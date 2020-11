Lunedì 23 novembre troviamo sul piano astrologico Nettuno e la Luna nel segno dei Pesci, mentre il Sole sosterà sui gradi del Sagittario. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà il moto in Toro. in ultimo, Mercurio assieme a Venere continueranno il domicilio in Scorpione come Marte resterà nell'orbita dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole Sagittario e Leone, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: intuitivi. Nettuno sui loro gradi andrà in trigono a Mercurio d'Acqua stimolando, con ogni probabilità, l'acutezza mentale dei nati Pesci, specialmente per coloro che svolgono un'attività professionale autonoma, i quali godranno di ottime intuizioni nel settore in cui operano.

2° posto Sagittario: lavoro top. La languida posizione lunare potrebbe far soffermare il terzo segno di Fuoco sul percorso lavorativo dell'ultimo anno, mettendolo di fronte all'evidenza dei numerosi passi avanti ottenuti. Con questa nuova iniezione d'entusiasmo, affrontare il lunedì professionale sarà una passeggiata.

3° posto Leone: finanze in risalita. Dopo un weekend di alti e bassi, ecco che i nati Leone avranno buone chance di notare un lieve miglioramento questo lunedì, in special modo nel loro bottino economico, che risulterà più florido delle settimane appena trascorse.

I mezzani

4° posto Scorpione: amore top. Le frecciatine dialettali tipiche del segno saranno, c'è da scommetterci, un ottimo modo per sintonizzarsi con l'amato bene in questa giornata, e ciò favorirà anche il trasporto passionale, rendendolo più vivo che mai.

5° posto Cancro: affettuosi. Lunedì in cui il primo segno d'Acqua riceverà a piene mani i favori astrali del binomio Venere-Mercurio, il quale tenderà presumibilmente ad addolcirlo, sentimentalmente parlando, facendo divenire spiccatamente affettuoso nel menàge amoroso.

6° posto Ariete: focus sulla famiglia.

La settimana potrebbe iniziare in casa Ariete con una spinosa questione famigliare da risolvere, dove i nativi farebbero bene ad accantonare vecchi rancori porgendo la mano a chi ne ha bisogno.

7° posto Gemelli: perplessi. L'atteggiamento ambiguo della dolce metà farà, con tutta probabilità, storcere il naso ai nati Gemelli che, superata l'impasse iniziale, gli chiederanno spiegazioni in maniera veemente senza, però, ricevere la risposta che credevano.

8° posto Toro: testardi. Far mutare opinione ai nati Toro durante questo lunedì sarà probabilmente un'ardua impresa, in cui partner e colleghi, capendo l'antifona, eviteranno di cimentarsi, lasciandoli cuocere nel loro brodo.

9° posto Bilancia: stress. Tra le incombenze trascinate dalla scorsa settimana e quelle da ultimare in queste 24 ore, i nati Bilancia potrebbero avere a che fare con un'imponente mole di lavoro che, per evitare lo stress, dovrebbe essere snellita rinviando qualche attività ai giorni successivi.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: capro espiatorio. Coi Luminari d'Acqua e Fuoco che si guarderanno di sguincio avvalorati dalla retrogradazione uraniana nel loro Elemento, il terzo segno di Terra potrebbe avvertire un velo d'insoddisfazione aleggiare in questa giornata.

Non riuscendo a capire le profonde motivazioni di ciò, però, si metterà alla ricerca di un capro espiatorio, in modo da discolparsi inconsciamente delle proprie azioni e sensazioni.

11° posto Vergine: nostalgici. La seconda casa sarà irradiata sia dalla congiunzione Luna-Nettuno che dal trigono Nettuno-Mercurio, e ciò potrebbe stimolare le corde della nostalgia in casa Vergine, rinvigorendo nelle menti native vecchi ricordi mai realmente sopiti.

12° posto Acquario: lavoro flop. 24 ore da bollino rosso quelle che si prospettano nel settore lavorativo dei nati Acquario dove, tra maldicenze dei colleghi e impegni gravosi ordinati dai capi aziendali, riuscire a mantenere la calma sarà una chimera.