L'Oroscopo di lunedì 2 novembre si caratterizzerà per le intense emozioni e le grandi sorprese che vivranno tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Giove, il Sole in opposizione a Urano e Mercurio in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi saranno presenti nell'oroscopo di domani 2 novembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domani 2 novembre: Toro pratico e stabilità per Cancro

Ariete: dovrete far fronte a qualche piccola difficoltà dal punto di vista finanziario. Le spese saranno tante e avrete la sensazione di non riuscire a stare dietro a tutto. Avrete bisogno di qualche piccola attività per riuscire ad arrotondare. L'oroscopo suggerisce di puntare molto sui vostri hobby e sui vostri talenti. In amore, sarete sereni e spontanei. Non riuscirete a mascherare i vostri veri sentimenti e la vostra onestà verrà ricompensata. Attenzione a non essere troppo insistenti.

Toro: per il momento, deciderete di mettere da parte i vostri sogni. Preferirete dedicarvi al lato più concreto e pratico della vita. Sarà una scelta dolorosa, ma che riterrete indispensabile.

Cercherete conforto nelle persone che vi saranno accanto e, per fortuna, non avrete alcuna difficoltà a trovarlo. Il partner sarà pronto ad accogliervi tra le sue braccia e gli amici avranno in serbo una parola gentile per voi. In ogni caso, questo periodo di stop non durerà a lungo! A breve sarete pronti a tornare sui vostri passi!

Gemelli: sarete alla ricerca di qualcosa che possa dare un po' di spessore alla vostra quotidianità. La noia, infatti, sarà la vostra peggiore nemica. Gli stimoli più intensi verranno dalle persone attorno a voi. Adorerete stare in loro compagnia e organizzare qualcosa di divertente da fare insieme.

L'oroscopo di domani consiglia di godere dei piccoli momenti. Non ci sarà bisogno di qualcosa di eclatante per divertirvi e per essere soddisfatti di voi stessi.

Cancro: cercherete di mantenere invariata la vostra routine quotidiana. La stabilità, infatti, vi trasmetterà sicurezza e serenità. Purtroppo, ogni più piccolo imprevisto potrebbe essere causa di ansia e di preoccupazione. L'oroscopo di domani consiglia di trovare qualche attività che possa aiutarvi a scaricare la tensione in eccesso. Lo sport, per esempio, si rivelerà un ottimo alleato perché vi consentirà di sentirvi padroni della situazione e di aumentare la vostra autostima.

Previsioni zodiacali di domani 2 novembre: Leone deciso e Vergine innamorata

Leone: dovrete intraprendere delle scelte molto importanti. Sul lavoro, ma anche in ambito sentimentale, forse, assisterete a delle svolte inaspettate. Da una parte, sarete restii ad accettare tutti questi cambiamenti, ma dall'altra, non vedrete l'ora di sapere dove vi porteranno. La curiosità sarà la vostra migliore arma e l'oroscopo suggerisce di alimentarla con stimoli sempre nuovi. Un nuovo approccio amoroso potrebbe rendervi felici e intraprendenti!

Vergine: il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner. Sarà un lunedì colmo d'amore e di sentimenti romantici. Inizierete a pensare a un'evoluzione del vostro rapporto di coppia, ma vorrete pianificare tutto con estrema cura.

Forse, tenderete a idealizzare un po' troppo la persona amata e questo potrebbe portare a delle piccole delusioni. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di rimanere con i piedi per terra, ma anche di non rinunciare, completamente, a fantasticare.

Bilancia: il ritmo quotidiano diventerà un po' troppo serrato. Vi renderete conto di avere troppe cose da fare e di non riuscire a portare a termine tutto. Preferirete dare la precedenza agli impegni lavorativi perché avrete delle scadenze strette da rispettare. Sarete molto fieri dei vostri sforzi, ma necessiterete anche di tanto amore e conforto. Il partner saprà riservarvi dei momenti molto teneri da trascorrere insieme. Vi sentirete coccolati e apprezzati per le vostre qualità!

Scorpione: amerete giocare con la moda e con i colori. Tonalità accese e vivaci vi renderanno entusiasti e allegri, mentre cercherete di evitare toni scuri e spenti. Sul lavoro sarete dei vulcani d'energia. Riuscirete a coinvolgere i vostri colleghi e a migliorare le vostre prestazioni lavorative. Gli amici ricopriranno un ruolo importante per voi, ma attenzione a non essere troppo esigenti. Il partner, in particolare, potrebbe sentirsi messo sotto-pressione e avvertire il bisogno di allontanarsi.

Astrologia di domani 2 novembre: hobby per Sagittario e fantasia per Pesci

Sagittario: la settimana non inizierà nel migliore dei modi. Non riuscirete a riposare bene e questo avrà ripercussioni per tutto il giorno.

Sul lavoro sarete poco concentrati, ma cercherete di non farlo notare. La solitudine si rivelerà una mossa vincente perché vi consentirà di raccogliere le idee e di dedicarvi al relax. Amerete rispolverare vecchie passioni e dare spazio ad attività abbandonate. L'amore non sarà una delle vostre maggiori priorità, almeno al momento.

Capricorno: sarete determinati nella realizzazione dei vostri obiettivi. Sul posto di lavoro, la competizione sarà molto alta. I colleghi cercheranno di fare di tutto per primeggiare sugli altri. L'oroscopo consiglia di rimanere sempre fedeli a voi stessi. Anche se ci saranno delle cose che vi faranno storcere il naso, la cosa migliore sarà andare per la vostra strada.

Il partner troverà il modo per starvi accanto e per infondervi un po' di coraggio. La fiducia in voi stessi potrebbe rivelarsi una risorsa straordinaria.

Acquario: il futuro vi apparirà come un immenso salto nel vuoto. L'incertezza dell'avvenire, infatti, vi lascerà confusi e spaventati. Cercherete di organizzare tutto nei minimi dettagli, ma non potrete fare niente contro i voleri della sorte. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di circondarvi di persone pronte a starvi accanto. Il loro affetto vi aiuterà a ritrovare il sorriso e la voglia di andare avanti. Affrontando le difficoltà una alla volta, riuscirete a superare questo periodo difficile.

Pesci: la fantasia potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio.

infatti, se da una parte vi aiuterà ad allietare la vostra giornata, dall'altra potrebbe trasformarsi in un'illusione senza ritorno. L'oroscopo suggerisce di usare le vostre capacità immaginative per avvicinarvi all'arte. La scrittura e la pittura potrebbero essere due attività degne della vostra attenzione. In amore, purtroppo, le cose non andranno come previsto. Avrete bisogno di tempo per fare il punto della situazione.