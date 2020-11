Nel mese di dicembre troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari degni di nota: Saturno e Giove viaggeranno dal domicilio del Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Sole cambierà segno spostandosi dal Sagittario al Capricorno.

Oroscopo mensile favorevole per Acquario e Scorpione, meno entusiasmante per Cancro e Capricorno.

Passionalità al top per l'Ariete

Ariete: passionali. Le problematiche ed ansietà del menàge amoroso avranno buone chance di essere spazzate via nelle settimane di dicembre in casa Ariete, grazie al trasporto passionale che metteranno in campo i nativi, il quale risulterà oltremodo apprezzato dal partner.

Mercurio in posizione benevola sino al 15, inoltre, renderà i dialoghi fluidi e sereni sia nella cerchia familiare che amicale.

Toro: destabilizzati. L'anno chiuderà probabilmente con un mese da bollino rosso per il primo segno di Terra, il quale dovrà fare i conti con le errate interpretazioni dei propri gesti e parole nel luogo professionale, che creeranno una certa destabilizzazione ed un pizzico di scoramento. Come se non bastasse, tali osticità lavorative diverranno il leitmotiv di dicembre e le faccende sentimentali saranno, come spiacevole conseguenza, relegate in secondo piano.

Gemelli: conoscenze lavorative. La settimana conclusiva del mese sarà, c'è da scommetterci, la più stimolante in casa Gemelli, coi nativi che conosceranno nuove persone, alcune delle quali si riveleranno particolarmente funzionali per il loro percorso professionale degli anni a venire.

In amore, invece, i nativi potrebbero dover fare i conti con un clima tiepido nell'alcova dalla seconda settimana in poi.

Cancro: ostinati. Il parterre planetario di dicembre risulterà ambivalente per i nati Cancro, in quanto da un lato Giove e Saturno usciranno dall'opposizione ma, dall'altro, il Luminare diurno sbarcherà in Capricorno dal 21, rendendo il clima professionale poco conciliante ed i risultati al seguito al di sotto delle loro aspettative.

I single, invece, avranno probabilmente i favori astrali nei primi 15 giorni, quando diverrà semplice trasformare una conoscenza affettiva in uno splendido flirt invernale.

Rinnovata ambizione per il Leone

Leone: rinnovata ambizione. Il Sole sino al 20 e Venere dal 16 del mese in poi saranno, con tutta probabilità, gli sponsor d'eccezione dei nati Leone, i quali riusciranno a contrastare lo sbarco del duetto Saturno-Giove in opposizione.

Tale battaglia planetaria potrebbe tradursi coi nativi che avvertiranno una rinnovata ambizione professionale, che li catapulterà verso orizzonti inesplorati.

Vergine: analisi del momento. Tutto ciò che riguarderà le faccende amorose e finanziarie potrebbe essere posto sotto analisi dal secondo segno di Terra, che col Sole nel loro elemento dal 21 ed Urano retrogrado vorrà avere una panoramica più completa di ciò che li aspetterà nell'anno a venire.

Bilancia: deficit comunicativo. Se da un lato i nati Bilancia avranno ottime possibilità di contare su una costante risalita economica, dall'altro a dicembre la comunicazione in coppia potrebbe far difetto rendendo il clima nel nido domestico tutt'altro che conciliante.

Scorpione: a doppia velocità. L'anno chiuderà i battenti con un mese che potrebbe rivelarsi a doppia velocità per i nati Scorpione, dove durante le prime due settimane ricercheranno l'intesa cerebrale con la mezza mela e, sul fronte professionale, gli inoccupati avranno una marcia in più grazie ad un fluente eloquio che li aiuterà nei colloqui di lavoro. Dal 16 dicembre, invece, la passionalità riprenderà quota in coppia, nel frattempo al lavoro il mood diverrà routinario.

Progetti di coppia per il Sagittario

Sagittario: progetti di coppia. Nella seconda metà del mese, i nati Sagittario potranno tirare un sospiro di sollievo in quanto il parterre planetario diverrà decisamente più conciliante, Saturno e Giove in primis, e grazie al Sole in Capricorno potranno porre nuove basi per il futuro, progettando il futuro a due e/o nuovi percorsi professionali in cui cimentarsi.

Capricorno: possibili tradimenti. Tra i segni più bersagliati di dicembre ci sarà presumibilmente il Capricorno, malgrado dal 21 inizierà il mese del compleanno. Ciò accadrà principalmente per i valori astrali che muteranno dal loro Elemento a quello d'Aria, rendendoli inclini a tradire il partner e poco adattabili ai probabili mutamenti professionali che avverranno.

Acquario: entusiasti. Dopo svariati mesi di angherie e maldicenze legate al settore professionale, a dicembre le situazioni lavorative riceveranno finalmente il sostegno dei pianeti generazionali che doneranno un rinnovato entusiasmo al terzo segno d'Acqua. Il partner tornerà, come piacevole conseguenza, a ricevere le attenzioni che merita, mentre sul fronte lavorativo i nativi avranno la possibilità di accantonare la posizione attuale per sceglierne una più consona alle proprie peculiarità.

Pesci: no ai colpi di testa. Al lavoro il dodicesimo segno zodiacale si troverà, con ogni probabilità, alle prese con un mese mutevole e privo di certezze in tal senso, dove sarebbe bene evitassero qualsiasi colpo di testa provando a dimostrare quanto sia importante la loro figura in azienda. Per quanto riguarda le vicende affettive, invece, saranno favoriti i single che stringeranno nuove e stimolanti amicizie, alcune delle quali potrebbero trasformarsi in qualcosa in più, a patto che non affrettino le tempistiche.