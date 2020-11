Una nuova giornata è all'orizzonte per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà l'inizio del weekend con l'Oroscopo e le stelle di sabato 7 novembre 2020. Di seguito le previsioni con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 7 novembre per la prima sestina

Ariete: a livello sentimentale sono possibili dei miglioramenti, potreste trovare delle soluzioni a delle problematiche sorte negli ultimi tempi. In campo professionale vi sentite particolarmente agitati.

Toro: sono possibili delle polemiche con il partner, il momento è comunque favorevole per vivere le emozioni.

In campo professionale cercate di non esitare troppo.

Gemelli: recupero in campo salutare, possibili problematiche potrebbero però esserci a livello lavorativo. In amore l'intero fine settimana sarà interessante.

Cancro: nel lavoro potrete ottenere delle piccole vittorie. Buone notizie anche in campo amoroso, Saturno presto non sarà più in opposizione.

Leone: sono possibili novità in campo amoroso, la giornata potrebbe diventare complicata, specie se non prestate la giusta attenzione al partner. Per quel che riguarda il settore professionale, se ultimamente avete vissuto delle problematiche con i collaboratori, sarà meglio comprenderne la ragione.

Vergine: situazione di recupero nel campo della salute.

A livello sentimentale il cielo è di grande forza, non siate prevenuti nei confronti di un nuovo amore. Nel lavoro preparatevi ad affrontare delle giornate importanti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: siate cauti sulla salute e provate a fare dell'attività fisica.

Nel lavoro sono possibili problemi, che però con calma potrebbero essere superati. In campo amoroso cercate di non fissarvi con persone che non valgono la vostra attenzione.

Scorpione: per i nati sotto questo segno la giornata sarà caratterizzata da dubbi in campo sentimentale. Nel lavoro, invece, bisognerà fare particolare attenzione e non sottovalutare nulla.

Giornata nel complesso nervosa.

Sagittario: vi sentite affaticati e nel lavoro, nonostante il cielo sia dalla vostra parte, non riuscite a spingervi oltre. Con la Luna favorevole, in amore sono possibili passi avanti.

Capricorno: possibili distrazioni, provate a fermarvi un po' in campo lavorativo per ripristinare un equilibrio. In amore Giove è ancora nel segno, siete particolarmente riflessivi.

Acquario: nel lavoro in questo weekend sarà meglio evitare ogni tipo di stress. Per quel che riguarda il settore amoroso, non fatevi coinvolgere in polemiche inutili.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale questa giornata sarà particolarmente favorevole in amore, sono in arrivo possibili novità.

In campo lavorativo non vi sentite troppo energici.