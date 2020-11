Nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre troveremo sul piano astrologico Mercurio spostarsi dallo Scorpione (dove sosta Venere) al segno del Sagittario (dove staziona il Sole), mentre la Luna si sposterà dai Gemelli al domicilio del Leone.

Giove, Saturno e Plutone proseguiranno l'orbita in Capricorno, così come Urano permarrà nel segno del Toro. In ultimo, Nettuno continuerà a stazionare in Pesci, mentre Marte rimarrà stabile sui gradi dell'Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: nuove idee. Il 2 dicembre Mercurio sbarcherà nel segno del Sagittario e la settimana, da quel momento, prenderà probabilmente una piega diversa, soprattutto nel settore professionale, in cui i nati Leone saranno pervasi da ottime idee, che andrebbero attuate prima del 17.

2° posto Sagittario: scelte. La settimana in questione avrà buone chance di risultare tanto impegnativa quanto estremamente promettente per il percorso professionale del terzo segno di Fuoco, in particolar modo nel weekend quando vi sarà la congiunzione tra i Luminari che li spingerà ad operare delle doverose scelte.

3° posto Ariete: focus sulla casa. Da mercoledì i nati Ariete concentreranno, con tutta probabilità, la maggior parte delle loro energie verso la propria abitazione dove, a seconda dei casi, saranno alle prese con ammodernamenti della stessa oppure contratteranno per un affitto o l'acquisto di una nuova casa.

I mezzani

4° posto Gemelli: volitivi. Eccezion fatta per le giornate centrali, nelle quali l'umore sarà altalenante, i nati Gemelli potrebbero avvertire una rinnovata voglia di mettersi in gioco, sia sul versante lavorativo che amoroso, risultando oltremodo volitivi nel settore pratico e particolarmente affascinanti per le nuove conoscenze.

5° posto Bilancia: aiuti. Le posizioni dei Luminari, per l'intera settimana, risulteranno particolarmente favorevole per i nati Bilancia, sopratutto giovedì quando tenderanno probabilmente la mano ad una persona che ne avrà un gran bisogno.

6° posto Capricorno: concilianti. Nel menàge amoroso, durante le giornate di inizio e fine settimana, il terzo segno di Terra assumerà un atteggiamento affabile verso il partner che, di tutta risposta, darà dimostrare del medesimo trasporto emotivo.

Attenzione, invece, al 2 e 3 dicembre quando la Luna opposta proverà a renderli irritabili al lavoro.

7° posto Acquario: spensierati. A parte il weekend - nel quale i nativi preferiranno starsene per conto proprio - la settimana sarà foriera (in primis per merito di Mercurio e del Sole in Sagittario) di un clima spensierato in casa Acquario, infatti i nativi faranno orecchie da mercante ad ogni provocazione nel settore professionale.

8° posto Scorpione: riflessivi. La settimana inizierà probabilmente col vento in poppa per poi, dal 2 dicembre, iniziare a farsi più riflessiva ed a tratti nostalgica. I nati Scorpione perderanno il supporto mercuriale, ma potranno ancora contare sullo splendido duetto Nettuno-Venere d'Acqua nei giorni a venire.

9° posto Cancro: compromessi. La settimana è da prendere con le pinze nel settore professionale e i nativi potrebbero dover scendere a compromessi coi nuovi colleghi per non urtare il già precario equilibrio del luogo di lavoro. Giovedì però potranno godersi appieno i piaceri dell'amore.

Ultime posizioni

10° posto Toro: pessimisti. Sette giorni in cui il primo segno di Terra parrà non scorgere il bicchiere mezzo pieno delle situazioni con cui dovrà fare i conti, prediligendo un controproducente pessimismo che non gli farà scorgere qualche opportunità a centro settimana.

Domenica sarà bene tenere la bocca chiusa, per non incorrere in spiacevoli equivoci.

11° posto Vergine: possibili gaffe. A far difetto in queste giornate potrebbe essere la comunicazione per i nati sotto il segno della Vergine, che dovrebbero misurare con ponderazione le parole, sia in amore che nel lavoro, in modo da non ferire alcuna persona con cui si rapporteranno.

12° posto Pesci: pigri. La voglia di tirarsi su le maniche non farà probabilmente parte del corredo astrologico dei nativi in questa settimana, in particolar modo nel weekend, quando alcuni tra loro sceglieranno di prendersi due giorni di ferie. Ottima invece la giornata di mercoledì per fare nuove e intriganti conoscenze sentimentali.