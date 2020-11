Nel weekend del 7 e 8 novembre troviamo sul piano astrologico la Luna stazionare nel domicilio del Leone, nel frattempo il Sole sosterà in Scorpione. Mercurio con Venere proseguiranno l'orbita in Bilancia, così come Marte permarrà nel segno dell'Ariete. Infine, Giove, Plutone e Saturno resteranno stabili in Capricorno, come Urano continuerà il moto in Toro.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Leone e Sagittario, meno conciliante per Acquario e Capricorno.

Shopping per l'Ariete

Ariete: shopping. Se il sabato avrà buone chance di risultare un pizzico nervoso nel menàge amoroso, fortunatamente i nati Ariete potranno contare sulle effemeridi domenicali dove potranno concedersi una gratificante sessione di shopping.

Toro: smart working. Il primo segno di Terra avrà, con ogni probabilità, poca voglia di comunicare con le altre persone in questo fine settimana, tanto che molti nativi sceglieranno di lavorare in smart working, qualora la loro professione lo permetta.

Gemelli: frizzanti. L'umore brioso su cui probabilmente i nati Gemelli potranno fare affidamento dal pomeriggio del 7 novembre, sarà un ottimo biglietto da visita per le nuove conoscenze che faranno nel giorno che chiuderà la settimana.

Cancro: lavoro sottotono. I lavoratori autonomi del segno del Cancro potrebbero avere a che fare, in queste 48 ore, con svariate problematiche inerenti la loro professione, dall'ostica clientela sino a dei rientri economici che tarderanno a giungere.

Leone focoso

Leone: focosi. Il Sole sarà quadrato ma i nati Leone, grazie al Luminare notturno in sestile a Venere ed in trigono a Marte, non ci faranno tanto caso, anzi potranno godere a piene mani di una ritrovata scintilla passionale che rinvigorirà la simbiosi di coppia.

Vergine: determinati. Grazie alla spinta propulsiva in moto diretto dei pianeti generazionali nel loro Elemento, il secondo segno di Terra non si curerà delle piccole problematiche lavorative che balzeranno a galla con la Luna di Fuoco, mettendo in campo un'invidiabile determinazione.

Bilancia: faccende da chiarire. Il focus del weekend sarà, c'è da scommetterci, orientato verso alcune ruggini nate in coppia nelle giornate precedenti, dove i nati Bilancia vorranno subito chiarire gli equivoci nativi cimentandosi in dialoghi riconcilianti dal positivo epilogo.

Scorpione: puntigliosi.

Due giornate dove i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero avvertire l'irrefrenabile desiderio di sottolineare ogni manchevolezza della dolce metà che, com'è lecito aspettarsi, non gradirà affatto.

Sagittario versatile

Sagittario: versatili. Il terzo segno di Fuoco in queste 48 ore vorrà probabilmente dedicarsi a quelle faccende casalinghe spesso rinviate, come sistemare gli scatoloni in cantina o appendere dei quadri in salotto. Amore in stand-by.

Capricorno: nervosi. Weekend dove i nati Capricorno potrebbero essere un fascio di nervi senza, però, motivi validi per provare quest'avverso sentimento se non per l'ostica posizione lunare e la pressante opposizione Urano-Sole.

Acquario: risultati blandi.

Ad essere sotto scacco saranno, con tutta probabilità, le faccende professionali di casa Acquario dove i risultati saranno al di sotto delle aspettative, e ciò metterà a dura prova l'entusiasmo dei nativi.

Pesci: menzogneri. Plutone in moto diretto dal Capricorno e Nettuno retrogrado nel loro domicilio agiranno probabilmente come due detective astrali in questo weekend, al fine di smascherare immediatamente le menzogne dette dai nativi a causa della quadratura Sole-Luna in ottava dimora.