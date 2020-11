L'oroscopo di domenica 22 novembre prevede alcuni cambiamenti nella volta celeste per molti segni zodiacali. Il Sole si sposterà nel segno del Sagittario, che godrà di un'intesa di coppia più delicata e piacevole, mentre Cancro riuscirà ad essere molto creativo al lavoro, anche se sarà chiamato a prendere delle scelte. Venere si sposterà nel segno dello Scorpione, e saranno momenti bellissimi in ambito sentimentale, mentre Leone potrebbe non essere soddisfatto delle proprie prestazioni in ambito professionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 22 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 22 novembre 2020 segno per segno

Ariete: finalmente ricomincerete ad avere più fiducia in voi stessi secondo l'oroscopo.

L'arrivo del Sole in trigono dal segno del Sagittario e Venere non più sfavorevole vi permetteranno di riprendere fiato e godere piano piano di una relazione più stabile. Se siete single non forzate troppo la mano e aspettate che i tempi siano abbastanza maturi. Sul posto di lavoro le energie saranno al top come non vi succedeva da tempo, dimostrandovi una risorsa valida per il vostro gruppo di lavoro. Voto - 8

Toro: una buona Luna in sestile vi darà una mano in questa giornata secondo l'oroscopo di domenica 22 novembre. Ciò nonostante dovrete considerare che Venere e Mercurio sono opposti, dunque se in amore riuscirete ad essere più comunicativi e socievoli con il partner, sfruttate quest'occasione senza mandarla in fumo.

Se siete single i vostri sentimenti potrebbero essere un po’ incerti al momento. Nel lavoro stanchezza e nervosismo si fanno sentire, meglio dunque non pretendere troppo in questa giornata. Voto - 6+

Gemelli: cielo di domenica che non sarà dei migliori per voi nativi del segno. L'oroscopo infatti annuncia che la Luna sarà in quadratura, mentre Venere non sarà più in trigono dal segno della Bilancia.

Dunque in amore il partner potrebbe notare un atteggiamento diverso in voi, poco gradito. Meglio evitare di dire o fare cose che non apprezza. Se siete single ogni momento sarà buono per non portare a termine i vostri impegni. In ambito lavorativo avrete obiettivi grandiosi al momento, ma non potrete realizzarli se vi manca la voglia e l'attrezzatura adatta.

Voto - 6,5

Cancro: si apre per voi un periodo d'oro, che durerà da qui fino alla fine dell'anno. Venere, Mercurio e la Luna saranno tutti in posizione perfetta in questa giornata, e dal punto di vista sentimentale la vostra relazione di coppia sarà travolta dal vento della passione, nonché dalla voglia di fare dei passi in avanti insieme al partner. Più felici di così al momento non si può. Se siete single vi terrete in contatto con le persone che amate, soprattutto la vostra potenziale anima gemella, rafforzando il vostro legame. Nel lavoro sarete piuttosto creativi, e sarete chiamati a prendere delle scelte, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 10

Leone: questo fine settimana si concluderà piuttosto male per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Questo cielo prevede infatti Venere e Mercurio negativi che non vi permettono di emergere, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Manca la creatività al momento, e un po’ di fortuna potrebbe anche servirvi. Non è facile essere tranquilli o soddisfatti al momento. In amore ricordatevi che il partner vi sosterrà sempre, dunque non scaricate la tensione proprio su di lui/lei. In quanto a salute il vostro umore potrebbe non essere dei migliori. Voto - 5

Vergine: cielo che cambia per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma che saprà offrire comunque qualcosa di buono. In amore infatti sarà divertente organizzare qualcosa insieme al partner, per tenere vivo il vostro rapporto. Se siete single vi sentite già pronti a tramutare una semplice conoscenza in qualcosa di più profondo.

Per quanto riguarda il lavoro dal punto di vista economico le cose vanno bene, ma un po’ di impegno e creatività in più non guasterebbero. Salute nel complesso accettabile. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo della giornata di domenica positivo per voi nativi del segno, anche se questo cielo porta qualche nuvoletta. Nulla di drammatico, ma per quanto riguarda la sfera sentimentale ora che Venere ha lasciato il vostro cielo, sarete i soli a trainare la vostra relazione di coppia, e lo farete bene, ma cercate comunque di commettere errori. Se siete single adorerete sentire sempre il parere degli altri. Per quanto riguarda il lavoro la diplomazia è sempre stata una vostra virtù, e in questa giornata saprete usarla perfettamente.

Salute tra alti e bassi, ma non vi mancherà la grinta e la voglia di andare avanti. Voto - 7,5

Scorpione: periodo eccellente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere e Mercurio saranno in congiunzione per un po’, aprendo un periodo veramente spettacolare. In amore non mancheranno emozioni e sentimenti nella vostra relazione di coppia, e riprenderete la voglia di stare insieme alla vostra anima gemella, unica e sola persona che amate di più al mondo. Se siete single vorreste così tanto qualcosa che farete di tutto per ottenerla. Per quanto riguarda il lavoro non smettete di seguire i vostri obiettivi, perché prima o poi ce la farete. Voto - 10

Sagittario: tante mansioni da svolgere in questa giornata sul posto di lavoro.

Il periodo sarà piuttosto intenso, e dovrete faticare tanto in questo periodo per soddisfare le esigenze del vostro capo. Marte si trova in posizione favorevole, e fortunatamente vi darà il sostegno necessario. In amore il Sole entra nel vostro segno zodiacale, e voi inizierete ad essere più delicati e dolci nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I cuori solitari tenderanno a prendersi cura della loro vita sociale, e sistemare alcune cose che recentemente non andavano più bene. Voto - 8-

Capricorno: oroscopo di domenica in miglioramento per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in posizione favorevole, e per quanto riguarda la sfera sentimentale riuscirete nuovamente ad assumere un ruolo chiave nella vostra famiglia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single sarete molto generosi nei confronti degli altri. Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà ancora positivo per un po’ di tempo, e vi aiuterà a tenere sotto controllo la situazione, voi cercate di non sciupare le vostre finanze. Voto - 7,5

Acquario: nubi in arrivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica 22 novembre. Venere e Mercurio saranno negativi per un po’ di tempo, e dunque sarà necessario avere un certo autocontrollo, soprattutto in amore. Infatti se alcune cose non andranno come desiderate, il partner sarà la persona più adatta per confidarsi, non per sfogarsi. I single saranno più concentrati sulle loro faccende personali e meno sui sentimenti. Nel lavoro non perdete la speranza perché anche voi presto potreste raggiungere i vostri traguardi.

Voto - 6+

Pesci: oroscopo di domenica ottimo per voi nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale non mancherà il supporto del partner, ora che Venere si trova favorevole, e voi sarete più inclini a promuovere nuovi progetti di coppia. Se siete single la situazione familiare arriverà a un punto di svolta e serenità tornerà ad essere presente. In ambito lavorativo avere una buona memoria potrebbe essere utile per portare a termine alcuni lavori rimasti bloccati. Salute più che soddisfacente. Voto - 8,5