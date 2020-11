L'Oroscopo del giorno 21 novembre è arrivato giusto in tempo per dare consigli e indicazioni in merito al prossimo sabato d'inizio week-end. Parlando di Astrologia pura, il periodo sotto osservazione prepara a tutti due splendide sorprese: l'ingresso del Sole in Sagittario e di Venere in Scorpione. Ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle di sabato? Iniziamo in modo spedito con le solite anticipazioni astrali del giorno analizzando i simboli astrali relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra i sei appena evidenziati, solamente due saranno in cima alla lista dei più fortunati del giorno: ansiosi di scoprire quali sono?

Iniziamo con il favorito in assoluto, il Sagittario, segno classificato al "top del giorno". Altresì, ad avere grandi opportunità da impiegare nelle cose che piacciono di più, Scorpione e Pesci, valutati nelle odierne previsioni con le cinque stelline della positività. Invece, con un po' d'amaro in bocca resteranno quelli della Bilancia, preventivati a questo giro in giornata da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di sabato segno per segno.

Classifica stelline 21 novembre

Pronta da divorare in un attimo, la nuova classifica stelline interessante la giornata di sabato 21 novembre ha già tirato le somme in merito ai segni migliori e peggiori del periodo.

Abbiamo già svelato in apertura quali sono i probabili candidati alla fortuna e quelli invece considerati in periodo decisamente poco positivo. Adesso pertanto non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

: Sagittario - Sole nel segno; ★★★★★: Scorpione - Venere nel segno, Pesci;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Nessuno

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali del 21 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

La giornata di inizio weekend annuncia un 21 novembre all'insegna della delusione o dello stress, in primis in campo affettivo. L'Astrologia prevede piccoli ma incresciosi conflitti in amore: a cedere potrebbero essere quelle storie con difficoltà pregresse, trascinate da tempo. Comunque, non tutto il giorno sarà di tendenza negativa: un piccolo spiraglio lo avrete sicuramente tra le ore 15:00 e le ore 18:00, perciò datevi da fare in quel frangente, poi stop! Single, le stelle consigliano di rilassarsi dedicando qualche ora del giorno a una meditazione profonda. Mettete in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nella vita, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate.

Nel lavoro, potreste accusare momentanee difficoltà nel portare avanti con profitto le vostre solite incombenze quotidiane: calma. Voto 6.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Giornata preventivata vincente. Venere in entrata nel segno alle ore 13:21 e subito in spettacolare trigono alla Luna in Acquario. L'Astro della Terra unito alla forza prorompente del pianeta dei buoni sentimenti (Venere), certamente riuscirà a garantire una buona stabilità generale a tutto il periodo. In amore, non avrete difficoltà eccessive, riuscendo a mettere in sicurezza anche quei problemi che vi trascinate dietro da tempo. In coppia vivrete momenti esaltanti a metà-fine pomeriggio. Probabilmente, in serata arriveranno telefonate o messaggini tramite WhatsApp da parte di amici o parenti.

A chi è single, il buon periodo porterà un po' di sollievo in certe situazioni che ben sapete. Riuscirete altresì ad evadere dalla solita realtà: esprimete il lato più originale e avventuroso del vostro carattere. Nel lavoro, situazione abbastanza stabile. Comunque, non cercate di arrivare (come sempre!) al limite nelle cose che andrete a fare. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ''top del giorno''. L'oroscopo di sabato 21 novembre al Sagittario indica una giornata in gran parte da vivere al massimo delle energie disponibili. Valutata super-fortunata grazie all'arrivo nel settore di uno splendido Sole, da subito in sestile al quartetto Luna-Giove-Saturno-Plutone. In amore allora, strada spianata?

Certo che sì: se vi trovaste nella condizione di dover recuperare qualcosa all'interno al rapporto, questo potrebbe essere davvero il momento per una svolta positiva: preparatevi a rimettere in riga eventuali "impicci" o qualsiasi cosa avesse bisogno di una aggiustatina. Single, se aveste problemi di comunicazione, vi diciamo di non farvi prendere dal panico. Questo sabato o al massimo entro la domenica seguente riuscirete senz'altro a rimettere in sesto un rapporto iniziato in modo poco favorevole. Perciò vi diciamo anche che questo è giusto il momento adatto per eventualmente (ri)mettere "carne sul fuoco": ora o mai più! Nel lavoro infine, il periodo di stress sembra volgere alla fine. Datevi pure un obbiettivo da raggiungere nel breve, senza troppo impegno e con massima naturalezza.

Voto 10.

Oroscopo di sabato 21 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata del 21 novembre indica che il periodo in massima parte sarà improntato sulla semplice normalità. Il cielo astrale, ancora oggi pulito, senza legami planetari particolari, si prepara ad accogliere i positivi influssi generati dall'arrivo del Sole in Sagittario. Intanto, da precisare che sono in arrivo non solo flussi astrali positivi: Venere in Scorpione genererà una quadratura all'indirizzo dei vostri Giove, Plutone e Saturno. Pertanto l'invito delle stelle è rivolto alla calma, evitando cose e situazioni non congeniali. Diciamo che questo inizio di weekend sarà da prendere con serenità, sia che siate già in coppia oppure se ancora in status single.

Sempre e comunque tenendo vivo il controllo sulle varie situazioni in evoluzione. In ambito lavorativo concreta possibilità di avere una evoluzione personale. Potenzialmente, forse inaspettatamente, qualcuno di voi potrebbe anche avere l'ambita parte del "protagonista". Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Partirà nella norma questo sabato di fine settimana. I vostri astri di settore saranno in prevalenza stabili, anche se potrebbero esserci a tratti fluttuazioni abbastanza negative. Molti tra voi nativi avranno a che fare con un nuovo tipo di impegno/problema/situazione: prima di buttarsi a capofitto nelle situazioni, riflettete bene, eviterete così di andare probabilmente allo sbaraglio.

In amore, iniziate pure a pensare a qualcosa di speciale da fare in questo weekend. In coppia, in caso di contrasti con la persona amata, oppure se costretti a confrontarsi con strascichi pregressi, cercate di allungare il brodo, ovviamente in attesa che la situazione astrale cambi in meglio. Le predizioni giornaliere anticipano un piccolo rallentamento nei rapporti d'amore in calo: sarà vostra premura cercare di mettercela tutta per alimentare una relazione un po' stanca. Nel lavoro infine, migliorano i guadagni, anche se è ancora preso per parlare di conferme o sicurezze. I buoni auspici ci sono, preparatevi ad accoglierli come si deve. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di sabato 21 novembre partirà davvero in modo positivo, almeno secondo i nostri calcoli, questo primo giorno di weekend.

Per i più pignoli: per una volta, evitate il porvi tante (troppe!) domande, ok? Rilassatevi rimandando ogni perplessità a tempo debito, perché questa è la vostra giornata vincente. In amore, il periodo si presenterà al meglio delle possibilità, specialmente per uno straordinario Mercurio in trigono al vostro Nettuno, pianeta di settore. In amore, una bella ventata di 'aria fresca' arriverà a ridare al rapporto quel valore che ultimamente si era un po' perduto. Novità e progetti ben studiati, uniti a slanci romantici, certamente faranno breccia nel cuore di chi avete al vostro fianco. Single, il vostro fascino non passerà inosservato: avrete modo di approfondire qualche conoscenza interessante.

Datevi da fare allora, lanciate sguardi e corteggiate senza timore perché sarà impossibile resistervi. Nel lavoro, visto che siete così sicuri di dare il massimo, aspettatevi una pari ricompensa; caso contrario, adeguatevi cercando di migliorare. Voto 9.