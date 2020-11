L'Oroscopo del giorno 24 novembre anticipa cosa prospettano gli astri per il prossimo martedì. L'analisi riguardante i segni più fortunati del giorno si sofferma, in questa sede, fra i sei rientranti nella seconda tranche zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A tenere banco, nell'anteprima sui migliori, come anticipato nel titolo d'apertura, saranno Capricorno e Acquario, nel frangente valutati in giornata a cinque stelle. Invece, parlando in merito ai simboli astrali con presunte negatività in arrivo, l'Astrologia del momento punta l'indice in direzione del Sagittario e dello Scorpione, in questo caso rispettivamente considerati "sottotono" e in giornata da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di martedì segno per segno.

La classifica di martedì 24 novembre

La giornata di martedì è pronta a ricevere la valutazione delle stelle. In questo caso, come sempre, a dare le giuste indicazioni sono le effemeridi del periodo, ovviamente messe in evidenza nella nuova classifica stelline impostata sul 24 novembre.

Nell'anteprima di apertura risultano al primo posto in classifica Capricorno e Acquario. Posizionati al secondo posto, comunque giudicati in periodo ottimale, Bilancia e Pesci. Terza posizione in scaletta tutta riservata al segno del Sagittario mentre l'ultimo posto è purtroppo attribuito al simbolo di Acqua relativo allo Scorpione.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali del 24 novembre per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. L'oroscopo di martedì 24 novembre indica in prospettiva positivi risvolti riguardanti quella situazione che avete a cuore.

Arriveranno sicuramente delle novità abbastanza interessanti entro questo mercoledì o al massimo giovedì. In amore, la vita sentimentale sarà, volente o nolente, in primo piano: avrete l'opportunità di migliorare tante cose, anche se in alcune coppie il lavoro da fare è ancora tantissimo. Single, tenete i nervi saldi, specialmente nelle situazioni agganciate ai sentimenti e alle affettività.

Complici del vostro stato lo sapete bene, il periodo invernale, l'ansia per quelle cose che ancora non vanno oppure per qualche incomprensione con l'amico/a di turno (ormai all'ordine del giorno). Nel lavoro, la giornata abbastanza amica vi aiuterà a non preoccupatevi troppo per gli ostacoli che potranno mettersi sul vostro cammino. Perché con la vostra consueta abilità ed intelligenza riuscirete sicuramente a superarli ed essere vincenti. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano un frangente non troppo positivo. Urano, in opposizione a Venere (nel segno), risulta nel periodo ancora troppo pesante in termini di negatività per poter sfruttare a dovere il pianeta dei buoni sentimenti (Venere).

In amore, perciò, attenti a come andrete a muovervi nel corso del periodo: si consiglia, soprattutto nelle situazioni riguardanti l'intesa di coppia, di lasciar perdere ripicche o allusioni fuori luogo. Con la persona del cuore vi sono vecchi attriti che tornano alla luce, dunque sarà necessario limare per bene spigoli e angolature. Single, un inizio di relazione in via di consolidamento mostrerà il suo lato più rassicurante: potrebbe essere l'occasione ideale per riscoprire un sentimento che a molti sembrava un po' affievolito. Nel lavoro, fidatevi dei vostri riflessi o di quello che la vostra mente vi suggerirà, ma non dei consigli serviti gratuitamente e soprattutto se non richiesti, ok? Voto 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo del giorno al segno del Sagittario predice un periodo poco affidabile, quasi certamente sotto le attese. In questo periodo, cercando di mostrare più comprensione e disponibilità, sarete in grado di conquistare la fiducia delle persone che più avete a cuore. In amore, vincerete dei punti con il vostro partner solo restando tranquilli e sereni. Poiché essere in pace con se stessi spesso porta gioia e voglia d'amare: sarete disposti ad assecondare le richieste della persona amata con molta più passione del solito? Single, le stelle in questo periodo non sono troppo d'aiuto nella ricerca dell’anima gemella: farlo potrebbe risultare abbastanza difficoltoso, ma non per questo meno eccitante.

In ogni caso, l'andare alla ricerca di una persona da amare senza avere le idee chiare potrebbe costare davvero caro. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che vi sentirete oppressi dagli impegni e desidererete prendervi una pausa. Dovete solo pazientare cercando di portare avanti il più possibile tutti i vostri doveri, senza lamentarsi. Voto 7.

L'oroscopo di martedì 24 novembre per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, 24 novembre, preannuncia un periodo in linea con i vostri desideri più nascosti. Grazie a due splendidi pianeti del calibro di Mercurio e Giove, nel frangente in ottimo sestile, non avrete difficoltà a passare indenni la giornata.

In amore, grazie all'altro importante sestile in atto tra la Luna e il vostro Plutone, molti nativi potranno recuperare una buona intesa in ambito di coppia. Vi aspettano serate dolci, insieme alla vostra metà: in arrivo più stabilità soprattutto per quei rapporti in crisi o con problematiche aperte da risolvere. Single, vi sono splendide previsioni in amore anche per chi è in attesa dell'anima gemella. Gli astri del giorno invitano a passare più tempo con i vostri amici più cari, chissà che non sia tra loro la vostra futura fonte di felicità... Nel lavoro invece, sussiste la possibilità di ricevere un'offerta consona alle vostre capacità ed economicamente interessante: valutatela bene e poi decidete.

Le approvazioni di una persona che conta vi daranno la prova vivente che l'impegno alla fine paga. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di martedì preannunciano una giornata esemplare, tutta all'insegna del Sole e di Mercurio, quest'ultimo in sestile a Plutone. In campo sentimentale, soprattutto a voi che amate sognare ad occhi aperti, forse (ri)vivrete una giornata bella quasi come nelle favole. In questo periodo gli astri consigliano di essere più disponibili e attenti alle esigenze di chi avete nel cuore: il saper individuare i propri difetti sarà certamente un buon segno. In coppia sono previsti momenti esaltanti. Avrete altresì una marea di faccende da revisionare, ovviamente da discutere con il partner.

In alcuni casi poi, oltre a realizzare qualcosa di positivo, userete l'intelligenza per riportare dalla vostra una questione che fino a pochi giorni fa vi ha tenuto con il fiato sospeso. Single, si raccomanda di tenersi alla larga dalle persone appartenenti al Cancro, come pure a quelle dello Scorpione, questo martedì altamente incompatibili con voi dell'Acquario. Nel lavoro, infine, il periodo potrebbe dare opportunità a più di qualcuno di assestare un colpo fortunato nel corso della giornata. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 24 novembre, preannuncia un periodo da giocare tutto sulla tranquillità più assoluta. Infatti, non a caso l'andamento del giorno è previsto monotono, legato alla solita routine.

A tenere banco nel vostro cielo, Luna e Nettuno: l'Astro d'Argento sarà presente nel segno fino a metà pomeriggio mentre Nettuno si troverà in trigono a Mercurio. Diciamo che a vincere sarà una lieve positività, dunque bene anche così. In amore, dunque, preso atto dell'attuale conformazione astrale, ci sarà da fare in parte i conti con la partenza poco positiva della mattinata, specialmente per chi è già in coppia. Diciamo che la giornata sarà all'insegna della litigiosità e della ripicca: urge darsi una calmata. Single, invita ad essere meno impulsivi con la persona che interessa. Cercate di stemperare eventuali tensioni evitando soprattutto la nascita di discorsi "sparati a caso". Nel lavoro, per concludere, vi sentirete carichi ed energici per affrontare una giornata molto impegnativa.

Porterete a termine alcune cose lasciate in sospeso e ci saranno anche nuove opportunità da prendere al volo per accrescere la vostra ambizione. Voto 8.