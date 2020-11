L'Oroscopo di domani 30 novembre è pronto a mettere in chiaro i segni più fortunati in amore e nel lavoro. In analisi il primo giorno della nuova settimana: come di routine, in questo contesto daremo "soddisfazioni" soprattutto a coloro appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. In effetti, sotto osservazione risultano esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere chi, tra gli appena citati, risulti il favorito dalle stelle? Bene, diciamo subito che i segni al "top" di domani saranno in tutto due: per "top", da intendersi in questa sede quelli sottoscritti con cinque stelle.

Pertanto, visti i rispettivi cieli astrali, l'Astrologia del periodo ha riconosciuto degni di tale privilegio Gemelli e Leone. A questo punto la domanda di rito è sempre la stessa: quali saranno i segni in crisi ad inizio settimana? A dare le risposte giuste, speriamo siano anche esaurienti, le previsioni zodiacali di lunedì segno per segno.

Classifica stelline 30 novembre

La classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 30 novembre è predisposta per essere consultata. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Tra i migliori del giorno senz'altro Gemelli e Leone, meritatamente al primo posto in scaletta.

Il resoconto dettagliato restituito dall'Astrologia del giorno, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 30 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo del 30 novembre al segno dell'Ariete predice che partirà nella mediocrità più scontata il primo giorno della settimana.

In amore, dal punto di vista prettamente affettivo, sarete ben determinati a conservare tutto ciò siete stati capaci di conquistare fino a questo momento: per voi "la vita di coppia è sacra!". Avrete una gran voglia di fare, magari anche di sistemare casa e giardino (se c'è), perché era da tanto che desideravate farlo.

Non dimenticatevi però della vostra metà, perché avrà tanta voglia di coccole e tenerezze solo da voi! Quindi spaziate con la fantasia ed organizzatevi una bella serata indimenticabile. Ultimamente tra lavoro e figli, avete messo da parte più di una volta il rapporto sentimentale: rimediate! Single, avete voglia di fare nuove conoscenze, purtroppo passando il tempo sempre con le stesse persone finite spesso per annoiarvi. Uscite allora, e non abbiate paura di cercare la vostra prossima fiamma... Nel lavoro, la Luna vi caricherà di energia e vi darà tutte le risorse necessarie per far fronte ad eventuali difficoltà. Non avete mai avuto paura del pericolo e non lo avrete nemmeno questo lunedì.

Sapete, voi dell'Ariete siete in grado di compiere veri miracoli! Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì annunciano come abbastanza buona la giornata. In parte potrebbe essere una giornata immersa nella solita routine, a tratti aiutata da effetti positivi provenienti dall'accoppiata vincente Sole-Mercurio. Per qualcuno potrebbe arrivare una inaspettata entrata economica o un regalo di un certo valore. In amore, la vostra gentilezza vi porterà fortuna: vi sentirete utili finendo per avere conversazioni molto positive con partner, famigliari in generale e amici. Una persona del vostro giro porterà una novità, forse attesa da tempo. Single, in questa giornata gli astri indicano positività soprattutto per quanto concerne la vostra vita sentimentale.

Non vi farete dunque delle paranoie se non aveste accanto la persona giusta; datevi invece da fare per rimediare. Volendo, continuate pure a vivere nella spensieratezza della assoluta libertà... Nel lavoro, se la vostra attività lavorativa necessitasse di una pianificazione, approfittate del giorno per impostare un programma lucido che prenda in considerazione eventuali imprevisti. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice che partirà con un grande sprint questo lunedì. Pronti a dare una marcia in più all'inizio della settimana? Il consiglio del giorno: non lasciate che il nervosismo comprometta i rapporti con le persone, qualunque esse siano: meglio essere un po' più collaborativi, pronti a risolvere ogni tipo di problema.

In amore, l’umore virerà verso l’allegria e la curiosità; vi sentirete pieni di interesse, vi piacerà scherzare e flirtare con la vostra metà. La felicità sarà dentro di voi e vi illuminerà a giorno consentendovi di risplendere come un astro. Single, Mercurio e Venere vi renderanno frizzanti, attraenti e seducenti. Forse conquisterete tutti con le vostre parole, dimostrando di avere idee originali e brillanti: sappiate che potrebbero portarvi dei vantaggi. Sapete bene quello che volete, perciò siate disposti a fare del tutto pur di averlo. Avrete comunque bisogno di avere al vostro fianco una persona che vi conquisti con corpo e mente. Nel lavoro, il vostro entusiasmo darà nuova linfa alla professione, con ottimi risultati.

Grinta ed entusiasmo diventeranno la vostra firma: metterete passione nell'azione e creatività nei progetti. Trasmetterete un impeto contagioso ai vostri interlocutori. Voto 9.

Oroscopo lunedì 30 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì preannuncia una giornata improntata alla calma forzata. Visto il periodo "sottotono" a cui andrete incontro potrebbero essere tante quelle piccole questioni da sistemare. Siamo certi che alcune situazioni meriterebbero senz'altro un po’ più di attenzione da parte vostra. In amore intanto, se voleste allargare la famiglia o mettere in cantiere un progetto per l'abitazione, prestate attenzione e fate bene i conti!

Il partner non potrebbe essere d'accordo, ma si fiderà di voi e vi confiderà che cosa gli passerà per la mente: insieme vi sentirete più forti e riuscirete ad affrontare tutte le difficoltà. Single, vicende familiari vi agiteranno: non scambiate un sasso per una montagna, domani tutto o quasi tutto si appianerà sicuramente. Affrontati con la dovuta calma, molti problemi si risolveranno senza lasciare traccia, a parte quel sottile malumore che potreste portarvi per l'intera giornata. Nel lavoro, il cielo sarà sottotono. La bianca signora del firmamento sarà indifferente al vostro segno ed ai progetti che avete in testa. La vitalità non mancherà di certo, ma si tratterà più di forza nervosa che altro.

Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede senza dubbio che inizierà davvero alla grande questa settimana. In tanti sarete degni protagonisti dell'intero periodo: vi sentirete in splendida forma, collaborativi e curiosi, ben disposti a vivere nuove esperienze soprattutto insieme a chi amate o stimate. In amore, sarà una giornata davvero interessante per accendere emozioni e sentimenti. Potrete contare sulle stelle per accendere la passione nella coppia, rendendo la serata molto piacevole. Single, l'umore virerà facilmente verso l'allegria e la curiosità: vi sentirete pieni di interesse per tutto ciò che vi circonda. Con la Luna amica, vi piacerà scherzare o flirtare.

La felicità sarà dentro di voi, vi illuminerà a giorno e vi consentirà di risplendere come un astro. Il lavoro, lo svolgerete così volentieri al punto di non avvertire la fatica. Vi piace l'ambiente, i colleghi, ciò che fate ed il clima amichevole e complice che si è instaurato fra di voi. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 30 novembre, preannuncia un periodo davvero poco performante, ma non del tutto avaro di belle occasioni, sia in campo sentimentale come anche sul lato lavorativo. In campo affettivo, le coppie cercheranno nuovamente un proprio equilibrio, visto che non si potrà fare molto altro in questo periodo se non affrontare insieme le difficoltà.

Sarà una bella prova da superare, ma ci riuscirete, perché sarete aiutati dall'amore che c'è tra di voi. Single, in questa giornata desidererete fare qualcosa di nuovo anche se il tempo a disposizione non sarà moltissimo. Cercate di rilassarvi senza pretendete più del dovuto da voi stessi: coccolatevi e rilassatevi ascoltando della buona musica oppure non facendo assolutamente nulla. Nel lavoro, con la Luna e Marte in aspetto favorevole, non dovreste aver timore dei piccoli o grandi cambiamenti a cui vi stanno sottoponendo. Infatti potrete dare il via ad un nuovo progetto che metterà in luce le vostre migliori doti, tra cui la grande vostra audacia. Voto 8.

