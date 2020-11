A dicembre sul piano astrale vi saranno tre passaggi planetari degni di nota: Saturno assieme a Giove cambieranno domicilio passando dal Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Sole si sposterà dai gradi del Sagittario al Capricorno.

Di seguito troverete l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale dei Gemelli.

Amore

Le vicende affettive di dicembre per il primo segno d'Aria potrebbero attraversare un periodo piuttosto complicato, dove non sarà facile conciliare la comunicazione col trasporto emotivo. I nati Gemelli, infatti, dovranno fare i conti col doppio passaggio planetario di Giove e Saturno che sarà il preludio del mutamento astrale dai valori di Terra a quelli d'Aria.

Ciò avrà buone chance di mettere in subbuglio le coppie sentimentali in essere, le quali potrebbero riscontrare un improvviso cambio di priorità del partner e/o di atteggiamento nei loro confronti. Il tutto, inoltre, sarà reso più pressante e pesante dallo sbarco del Luminare diurno in Capricorno dal 21 del mese, che fungerà da freno per eventuali chiarimenti con la mezza mela. C'è da dire, però, che la perplessità e sensazione di sconforto iniziali lasceranno spazio, quando il 2021 entrerà nel vivo, ad un clima simbiotico nel menàge amoroso che spazzerà via ogni inquietudine. Dicembre quindi avrà le carte in regola per essere un periodo dove comprendere profondamente le necessità sentimentali ricercate dai nativi e, se non in linea, raddrizzare il tiro parlandone chiaramente al partner o, in casi limite, rispolverando il distintivo da single.

A proposito di chi tra i nativi è alla ricerca dell'anima gemella, ci saranno ottime possibilità di fare un incontro mozzafiato nelle giornate intorno al 13 dicembre.

Lavoro

Le questioni professionali di casa Gemelli nel mese che chiuderà il 2020 potrebbero avanzare a due velocità: dove alle prime tre settimane pressoché routinarie, seguirà una settimana conclusiva ben più intensa e con buone prospettive per il loro prossimo futuro.

Sino al 20 dicembre, infatti, i nati sotto il segno dei Gemelli saranno alle prese con Sole congiunto a Mercurio che fornirà ottime idee alla velocità della luce, ma dovranno fare i conti con l'osticità di Giove-Saturno di Terra. Questo contrasto planetario gli intimerà di non attuare ancora le loro idee, creando una certa frustrazione per un segno esuberante e spontaneo come il loro.

Dal 21 del mese, però, il benefico Giove e l'austero Saturno sbarcheranno nel loro Elemento donandogli delle buone occasioni per fare nuove conoscenze professionali, che si riveleranno oltremodo utili per il loro percorso lavorativo dei mesi a venire. Ottima l'ultima settimana di dicembre anche per gli inoccupati del segno, malgrado bisognerà attendere l'Epifania per fissare un colloquio di lavoro. Giorni fortunati: 9, 13 e 30.