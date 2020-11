A dicembre sul piano astrale ci saranno dei passaggi planetari rilevanti: il Sole viaggerà dal segno del Sagittario al Capricorno, nel frattempo Saturno con Giove si sposteranno dai gradi del Capricorno all'Acquario.

Di seguito troverete le previsioni astrologiche di dicembre per il segno zodiacale del Cancro.

Amore

Le questioni sentimentali delle coppie stabili di casa Cancro nel mese conclusivo dell'anno, vedranno la necessità di rivedere alcune vecchie abitudini del focolare domestico per il quieto vivere di entrambe le parti. Sarà probabile, infatti, che con il Sole opposto in Capricorno (in orbita dal 21 dicembre) alcune manchevolezze dei nativi emergeranno in maniera prorompente, assumendo un'importanza spropositata per la dolce metà.

A fronte di ciò, sarà bene evitare di lottare contro i mulini a vento assumendo un atteggiamento ugualmente conciliante verso il partner, provando a rivedere alcune attività usuali legate al quotidiano. Ben più rosee, invece, le effemeridi per i single del segno che avranno probabilmente a disposizione le prime tre settimane per fare delle nuove e intriganti conoscenze affettive. La loquacità e il fascino, che li accompagneranno sino al 20 del mese, saranno utili per ammaliate qualsiasi preda sentimentale abbiano adocchiato e con la quale dare inizio ad un flirt, tanto fugace quanto intenso.

Lavoro

Le faccende lavorative del primo segno d'Acqua a dicembre non lasciano ancora presagire un periodo sereno in questo settore, anzi è probabile che i parigrado si cimenteranno in qualche colpo basso, come dono sgradito del giro di boa di Saturno opposto.

Come è facile intuire, bisognerà ancora armarsi di sana pazienza avendo ben chiaro che, rispondendo a tono alle provocazioni, potrebbero perdere alcuni benefici lavorativi che il parterre planetario gli donerà da febbraio 2021. Il 17 dicembre Giove entrerà nel loro Elemento seguito a ruota il 20 del mese da Saturno ma, soltanto un giorno più tardi, il Sole diverrà opposto suggerendo ai nativi che non sarà tempo per exploit professionali e nemmeno per investimenti finanziari.

Le settimane col bollino rosso saranno, con ogni probabilità, la prima e l'ultima di dicembre: i nati sotto il segno del Cancro saranno esposti a raggiri e perdite economiche e l'attenzione in questa giornata dovrà essere massima per aggirare gli ostacoli. Poco entusiasmanti anche le effemeridi per gli inoccupati del segno, i quali dovranno attendere ancora qualche tempo prima di ricevere un'allettante proposta professionale.

Giorni fortunati: 1, 30 e 31.