L'oroscopo di venerdì 20 novembre sarà ricco di importanti novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni riusciranno ad adattarsi facilmente, mentre altri avranno bisogno di un po' più di tempo. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione di: Luna e Saturno, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in opposizione a Urano e Venere in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 20 novembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di venerdì 20 novembre: fiducia per Ariete e Toro passionale

Ariete: la fiducia in voi stessi sarà uno degli elementi più importanti di questa giornata. Avrete bisogno di usare tutte le vostre risorse per ottenere il meglio sul posto di lavoro. Forse, alla fine del turno, non sarete completamente soddisfatti, ma non potrete incolpare voi stessi. Il rapporto con il partner andrà a gonfie vele. Tra le sue braccia, infatti, vi sentirete amati e protetti. L'oroscopo di domani consiglia di non reprimere le vostre emozioni: esternarle vi farà sentire molto più leggeri e felici.

Toro: verrete travolti da una passione sconvolgente. Non riuscirete a tenere a freno i vostri sentimenti e avrete occhi solo per il partner.

Sarà una giornata colpa d'amore e di affetto. Finalmente, sentirete di aver trovato il vostro posto nel mondo. L'oroscopo, però, consiglia di non trascurare gli amici. Infatti, alcuni di loro potrebbero sentire la vostra mancanza e chiedervi il motivo del recente allontanamento. Una buona organizzazione vi consentirà di fare tutto ciò che vorrete.

Gemelli: farete fatica a gestire il vostro tempo. Gli impegni saranno molti e la paura di non riuscire a portare a termine tutto emergerà prepotentemente. Per fortuna, potrete contare sulla presenza di amici preziosi che vi aiuteranno ad affrontare le difficoltà. Il loro affetto vi riempirà il cuore di gioia e vi infonderà una carica fuori dal comune.

L'oroscopo suggerisce di provare a ritagliarvi anche un po' di spazio da dedicare a voi stessi. Una mente riposata e serena, infatti, ottieni risultati migliori!

Cancro: avrete bisogno di interrompere la routine quotidiana. La monotonia del momento, infatti, non farà altro che buttarvi giù di morale. Tenterete di rivoluzionare la situazione introducendo dei nuovi hobby e cercando di trovare la motivazione giusta. L'oroscopo consiglia di concentrarvi sui vostri obiettivi. Essi vi saranno di grande stimolo e aumenteranno anche la fiducia in voi stessi. Il partner avrà un ruolo speciale anche se non riuscirà a comprendervi fino in fondo.

Previsioni zodiacali di domani 20 novembre: Leone sportivo e Scorpione stanco

Leone: deciderete di concentrarvi, maggiormente, sull'attività fisica. Sentirete il desiderio di migliorare il vostro corpo e di sfogare lo stress in eccesso. Non sarà semplice trovare esercizi che vi soddisfino, però, dopo svariati tentativi, non avrete più dubbi. Fare tutto da soli sarà soddisfacente, ma se riuscirete a coinvolgere qualche amico, avrete maggiori probabilità di essere costanti. Per quanto riguarda il lavoro, vi impegnerete per ampliare le vostre risorse finanziarie.

Vergine: cercherete di trascorrere più tempo possibile con la vostra famiglia. Amerete sistemare la casa e dare un tocco di colore all'arredamento domestico.

Rivoluzionare l'ambiente, infatti, vi farà sentire meglio con voi stessi. Il partner potrebbe sollevare qualche perplessità riguardo al vostro rapporto. Non sarà facile affrontare determinate discussioni, ma l'oroscopo consiglia di non perdere la calma: eccessi di rabbia potrebbero causare reazioni indesiderate. Attenzione a non esagerare con i peccati di gola.

Bilancia: la vostra relazione amorosa sarà caratterizzata da alti e bassi. Da una parte vi sentirete completamente coinvolti dal partner, ma dall'altra avrete bisogno di inquadrare alcuni dei suoi comportamenti. Sentirete il bisogno di lasciarvi andare, ma il vostro lato più razionale vi dirà di aspettare. L'oroscopo di domani consiglia di prendervi tutto il tempo necessario: la fretta, infatti, potrebbe essere una cattiva consigliera.

Forse, il partner vorrà accelerare le tempistiche.

Scorpione: sarà una giornata fortunata soprattutto dal punto di vista sentimentale, però, la vostra produttività lavorativa potrebbe subire una piccola battuta d'arresto. La stanchezza la farà da padrona e questo vi causerà difficoltà di concentrazione. L'oroscopo suggerisce di provare a regolarizzare gli orari del sonno. Trascurare l'importante di un buon riposo notturno, infatti, non vi permetterà di ricaricare completamente le energie. Acquisendo nuove abitudini, la situazione migliorerà visibilmente.

Astrologia del 20 novembre: Capricorno generoso e Acquario sereno

Sagittario: sarà fondamentale prendervi cura della vostra vita sociale. i recenti avvenimenti, infatti, potrebbero aver turbato alcune relazioni.

L'oroscopo consiglia di confrontarvi con i vostri amici più cari per capire se è tutto ok. Nel caso non lo fosse, la cosa migliore sarà parlare a cuore aperto e giungere a un punto d'incontro. Il lavoro andrà bene, ma vorrete avere maggiori opportunità. Vi impegnerete molto per cercare di aprirvi nuove strade: prima o poi avrete la vostra occasione

Capricorno: sarete molto generosi nei confronti degli altri. La vostra dolcezza vi aiuterà ad entrare in empatia con il prossimo e a comprendere le sue necessità. Anche sul posto di lavoro, sarete pronti a occuparvi di mansioni che non vi riguarderanno personalmente. L'oroscopo di domani consiglia di fare attenzioni a non prendervi responsabilità eccessive.

Inoltre, non tutte le persone che aiuterete mostreranno il desiderio di ricambiare. Attenzione a non trascurare i vostri interessi.

Acquario: finalmente, la situazione famigliare arriverà a un punto di svolta. La serenità tornerà ad essere presente tra le mura domestiche e voi vi sentirete molto più tranquilli. L'oroscopo consiglia di sfruttare questo momento per impegnarvi al massimo sui vostri obiettivi. La pace interiore, infatti, potrà aiutarvi a farvi venire in mente nuove idee. Attenzione all'invidia delle persone che vi saranno attorno: non tutte saranno contente dei vostri successi.

Pesci: le difficoltà quotidiane saranno troppe per riuscire ad affrontarle con il sorriso. Dovrete partecipare a turni di lavoro pesanti e occuparvi di problematiche legate alla vostra vita sociale.

Per fortuna, potrete contare su una risorsa fondamentale: la fantasia. La vostra capacità immaginativa vi consentirà di alleggerire i problemi della giornata e di trovare una via di fuga allo stress quotidiano. L'oroscopo consiglia anche di confidarvi con un amico meritevole della vostra fiducia.