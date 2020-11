L'Oroscopo di domani 23 novembre riparte da qui, pronto ad elencare positività ed eventuali negatività riguardanti esclusivamente gli appartenenti a sei segni coincidenti con la prima metà dello zodiaco. Partiamo subito col mettere in chiaro chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, potrà contare su una giornata fortunata: ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del 23 novembre? Certi dell'unanime vostro "sì", andiamo pure ad iniziare, ovviamente elencando i migliori e i peggiori del periodo. Particolarmente favorevole alla Vergine il periodo, in misura tale da meritarsi la posizione al "top del giorno".

Giornata buonissima anche per Toro e Gemelli, al sicuro nel periodo grazie alle efficaci cinque stelle a corredo del segno. Il periodo "no", invece, sempre secondo quanto estrapolato dalle effemeridi di riferimento, interesserà solo i nati sotto al simbolo del Cancro: gli amici appartenenti al generoso segno di Acqua dovranno sottostare alle pesanti fluttuazioni astrali generate da un pessimo Giove. Quest'ultimo è previsto in posizione speculare negativa e direttamente in quadratura a Venere in Scorpione.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di lunedì segno per segno.

La classifica di lunedì 23 novembre

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo lunedì: pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 23 novembre?

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Al vertice della scaletta con le stelle del momento figurano i tre segni già annunciati in apertura: Vergine al 1° posto; Toro e Gemelli a pari merito al 2° posto, trio vincente soprattutto in campo sentimentale.

Tutti gli altri li andremo a scoprire immediatamente: pronti a togliere il velo dalla scaletta con le stelline del giorno?

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Cancro;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 23 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo del 23 novembre al segno dell'Ariete svela una Luna positiva. L'Astro d'Argento, in avvicinamento sempre più al segno, infonderà un’intensa voglia di amare o meglio di farsi amare, visto che in tanti avete un gran bisogno di gratificazioni a livello affettivo. Vivrete così con il partner e famigliari in generale una giornata e relativa serata intensa ed a tratti anche divertente. Single, le stelle creeranno per voi un'atmosfera molto dolce e serena. Ottimi saranno i rapporti con i famigliari e con gli amici di sempre. Quindi qualche piccolo eccesso vi sarà consentito anche a voi che rispettate sempre ogni dovere e pensate poco al piacere. Nel lavoro, da un punto di vista professionale questo sarà un giorno ottimo, quasi magico per la maggior parte di voi.

Sarete molto presi dalla vostra attività ma anche soddisfatti perché farete quello che più vi piace. Riuscirete a centrare quasi sempre i bersagli messi in agenda. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì preannunciano un ottimo inizio settimana. Riguardo la parte quotidiana relativa all'amore, indicano che il vostro senso di conciliazione e di comprensione potrebbe fare miracoli. Dunque si preannuncia per voi nativi uno splendido inizio settimana, ottimo per creare quell'atmosfera che tanto vi piace. Un po' di tenerezza poi, senz'altro vi permetterà di smussare quegli angoli del vostro rapporto che spesso tendono ad uscire fuori controllo: preparatevi a rendere perfetta la giornata.

Single, le stelle vi faciliteranno eventuali compiti gravosi, in primis rendendovi molto attenti e perspicaci per tutta la giornata. Approfittatene per ristabilire la pace interiore se eventualmente si fosse perduta nei giorni indietro. Avrete probabilmente una giornata fortunatissima: potreste incontrare persone molto interessanti con le quali iniziare una nuova vita. Nel lavoro, potrebbero accadere cose nuove che vi porteranno a modificare piacevolmente i programmi di questo lunedì. Il desiderio di protagonismo troverà libero sfogo nell'attività quotidiana: sarete sicuramente "superfavoriti". Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice uno splendido lunedì.

Insomma una partenza di settimana all'altezza delle migliori aspettative. In campo sentimentale, parlando di coppia, la routine sarà spazzata via da nuovi stimoli, da aperti scambi di idee o da nuove energie da investire in cose mai intraprese. Il partner vi vedrà sotto un'altra luce, insieme sarete protagonisti di una giornata altamente soddisfacente. Single, la giornata di lunedì inizierà molto bene. La sensazione di essere migliorati di tanto nel modo di approcciare sarà confermata dai fatti e, in qualche caso anche da alcuni vostri amici. Una nuova era potrebbe iniziare proprio questa settimana, dando nuovi spiragli alla vostra vita affettiva. Siete sulla strada giusta, dunque procedete così, sarete amati e sostenuti da tutti quelli che vi apprezzano e vi stimano.

Nel lavoro aspirate sempre al meglio, anche se in questo periodo alcune situazioni vi stanno bloccando un po' la strada. Consiglio: limitate la velocità nel corso del cammino quotidiano. Voto 9.

Oroscopo lunedì 23 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì, presenta una situazione piuttosto negativa, anche se non impossibile da recuperare. In amore, la vostra vitalità sarà ottima ma ad una sola condizione: dovete trovare più tempo per stare con la vostra dolce metà, l'unica persona in grado di tenervi alto con il morale in caso di problemi. Date un tocco di classe alla giornata organizzando una romantica cenetta nel ristorante preferito dal partner e vedrete che tutto si sistemerà.

Single, sarete troppo su di giri per vedere le cose con lucidità, specialmente per quello che riguarderà i rapporti con le persone vicino a voi. Potreste essere inclini a colpi di testa, a decisioni non ragionate, trascinati dall'emotività e da un cielo alquanto dispettoso nei vostri confronti: calma! Nel lavoro intanto, le carte in regola per ottenere maggiore successo le avete già ma ciò che manca è sicuramente un po' più di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Per questo, più di una volta, cadete in una fitta rete di dubbi e preoccupazioni che non vorreste avere. Potreste trovarvi infatti nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto e ottenere poco e questo sarebbe davvero molto frustrante per voi.

Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede abbastanza stabilità generale sia ad inizio che a fine giornata. Qualche problemino facile da risolvere potrebbe interessare la parte centrale del periodo. Riguardo l'amore, la Luna in congiunzione a Nettuno in Pesci, a voi speculare positiva al 90%, renderà gioioso e felice gran parte del periodo: pronti a cogliere il meglio che la vita avrà da offrire? Sarete esigenti ma allo stesso tempo disposti a donare totalmente il cuore alla persona amata. Single, con una persona a voi cara - un'amico/a o un collega di lavoro - potreste rimanere a parlare ore ed ore senza mai essere stanchi. Con l'Astro d'Argento a favore, potreste fare il primo passo in quella situazione d'amore che sapete.

Sappiamo che, visti i recenti trascorsi, avete un po' di paura nel ripartire con una nuova relazione e siamo d'accordo con voi. La paura di poter nuovamente soffrire per amore vi blocca? Fate con calma dando tempo al tempo, solo così saprete se varrà la pena continuare... Nel lavoro, l'energia andrà tutta convogliata nel settore professionale, ovviamente se vorrete vedere subito i risultati: agite con determinazione. Degli aiuti inaspettati giungeranno, sicuramente al momento opportuno. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, lunedì 23 novembre, predice che in campo sentimentale il buonumore vi accompagnerà per tutta la giornata. Tale stato sarà dovuto alle congiunzioni astrali favorevoli: la Luna in Pesci vi farà mettere da parte la timidezza e la riservatezza con un risultato quasi mai visto.

Sarete infatti più solari e sorridenti riuscendo quasi sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto l'aspetto migliore. Al centro dell'interesse, come giusto che sia, il rapporto di coppia: più quest'ultimo risulta collaudato, maggiori soddisfazioni potrebbero arrivare. Single, gli astri dicono che per oggi avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate e questo vi permetterà di prendere le decisioni con tranquillità e calma. Ultimamente infatti, quello che è mancato di più è stato proprio il poter fare delle scelte autonome, non dettate dal tempo. Nel lavoro, con la Luna in bell'aspetto nei riguardi del vostro segno, sarete ben superiori alla media. Pochi riusciranno davvero a starvi dietro.

La vostra simpatia e la vostra prodigalità, del resto, saranno ben apprezzate ai vertici della società. Troverete soluzioni geniali ad annosi problemi che attualmente rischiano di causare intoppi all'azienda. Voto 10.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.