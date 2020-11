Sabato 21 novembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Acquario, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Urano proseguirà il domicilio in Toro così come Marte permarrà in Ariete. Il Sole si sposterà dal segno dello Scorpione (dove transita Mercurio) al Sagittario, nel frattempo Venere protrarrà il moto in Bilancia. Infine, Nettuno resterà stabile in Pesci come il Nodo Lunare continuerà il transito in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: affascinanti. Col transito venusiano in opposizione ma oramai sgombro dal cattivo aspetto con Marte sui loro gradi, i nati Ariete potranno riprendere le redini delle proprie questioni sentimentali, mietendo non poche vittime grazie al loro splendido fascino.

2° posto Gemelli: briosi. Nella giornata che apre il weekend, i nati Gemelli potranno presumibilmente godere di un ottimo tono umorale che li farà divenire l'anima della festa ovunque andranno, malgrado dovranno tenere a basa l'esuberanza verbale per non incorrere in gaffes.

3° posto Sagittario: contatti. Sabato che avrà buone chance di rivelarsi oltremodo utile ai nati Sagittario per sentire, online o telefonicamente, una persona che detiene informazioni utili per una nuova collaborazione, se liberi professionisti, o una nuova proposta lavorativa, se alle dipendenze altrui.

I mezzani

4° posto Acquario: ostinati. Il Luminare notturno nel loro domicilio ingaggerà uno sfavillante sestile con Marte in Ariete rendendo, con tutta probabilità, il terzo segno d'Aria più determinato che mai a perseguire i propri obiettivi, a prescindere dalle sfide che incontrerà nel percorso.

5° posto Scorpione: criptici. L'undicesima casa sarà irradiata dal trigono Mercurio-Nettuno in questa giornata, e ciò potrebbe tradursi nei nativi che metteranno in campo una comunicazione criptica, soprattutto nel menàge amoroso dove il partner resterà stranito a riguardo.

6° posto Capricorno: gratifiche.

24 ore in cui i nati del segno potrebbero mettersi alla ricerca di alcune gratificazioni personali, come cucinare il loro piatto preferito o acquistare quell'oggetto online adocchiato da tempo, in modo da stemperare l'osticità del parterre planetario.

7° posto Toro: osservatori. Coi Luminari in posizioni poco concilianti, i nati Toro avranno probabilmente poca voglia di dialogare col mondo circostante, preferendo soffermarsi ad osservare gesti e parole delle altre persone.

Amore in stand-by.

8° posto Pesci: arrendevoli. La determinazione potrebbe non fare parte del corredo di casa Pesci in questa giornata in cui i nativi si lasceranno trascinare dallo scoramento alla prima problematica che si paventerà al loro cospetto.

9° posto Leone: pensierosi. Il Sole di Fuoco sarà un ottimo alleato per questo sabato in termini di entusiasmo, ma le posizioni avverse mercuriali e lunari renderanno i nativi parecchio pensierosi e meno volitivi del solito.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: gelosi. Basterà probabilmente un messaggio o una telefonata che il partner riceverà da un amico per far scattare la gelosia nel secondo segno di Terra che, anziché esternare il proprio malcontento, si metterà a rimuginare sull'accaduto per l'intero sabato.

11° posto Bilancia: amore flop. La Luna nel loro Elemento potrebbe non riuscire a smorzare i due aspetti poco piacevoli che Venere subirà dal duetto Saturno-Urano, rendendo la giornata nativa poco entusiasmante sul fronte sentimentale.

12° posto Cancro: lavoro flop. I pianeti lenti uniti alla retrogradazione nettuniana saranno, c'è da scommetterci, i fautori di un sabato pesante in campo lavorativo, dove la collaborazione coi parigrado sarà resa più complicata dal deficit comunicativo nativo.