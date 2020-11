L'Oroscopo di domani 17 novembre è pronto a svelare le nuove previsioni zodiacali interessanti la giornata di martedì. Dunque, iniziamo subito a evidenziare quali saranno i segni vincenti e perdenti in questa parte della settimana, prescelti nella lista rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A tenere con il fiato sospeso, come di consueto, i soliti settori della vita riguardanti amore e lavoro. Ansiosi di conoscere i segni più fortunati di martedì? Senz'altro a poter cogliere i frutti migliori dalla giornata prossima, coloro nativi in Toro e Gemelli, meritatamente considerati al primo posto in classifica provvisoria.

A dare compagnia ai preannunciati simboli astrali altri due segni, entrambi a pari merito con quattro stelle: parliamo certamente dell'Ariete e del Cancro. Invece, a destare qualche perplessità in merito al probabile andamento del giorno in analisi, Vergine e Leone, pronosticati in negativo.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a visionare le previsioni zodiacali di martedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 17 novembre

Il prossimo martedì è pronto a "deliziarci" con qualche ottima sorpresa, ovviamente non per tutti. Vogliosi di sapere chi avrà la mano vincente al secondo step settimanale? La risposta, come facile intuire, è pronta già all'interno della nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 17 novembre 2020.

Come annunciato in apertura a essere valutati dall'oroscopo su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Abbiamo già in parte svelato la composizione della scaletta, per cui adesso conviene andare direttamente a confermare quanto esposto in apertura.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Vergine;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali di domani, 17 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo del 17 novembre al segno dell'Ariete predice un giorno decisamente lineare, tutto sommato abbastanza buono anche se a tratti leggermente impegnativo.

Il consiglio del giorno: una carta da giocare (chi l'avesse), probabilmente risulterà vincente facilitando la conquista di un importante traguardo. In amore, regnerà un clima sereno, nulla potrebbe trasformare il vostro sorriso in una smorfia di tristezza. Godetevi questo momento di serenità e approfittatene per passare dei momenti in intimità con la persona del cuore, regalandovi magari una seratina all'insegna della passione. Single, il settore amoroso stuzzicherà non pochi tra voi, disseminando la vostra vita affettiva di sorprese. La cosa potrà avere anche lati positivi: se così fosse, evitereste di annoiarvi. Nel lavoro, non prendetevela se dovete lavorare di più in questo giorno o rendervi disponibili anche a prestazioni straordinarie.

In realtà il cielo sta preparando grandi cose alla maggior parte di voi. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì preannunciano buone notizie. Sicuramente in tanti passerete una giornata efficace e, a momenti, anche abbastanza "esclusiva". Il consiglio del giorno: quando il morale è in forma anche le azioni seguono di buon grado gli intenti. Il vostro buon umore sarà la sorgente del vostro dinamismo e le sensazioni di benessere avranno vita facile. Preparatevi a rendere più che soddisfatto il vostro partner. Single, in questa splendida giornata per voi sarà tutto possibile, grazie ad una giornata che già adesso mostra qualche piccolo assaggio di ciò che sarà.

Da tempo non capitava una situazione del genere. Tutto quello che avverrà sarà assolutamente bello e inaspettato. La sorte dunque sarà dalla vostra parte su tutti i fronti, afferratela e godetevi l'attimo. Nel lavoro, non sarà certo l'impegno a farvi difetto in questo giorno. Anche perché la buona energia interiore vi spingerà a lavorare senza risparmio di tempo e di concentrazione. Il senso del dovere sarà un valore irrinunciabile per la maggior parte di voi: sarà quello che vi spingerà a mettere sempre la massima serietà nelle cose che farete. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che state per raggiungere la vetta tanto attesa.

Finalmente dopo tanto "sgobbare" riuscirete a raccogliere ciò che avete in precedenza seminato. Riguardo ai sentimenti vi sentirete bene e in perfetta armonia con l'ambiente che vi circonda. Questo giorno porterà infatti sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni d'amore. Non rinunciate alle piccole cose di tutti i giorni, le uniche capaci di scaldare il cuore o riempire l'animo di soddisfazione anche quando dovessero mancare. Il consiglio del giorno: regalatevi tanta serenità e condividetela con le persone amate. Single, sarà una giornata molto coinvolgente, piena di avvenimenti interessanti. Questo, grazie a Luna e Sole speculari positivi: avrete così tanto fascino, vitalità ed entusiasmo in abbondanza che nessuno proverà a resistervi.

Sarà dunque il momento buono per decidere finalmente il da farsi nella vostra vita sentimentale. Nel lavoro, il cielo consiglia di puntare soprattutto sulle relazioni interpersonali, sulla collaborazione spontanea e attiva di chi vi circonda. A vostro favore giocherà una notevole energia e un formidabile intuito che vi tornerà utile negli affari futuri. Voto 9.

L'oroscopo di martedì 17 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. La giornata di martedì sarà sotto l'influenza di astri "stanchi", poco propensi a dare un aiuto, altresì, non avrete grosse fluttuazioni negative a dare problemi. L'Astrologia invita alla pazienza e all'autocontrollo: davvero d'obbligo lunghe e accurate riflessioni prima di prendere decisioni di rilievo.

La Luna in sestile a Venere farà emergere un forte intuito, il che vi consentirà di entrare in empatia con le persone con cui vi andrete a relazionare durante la giornata. La vita amorosa sembra essere quella in grado di dare maggiori soddisfazioni. Il periodo farà guadagnare un prezioso ritorno di fiamma, sorprendendo piacevolmente chi vi sta a fianco: si profila una bella serata. Single, in questa giornata cercate di cambiare qualche piccola cosa nella vostra vita, anche apparentemente insignificante, ma che potrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa davvero importante. Il consiglio del giorno: talvolta è necessario puntare sulle frivolezze per capire cosa realmente può migliorare nella propria vita.

Nel lavoro, le stelle vi regaleranno una giornata tranquilla, gli astri vi prometteranno soddisfazioni, ma vi chiederanno anche un serio impegno, da parte vostra: sarà dunque il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine tutti i vostri impegni. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. Giornata della settimana appena iniziata in cui non vi saranno soddisfazioni eclatanti. Il consiglio del giorno: dovete riuscire a trovare il tempo per abbandonarvi ai felici imprevisti che potrebbero capitare, specialmente in compagnia della vostra metà. A causa di Astri abbastanza impertinenti la tensione nei rapporti familiari diverrà bollente: trovate un punto di incontro così eviterete delusioni annunciate.

Intanto cercate di sminuire e non fomentate eventuali punti in disaccordo con il partner, quest'ultimo non aspetta altro. Potrebbe nascere un fastidiosissimo litigio difficile da calmierare. Single, gli astri del periodo vi fanno riflettere: tutto ciò che pensate farete bene a tenerlo per voi, perché in questo momento non siete assolutamente in vena di chiacchiere e tanto meno di vita sociale. Nel lavoro, sotto il profilo economico la situazione apparirà lievemente critica. Alcune situazioni infatti vi terranno in bilico, sospesi per quanto riguarda alcune spese o uscite finanziarie. Abbiate pazienza e riflettete bene su certe proposte di investimento. Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★.

L'oroscopo di domani, martedì 17 novembre indica che non è il momento giusto per dare il via a nuove iniziative. Il traguardo che vorreste raggiungere è ambito anche da altri, comunque non c'è bisogno di buttarsi giù, ok? Sappiate aspettare il momento adatto e vedrete che tutto si aggiusterà. In campo sentimentale, meglio non tirare troppo la corda: perché molte situazioni se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Non trascurate il partner: se avvertiste un po' di stanchezza non peccate d'ingenuità ma cercate ugualmente di partecipare attivamente alla vita di coppia. Le faccende personali non devono assolutamente inficiare la qualità del rapporto: siate dolci e comprensivi, vedrete che la vostra vita sentimentale acquisterà uno spessore e un'intensità molto più gratificante del solito.

Single, la possibilità di stabilire un'intesa affettiva potrebbe essere concreta, a patto di essere sereni e liberi da pensieri negativi. Il consiglio del giorno: mai aprire la porta del risentimento a vecchi rancori del passato; facendolo vi ritrovereste al punto di partenza. Nel lavoro, avrete qualche difficoltà. Se aveste in passato sbagliato qualcosa, adesso vi toccherà chiedere scusa: non fate i puntigliosi altrimenti sarà peggio per voi. Alto il rischio di perdere una buona occasione, soprattutto la faccia. Voto 7.

