Si conclude l'ultima settimana di novembre. Scopriamo come andrà la giornata di domenica 29 novembre 2020. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata a livello sentimentale i nati sotto questo particolare segno non dovranno sottovalutare possibili incontri lavorativi. Non manca energia in campo sentimentale, Venere non è più in opposizione.

Toro: nel lavoro non mancheranno delle buone opportunità, cercate però di fare le cose con calma. In questa fine di weekend, in campo sentimentale vi sentite stanchi, ma evitate conflitti.

Gemelli: nel lavoro cercate di svolgere e portare avanti i vostri progetti nel modo migliore possibile, senza cedere a rallentamenti.

In amore non sottovalutate i nuovi rapporti, la luna sarà nel segno.

Cancro: a livello professionale bei progetti in vista, è possibile un buon rilancio. In campo sentimentale questa domenica sarà sarà favorevole per vincere possibile sfide.

Leone: nel lavoro non sarà facile gestire al meglio tutte le situazioni lavorative. In amore, in questo momento non vi sentite tranquilli, in particolare in mattinata potreste avvertire della confusione.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale questa giornata nasce con Venere favorevole, in questo periodo in amore sono sicuramente favoriti gli incontri. Nel lavoro è possibile che abbiate ricevuto o riceverete delle buone notizie.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: cercate di fare le cose con calma. Nel lavoro in questo periodo vivrete delle situazioni positive. Con Marte contrario, in campo sentimentale cercate di essere cauti. È possibile che nascano dei bei rapporti, con la luna favorevole.

Scorpione: in campo amoroso in questa giornata di domenica 29 novembre con la luna nervosa, potreste avvertire della stanchezza e vivere dei momenti di nervosismo con il partner.

Nel lavoro, è possibile che arrivino delle situazioni favorevoli entro la fine del prossimo mese.

Sagittario: giornata stancante per il segno, in amore vivrete però delle sensazioni positive, in particolare nel pomeriggio. Nel lavoro è importante guardarsi intorno, perché è possibile che arrivino delle buone notizie opportunità nei prossimi giorni.

Capricorno: a livello sentimentale la luna sarà favorevole ed anche Venere, il mese di novembre si conclude in modo positivo in campo amoroso. Nel lavoro è importante che riusciate a capire come affrontare delle situazioni.

Acquario: giornata sottotono, nel lavoro cercate di evitare situazioni complesse. A livello sentimentale giornata incerta, non cedete a possibili polemiche.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da soddisfazioni in campo lavorativo, nonostante un lieve senso di agitazione. In amore Luna favorevole, avete voglia di risolvere delle problematiche.