Le previsioni astrologiche del mese di dicembre 2020 preannunciano buone aspettative per i segni zodiacali dell'Ariete, dei Gemelli e del Cancro mentre ci saranno alcune difficoltà per la Bilancia e disguidi sentimentali per il segno zodiacale del Leone. Novità in arrivo per il segno zodiacale del Capricorno, ambizioni per l'Acquario. Vediamo in dettaglio quale sarà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per il mese di dicembre.

Oroscopo dicembre, da Ariete a Cancro

Ariete: buoni propositi per l'inizio del mese di dicembre. Grazie al passaggio dell'energia di Giove, riuscirete ad essere dinamici e produttivi.

Inoltre, riuscirete ad affrontare ogni tipo di avversità che si presenteranno davanti al vostro cammino.

Toro: siete carichi per iniziare al meglio il mese in arrivo. Sarete pieni di energia e soprattutto avrete modo di mostrare la vostra capacità competitiva in ambito lavorativo. Fondamentale sarà mantenere sempre il vostro carattere tenace: vi aiuterà ad arrivare in pole position nelle vostre future sfide.

Gemelli: un nuovo mese è in arrivo e con esso buoni propositi per quanto concerne il lavoro. Sicuramente non mancheranno le buone occasioni da valutare e sfruttare nel migliore dei modi. Anche sul fronte sentimentale arriveranno buone notizie, soprattutto per chi è ancora in cerca dell'anima gemella.

Cancro: finalmente ci sarà una svolta con l'arrivo del mese di dicembre. È giunto al termine il periodo di negatività e finalmente è arrivato quello di ripresa, soprattutto in ambito professionale. Anche in amore, il periodo di conflittualità sembra essere passato, per dare spazio ad una nuova sintonia di coppia.

Previsioni zodiacali mese di dicembre, da Leone a Sagittario

Leone: ancora qualche piccolo disguido in amore, destinato a concludersi in breve tempo. L'importante, da parte vostra, è dimostrarsi comprensivi e collaborativi nel chiarire tutte le divergenze di coppia. Il mese di dicembre si preannuncia in miglioramento soprattutto in campo professionale.

Vergine: questo sarà un mese pienamente positivo per la Vergine. La Luna accompagnerà le vostre giornate di dicembre. Sarete creativi e pieni di ispirazione: cogliete l'occasione per dare sfogo alla vostra fantasia culinaria e alla vostra creatività artistica.

Bilancia: i contrasti sul lavoro possono sempre insorgere, tuttavia dovrete cercare sempre un modo per evitarli. Il mese in arrivo, purtroppo, non sarà troppo favorevole ma in compenso non mancheranno le buone occasioni per passare, comunque, delle piacevoli giornate. In ambito sentimentale, ci sarà, invece, da lavorare un po' sul dialogo di coppia.

Scorpione: la parola d'ordine sarà “portare pazienza”. Spesso molte situazioni possono risultare irritanti e spiacevoli e, a volte, è inevitabile incappare in discussioni.

Cercate di “allentare un po' la corda”, questo vi aiuterà a creare un'intesa più amichevole.

Sagittario: sarà un mese abbastanza positivo per il segno zodiacale del Sagittario. Non mancheranno momenti di serenità e di pace che, sicuramente, influiranno positivamente sul vostro umore. Anche con il vostro partner sarà un mese decisamente positivo: passionalità e romanticismo saranno fondamentali per riaccendere il rapporto di coppia.

Oroscopo del mese di dicembre, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ottimi auspici per il mese di dicembre. Gli astri vi saranno d'aiuto per nuove iniziative professionali che potrebbero dare una svolta al vostro futuro e alla vostra carriera. Anche per quanto riguarda il fronte sentimentale, arriveranno buone notizie sia per le coppie che per i single in cerca di nuove conoscenze.

Acquario: grandi ambizioni con l'arrivo del prossimo mese ma poche opportunità. Questo sarà un mese di alti e bassi per l'Acquario: avete faticato tanto per cercare di arrivare al vostro traguardo tuttavia ancora mancano diverse tappe da raggiungere. Siete speranzosi di raccogliere i frutti del vostro duro lavoro e sentirvi finalmente soddisfatti.

Pesci: sarà un mese di riflessioni e di decisioni. È giunto il momento di decidere sul vostro futuro, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sentimentale. Confrontatevi bene con il vostro partner e riflettete su come potrebbe essere la vostra futura vita di coppia. Ricordate che alcuni difetti del vostro partner potranno emergere con la convivenza, pertanto assicuratevi bene di chi avete davanti prima di prendere la giusta decisione.

Anche in ambito professionale ci saranno delle opportunità che necessitano di essere esaminate accuratamente.