoro e salute: da Ariete a Cancro

Ariete – Cercate di non pavoneggiarvi troppo, siete indubbiamente pieni di fascino e di talento ma all’improvviso potreste fare i conti con qualcosa che non vi piace.

Nessun sconvolgimento di stile, ma un cambiamento è necessario per rendervi più interessanti. Per il lavoro questo sembra una giornata instabile. Stessa cosa per la salute: attenzione a qualche disturbo fisico e riposate di più.

Toro – Troppe tensioni in questa giornata. L’amore non è bello se in coppia non ci sono dei litigi. Cercate di evitare gli screzi, tappando la bocca al partner con un bacio appassionato. Solo così potete trasformare la tensione nervosa in qualcosa di più piacevole. In campo lavorativo vi tocca affrontare un bel po' di problemi con i progetti da portare avanti. Per la salute l'Oroscopo consiglia dei rimedi naturali per rigenerare le vostre difese immunitarie.

Gemelli – Dovete essere più amorevoli e comprensivi, se volete che il vostro rapporti duri a lungo.

Questa giornata vi regala un carico di energia da sfruttare in amore. Le coppie che di recente hanno vissuto momenti di crisi ora riescono a stabilire un nuovo patto di fedeltà e di ritrovata armonia. In campo lavorativo, ci vuole forza e lucidità per pianificare nuovi progetti. Pazientate e aspettate tempi migliori.

Potreste avere una leggera svogliatezza, dedicatevi di più alla casa e alla famiglia.

Cancro – Non siete delle persone travolgenti e magnetiche ma piuttosto volubili e fugaci. In questa giornata di giovedì, però, potete godere di maggiore stabilità affettiva. Siete più inclini all’amore e avete più fascino.

La vita di coppia soffre con il passare del tempo, perciò cogliete al volo le buone occasioni e sfruttatele per rafforzare la vostra relazione. Per le proposte di lavoro ci sono ancora molti dubbi, meglio tergiversare prima di prendere una decisione. Attendete il vostro momento. Occhio allo stomaco e alla tachicardia.

Previsioni astrologiche per giovedì 5 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – C'è qualcosa che non va con il partner d'amore. Alcuni di voi sentono il bisogno di archiviare la relazione e di scrivere un nuovo capitolo della propria vita. Altri, invece, preferiscono dare l'ennesima chance al rapporto di coppia: attenzione, a dare troppe opportunità al partner si rischia di pagare un prezzo troppo alto.

In campo lavorativo, cercate di non fare il passo più lungo della gamba. Evitate battibecchi con i colleghi e non offendetevi se qualcuno vi fa delle osservazioni. A volte, le critiche aiutano a migliorare. Siete troppo nervosi, avete troppi pensieri per la testa e vi arrabbiate per delle sciocchezze.

Vergine – La giornata non inizia in maniera serena, siete appesantiti da ripicche e momenti di tensione. L'amore c'è, qualche nativo della Vergine si mette subito in gioco. Se il rapporto di coppia è ancora valido, l'oroscopo consiglia di non buttarlo via solo per un attimo di smarrimento. Discrete occasioni in campo lavorativo, potreste fare i conti con alcune uscite economiche. Attenzione ai colpi d'aria, rischiate di ammalarvi.

Copritevi bene, senza dimenticare di mangiare sano e bere tanta acqua.

Bilancia – Single o in coppia, sentite il bisogno di capire in che direzione sta andando l'amore. Cercate di non farvi trascinare dalla gelosia, dal sospetto o dalla tensione nervosa. Siete molto impulsivi e rischiate di commettere un passo falso, come iniziare una storia sbagliata o di lasciare la persona giusta. Periodo abbastanza impegnativo per chi ha un’attività in proprio. Occhio alle uscite improvvise, attenti a non eccedere con le spese. Attenzione ai problemi di gola. Nonostante tutto, avete un carico di energia eccessivo.

Scorpione – Momenti di rabbia, piccoli screzi, discussioni causati dalla famiglia o dai soldi.

Eppure siete voi i primi a fare pensieri maliziosi su altre persone. Il bello è che voi potete, ma il partner deve rendervi conto perfino di quello che pensa. Potete migliorare i rapporti con i vostri superiori. Per i soldi si prospetta un periodo meno generoso, purtroppo le risorse sono limitate. Non abusate di farmaci e abbiate più cura del vostro aspetto, sia interiore che esteriore.

L'oroscopo per giovedì 5 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potreste avere un malessere a causa della situazione che state vivendo con il partner o con la famiglia. In serata, le cose potrebbero diventare più chiare e sicuramente ritroverete l'armonia in casa. Se vivete una relazione ancora non consolidata, vi aspetta una giornata movimentata.

Se avete un'attività in proprio, vi tocca fare i conti con qualche contrattempo o imprevisto. Se avete un lavoro dipendente potreste dare libero sfogo alla vostra bravura e mostrare ai superiori il vostro talento, magari vi prendono in considerazione per un incarico più fruttuoso. La vostra salute è cagionevole, non sottovalutate la stanchezza, evitate sforzi e diete fai da te.

Capricorno – Sensazioni strane, confuse e inspiegabili si agitano nel vostro animo. Siete più sensibili e vulnerabili rispetto a qualche mese fa. Rilassatevi, non complicatevi la vita affettiva. Siate meno sospettosi e godetevi la bella intesa con il partner d'amore, invece, di cercare dissapori. Se siete lavoratori dipendenti la situazione è un po' complessa e dovete cercare di non rispondere alle provocazioni delle persone che lavorano con voi o dei clienti.

Bevete più acqua naturale e praticate attività fisica, che vi aiuta a scaricare le tensioni accumulate in giornata.

Acquario – Questa giornata vi regala un incontro imprevisto. Siate consapevoli che potreste incontrare gente deludente o che non è degna della vostra stima. Nonostante ciò, non fatevi sopraffare da queste esperienze negative. Di occasioni ne capiteranno tante. In campo lavorativo, qualcuno potrebbe sfruttarvi per trarne benefici. Se così fosse, prendetevi prendete le distanze da questa persona e andate avanti per la vostra strada. Qualche intolleranza alimentare potrebbe causare un disturbo intestinale, attenzione.

Pesci – Giornata avversa per le coppie in crisi o per chi non riesce a essere più felice come un tempo.

Alcune coppie sentono la necessità di trasgredire, altre, invece, si limitano a sognare a occhi aperti. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete migliorare il vostro modo di lavorare, l'oroscopo raccomanda di non lasciarvi abbindolare da proposte che sembrano allettanti ma in realtà sono come gli specchi per allodole: verificate sempre prima di accettarle. Abbiate cura del vostro aspetto esteriore, potrebbe restituirvi il sorriso nel caso aveste smarrito il buon umore.