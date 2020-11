Lunedì 16 novembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Sagittario, mentre Venere transiterà sui gradi della Bilancia. Mercurio assieme al Sole permarranno in Scorpione, così come Urano proseguirà il moto in Toro. Infine, Giove, Plutone e Saturno rimarranno nel domicilio del Capricorno come Marte resterà stabile in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Capricorno e Gemelli.

Sul podio

1° posto Acquario: amore top. La spinta propulsiva della Luna nell'amico Sagittario unita al transito venusiano in Bilancia saranno, con ogni probabilità, un connubio perfetto per favorire le faccende sentimentali in casa Acquario, malgrado sotto le lenzuola l'atmosfera sarà tiepida.

2° posto Leone: stacanovisti. Dopo un weekend tutt'altro che conciliante, i nati Leone si apprestano ad affrontare un lunedì che, almeno sulla carta astrologica, sembra avere tutti i presupposti per risultare oltremodo appagante sul fronte professionale, sopratutto grazie allo stacanovismo che metteranno in campo.

3° posto Sagittario: introspettivi. La settimana inizierà probabilmente con il terzo segno di Fuoco che assumerà un mood introspettivo, e questa scesa in profondità nella loro psiche avrà ottime chance di rivelarsi produttiva nonché rigenerante per mettere in cantiere nuovi progetti sentimentali e lavorativi.

I mezzani

4° posto Scorpione: intuitivi. Col sostegno del duetto Nettuno-Mercurio stimolato dall'influsso solare sui loro gradi, i nati sotto il segno dello Scorpione potranno presumibilmente beneficiare di una spiccata acutezza mentale, che li farà giungere ad interessanti intuizioni circa l'ottimizzazione delle loro risorse finanziarie.

5° posto Cancro: trasgressivi. Il primo segno d'Acqua che vive una storia sentimentale traballante, in queste 24 ore, potrebbe avvertire la voglia di virare su nuovi lidi amorosi, senza proferirne parola col partner. La nota positiva è che la "preda" che adocchieranno sarà, c'è da scommetterci, più idonea alla loro persona rispetto all'amato bene e ciò li manderà in confusione.

6° posto Vergine: cambi domestici. Il focus del lunedì nativo sarà orientato, con tutta probabilità, verso una nuova sistemazione di mobili e oggettistica della propria abitazione, provvedendo ad acquistare nuovi sistemi d'arredo se lo riterranno necessario.

7° posto Pesci: logorroici. Lunedì in cui il dodicesimo segno zodiacale potrebbe risultare logorroica durante alcune discussioni sul luogo di lavoro, coi colleghi che lo spingeranno a produrre di più e parlare molto meno.

8° posto Toro: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante verrà presumibilmente meno in questo lunedì per i nati Toro, i quali preferiranno rimanere in silenzio ad osservare con scrupolo i comportamenti altrui, specialmente nel nucleo familiare.

9° posto Ariete: ruggini amorose. L'opposizione marziale sui loro gradi si protrarrà verso il transito venusiano anche in questa giornata e, perlopiù, diverrà più pesante a causa della Luna di Fuoco. Tali avversità planetarie in casa Ariete potrebbero tradursi in qualche sterile discussione col partner, dove i toni si alzeranno facilmente.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: lavoro flop. 24 ore in cui il secondo segno d'Aria avvertirà probabilmente una certa ostilità nei suoi confronti al lavoro, dove un capo potrebbe assegnargli un compito tanto pesante quanto poco remunerato.

11° posto Gemelli: perplessi. Il comportamento ambiguo dell'amato bene potrebbe far drizzare le antenne dei nati Gemelli che, anziché chiedere numi, vorranno scovare la verità a tutti i costi in modalità detective.

12° posto Capricorno: stand-by. Ci sono giornate, come sarà probabilmente questa, dove sarebbe meglio armarsi di molta pazienza e non cedere ad alcuna provocazione, sia in amore che al lavoro, in modo da arrivare sino a sera meno stressati possibile.