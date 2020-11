Inizia la nuova settimana per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 16 novembre 2020 con l'Oroscopo e le stelle su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del giorno 16 novembre

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata i nati sotto questo particolare segno vivranno un lieve recupero in campo amoroso. Con la luna favorevole, sarà infatti possibile tentare di risolvere delle problematiche sorte negli ultimi tempi. Nel lavoro possibili scontri.

Toro: in campo amoroso, meglio non fare passi azzardati. Non ci sono grandi novità, ma per chi sta affrontando dei problemi, questo è il momento migliore per provare a risolverli.

Nel lavoro l'opposizione di Mercurio crea una situazione particolare.

Gemelli: in campo lavorativo, con la luna in opposizione, è possibile che viviate dei momenti di fastidio. In amore, lievi miglioramenti rispetto il weekend.

Cancro: a livello amoroso è un periodo complicato, rimandate le discussioni ai prossimi giorni. Nel lavoro possibili difficoltà, ma presto ci sarà una ripartenza.

Leone: in campo professionale cercate di non innervosirvi troppo. Per quel che riguarda il campo sentimentale non manca una bella energia da sfruttare con le persone che amate.

Vergine: giornata di stanchezza per il segno, in amore sarà meglio non rimandare vecchie polemiche. Nel lavoro possibili cambiamenti, dovrete esser pronti ad affrontare delle novità.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in campo lavorativo è possibile che arrivino delle novità, non lasciatevi sfuggire opportunità. In campo amoroso possibili vincite.

Scorpione: in questa giornata di lunedì 16 novembre, a livello lavorativo, la situazione richiede prudenza. Per quel che riguarda l'amore siate più ottimisti e potrete vivere delle belle emozioni.

Sagittario: in campo professionale sentite l'esigenza di cambiare, non sottovalutate però l'aspetto finanziario prima di fare le vostre scelte.

In amore, cercate di mantenere la calma se la situazione dovesse complicarsi.

Capricorno: presto Venere non sarà più contraria e potrete recuperare le agitazioni nate in questo periodo. Nel lavoro sono molte le cose a cui in questa giornata dovrete pensare.

Acquario: la luna non è più dissonante, è un buon momento sentimenti.

Anche nel lavoro possibili soluzioni, il periodo è di recupero.

Pesci: la luna è contraria, potrete sfruttare delle possibilità in campo lavorativo. Per quel che riguarda il campo sentimentale, cercate di evitare delle inutili discussioni, altrimenti potreste inviare il messaggio sbagliato alle persone che amate.