L'Oroscopo del giorno 1°dicembre mette in evidenza tre fortunatissimi segni, pronti a spartirsi la "torta della felicità" del prossimo martedì. In merito alle novità astrologiche, in arrivo un transito davvero speciale: l'ingresso del pianeta Mercurio in Sagittario, precisamente alle ore19:51 della sera. Vediamo chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, avrà i maggiori consensi dalle stelle e chi, invece sarà costretto a passare una giornata con occhi aperti ed orecchie tese. D'obbligo sottolineare la bella posizione in classifica per il segno di Fuoco del Sagittario, meritevole delle cinque stelline della buona sorte.

Parlando di fortuna ai massimi livelli, in special modo di opportunità a livello sentimentale/affettivo in generale, ad avere ottime occasioni saranno di sicuro gli amici nativi in Acquario. A dare soddisfazione agli appartenenti al predetto segno d'Aria, oltre all'appoggio di buone stelle, anche la positiva posizione della Luna in Gemelli.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a decantare le previsioni astrali di martedì su amore e lavoro, segno per segno.

Classifica stelline 1°dicembre

La classifica stelline interessante la giornata di martedì 1°dicembre evidenzia la prima posizione attribuita all'Acquario. Invece in seconda posizione risultano a pari merito Sagittario e Capricorno.

Positivo il terzo posto assegnato dall'Astrologia al segno della Bilancia, con Scorpione e Pesci rispettivamente in penultima e ultima posizione.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

: Acquario; ★★★★★: Sagittario (Mercurio nel segno), Capricorno;

★★★★: Bilancia;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

Previsioni astrologiche di domani 1°dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

In arrivo una giornata non facile da mettere in pratica, anche se con un certo impegno si riuscirà ugualmente a portare qualcosa a buon fine. Perciò, per quanto riguarda il periodo dal punto di vista dell'amore, si consiglia di tenere i nervi a freno: qualche bugia potrebbe scappare da entrambe le parti, dunque, non dateci troppo peso.

Però, se a raccontarle dovesse essere solo e sempre il partner, allora potrebbe esserci un qualcosa che non quadra: fate subito il terzo grado! Single, cercate di prestare maggior attenzione a quello che sentirete: mettete in questi casi primo piano intuito e cuore, più che il cervello. Forse potrebbero esserci situazioni complicate, tali da richiedere molta cautela. Nel lavoro, avrete certamente bisogno di una gestione più attenta e scrupolosa, meno affidata al caso. Intanto, iniziate questo nuovo mese evitando di isolarsi dal gruppo. Cercando allo stesso tempo di fare partecipi di più gli altri nei vostri problemi. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali del giorno indicano l'inizio di questo nuovo mese non affatto come nelle attese.

Secondo le stelle di martedì, il comparto relativo all'amore non sarà esente da sorprese "al contrario". Sicuramente, per alcuni, l'attuale relazione di coppia necessiterà quantomeno di un chiarimento: approfittatene per riallacciare "quel discorso" volutamente lasciato in sospeso. Un consiglio: evitate di piangetevi addosso! Anche se doveste andare incontro ad importanti difficoltà, calmatevi e ragionate. A volte alcuni cambiamenti sono necessari, certamente in grado di cambiare un esito negativo e ridare lustro e vivibilità alla giornata. Single, andrete alla ricerca di contatti nuovi in posti decisamente inesplorati. Avrete anche l'opportunità di portare a casa una simpatica amicizia. Nel lavoro, se le cose non andranno come vi aspettate, allora cercate di non forzare la mano, anzi, datevi da fare per scoprire le cause.

Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di martedì 1°dicembre al Sagittario indica un avvio del mese ampiamente positivo, almeno secondo quanto estrapolato dal cielo astrale del momento. In generale il periodo sarà probabilmente sereno e abbastanza allegro, sicuramente da vivere in tutta serenità insieme a famigliari, parenti stretti e amici sinceri. Per quanto riguarda l'amore, avrete voglia di novità all'interno del rapporto ma non saprete spiegare neppure voi, al partner, di cosa effettivamente si tratta. Senz'altro il partner si mostrerà più accondiscendente del solito, probabilmente capirà i suoi sbagli e vorrà venirvi incontro. Grande giornata per chi è single: occasioni o eventi speciali a portata "di clic", tanto per conoscere nuove persone o fare amicizia sui social.

Nel lavoro, la forma mentale e fisica saranno in netta ripresa: buoni i risultati riscontrati, specialmente nella vita professionale. Attenti: punti di vista non proprio coincidenti con quelli dei vostri colleghi potrebbero far emergere spigolosità o tensioni, sia in ufficio che nel reparto operativo. Voto 9.

Oroscopo di martedì 1° dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. La giornata del primo di dicembre si preannuncia già da adesso fortunata e positiva in quasi tutti i campi di interesse. Le stelle vi saranno d'aiuto maggiormente in amore: infatti il periodo sarà proprio ideale per tentare di investire una buona fetta del proprio tempo nei sentimenti.

In relazione alla coppia, senz'altro potreste sentirvi parecchio su di giri, e questo martedì darà un’ottima occasione per dare segnali distensivi alla persona amata. Single, quanti tra voi hanno dei problemi affettivi, oppure vedono appannarsi la prestanza di un tempo? Se la crisi incombe, allora questo è il momento migliore per cercare di venire a capo del rebus. Un cielo fantastico renderà la vostra personalità effervescente e brillante, socievole ed energica: insomma, uno scudo stellare fatto di astri amici capaci di far emergere il vostro lato migliore. Nel comparto lavoro attraverserete un periodo di grande curiosità per quanto vi circonda, il che vi porterà a osservare e confrontare i vostri risultati, le tecniche adottate con quanto fatto da altri in situazioni analoghe.

Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): top del giorno. Il prossimo martedì è previsto decisamente positivo per voi del segno. A portare tanta fortuna soprattutto in amore, una splendida Luna in Gemelli, nel frangente speculare positiva al 98%. In amore quindi, questo avvio di dicembre come anche le due giornate a seguire si prevedono molto positive. In precedenza avete avuto "ostacoli di cuore" difficili da superare. Qualcuno di voi ha anche dovuto scontrarsi anche con una prova difficile: tranquilli, potrebbero esserci sensibili spiragli in questo inizio dicembre, alcuni anche piacevolmente inaspettati. In diversi casi ritroverete la voglia di vivere al meglio, artigliando tutto ciò che il momento potrebbe offrire.

L'Astrologia del giorno consiglia, soprattutto in ambito di coppia, di passare un po' di tempo in allegria, magari in compagnia di amici fidati o della persona amata. Nel lavoro, certamente potreste ottenere molto di più, anche se bisognerà che facciate un passo alla volta. Gli astri, sappiatelo, saranno interamente al vostro fianco, dunque perché non approfittare? Voto 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 1°dicembre, indica che il periodo potrebbe iniziare molto al ribasso, quasi fosse uno di quei "periodacci" segnati dallo stress o dalla poca voglia di fare qualsiasi cosa. Calma, risalirete presto la china. diciamo verso metà/fine pomeriggio, attestandovi su una sufficiente positività.

Visto il periodo abbastanza scarso, senza dubbio si consiglia a molte coppie di cominciare a pensare alle prossime importanti innovazioni della vita. Approfittate di Nettuno, anche se in trigono a Venere sappiate che quest'ultima si troverà in opposizione a Marte: darà certamente una grossa mano in quelle situazioni che sapete, ma potrebbero nascere altri tipi di problematiche. In amore quindi, il periodo segnato con il "ko" si farà sentire eccome! In generale si consiglia tanta calma e nervi saldi: ovviamente il periodo non dovrà essere preso alla lettera, comunque con ascendenti appartenenti alla parte bassa della nostra classifica stelline il livello di guardia dovrà essere massimo. Nel lavoro, per chiudere, cercate di risolvere le situazioni poco chiare, altrimenti rischieranno di minacciare la vostra tranquillità.

Voto 6.