Nel corso della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre la situazione astrologica della costellazione del Capricorno rimarrà pressoché invariata con Giove, Saturno e Plutone, così come Nettuno rimarrà nella costellazione dei Pesci e Marte che permarrà in Ariete.

La Luna passerà nella costellazione del Leone, rendendo i nati sotto questo segno più creativi e sognatori del solito. In Scorpione sarà presente il pianeta Venere, mentre in Sagittario ci sarà Mercurio.

Di seguito approfondiamo l'oroscopo settimanale nel dettaglio, per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Toro fortunato

Ariete: avrete molte problematiche a cui dover far fronte, ma sarete determinati e dotati di una carica senza precedenti.

La creatività sicuramente farà il resto, ma pensate anche a focalizzare la vostra attenzione in ambito familiare e nel campo delle amicizie. Ci saranno degli investimenti che vi terranno oltremodo impegnati.

Toro: non andranno troppo bene gli affari in generale, inoltre avrete un umore basso dovuto ad alcune situazioni private che recentemente vi hanno scossi. La fortuna però potrebbe risollevare l'ambito finanziario, perciò fate del vostro meglio per cogliere le occasioni.

Gemelli: la prima parte della settimana sarà ottima sia sul piano privato che in quello professionale, ma dovrete cercare di mantenere a tutti i costi questa positività se volete che il lavoro vada a gonfie vele. Avrete degli incontri che potrebbero anche farvi battere il cuore.

Cancro: avrete molte difficoltà in campo lavorativo a cui dovrete necessariamente dedicarvi anima e corpo, probabilmente qualche sforzo vi premierà mentre altri risulteranno quasi inutili. L'affiatamento di coppia in questo periodo sta procedendo benissimo e ciò vi potrebbe aiutare ad avere un po' di tregua.

Leone: ci sarà una vera e propria esplosione di creatività, ma dovrete attendere la seconda metà della settimana per poterne godere appieno. Nel frattempo ci sarà un lavoro di squadra che non farà altro che migliorare, complicità e condivisione comprese. L'ottimismo ai massimi livelli sarà indirizzato anche al partner.

Vergine: sarà una settimana che non prevede molte situazioni piacevoli, ma avrete comunque una stabilità emozionale che vi permetterà di sorvolare su qualche eventuale appunto da parte di qualche collega. Evitate di finire in discussioni troppo accese o che potrebbero mandarvi in confusione.

Acquario grintoso

Bilancia: la gentilezza sarà il vostro “cavallo di battaglia”, specialmente in quei momenti in cui essa sarà necessaria. La vostre squadra lavorativa vi troverà molto più propensi a collaborare, mentre gli affetti e il partner troveranno in voi un rifugio sicuro, anche per far riposare la loro mente.

Scorpione: l'ansia in questa settimana vi lascerà definitivamente in pace, ma dovrete far fronte a un rallentamento nel lavoro e a un drastico calo dell'entusiasmo.

Qualcosa nella coppia si è incrinato, oppure qualcosa ha sconvolto la vostra considerazione positiva nei riguardi di una persona cara.

Sagittario: anche se il lavoro procederà abbastanza bene, potreste avvertire una certa insoddisfazione farsi largo nel vostro cuore. Però non demorderete quando le cose diventeranno più complicate, ovvero quando sarete a un bivio: dovrete avere i nervi saldi.

Capricorno: sarà una settimana più “calda” delle precedenti dal punto di vista passionale. L'affinità di coppia avrà dei risvolti in continuo miglioramento, ma questa atmosfera più che piacevole potrebbe scontrarsi con quella lavorativa, per niente positiva o stimolante dal punto di vista mentale.

Acquario: avrete una grinta con i fiocchi per quanto riguarderà la sfera lavorativa e burocratica.

Quella affaristica conoscerà invece una rimonta eccezionale che vi darà motivo di pensare ad un investimento sostanzioso. Sarà un bel momento anche per condividere con il partner i vostri successi.

Pesci: forse una pausa farà al caso vostro, ma sicuramente uscirete per un po' dalla dimensione lavorativa per far spazio agli affetti e all'esigenza di dialogo con le amicizie. L'importante è che vi riposiate per poter tornare nuovamente in forma e smaglianti come prima.