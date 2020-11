L'Oroscopo di domani 20 novembre è pronto a dare spazio all'andamento presunto del prossimo venerdì. Sotto analisi l'Astrologia applicata ai primi sei segni con target esclusivo sui comparti amore e lavoro. Vediamo di mettere in evidenza i più fortunati nel periodo indicato, logicamente dopo aver valutato ogni singolo cielo astrale riguardante Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di questo venerdì? Bene, iniziamo a scoprirli insieme mettendoli in evidenza uno ad uno, senz'altro a partire da quello più fortunato. A gongolare in amore, di certo saranno gli amici nativi del Leone, segno indicato nel frangente al "top del giorno".

Tra gli altri segni, ad avere fortuna questo venerdì saranno gli appartenenti ad Ariete e Cancro, con buona pace di Gemelli e Toro, rispettivamente valutati in periodo "sottotono" e da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di venerdì segno per segno.

Classifica stelline 20 novembre

La buona astrologia quotidiana ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in valutazione. Come annunciato in apertura a essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. A questo punto la domanda è: chissà quali saranno le intenzioni degli astri nei confronti dei segni?

Allora non vogliamo certo tenervi oltre sulle spine, quindi passiamo subito a togliere il velo dalla classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 20 novembre 2020.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Toro.

Previsioni zodiacali di domani, 20 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo del 20 novembre al segno dell'Ariete annuncia un ottimo periodo. L’enfasi del momento sarà posta sui progetti di coppia riguardanti la casa, le ristrutturazioni e i bambini (se ci sono). È il momento di affrontare i dettagli con il vostro partner: avrete così la possibilità di ottenere il meglio dai rapporti con le persone che vi amano o che vi circondano.

Sarà un momento buono, certamente carico di stimoli interessanti anche per chi è single. Alcuni incontri positivi potrebbero trasformarsi in legami a lungo termine: sarà importante crederci. Avrete di certo l’opportunità di dare un grosso slancio alla vostra vita sentimentale e rendere finalmente felice quella persona che solo voi sapete. Nel lavoro, un giusto appoggio sarà di grande utilità per procedere diretti verso quell'obiettivo che sapete. Le circostanze vi indicheranno la strada migliore da seguire, ma sarete comunque voi, con le vostre capacità, a risultare influenti nelle situazioni più critiche. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano la possibilità che potreste avere a che fare con una giornata sfiancante.

Stanchi, fisicamente e moralmente a causa del dover spesso assecondare l'umore e le pretese del partner e questo non gioverà affatto al buon andamento del periodo. Diciamo che voi avete già fatto abbastanza, adesso è arrivato il momento che sia la persona amata a fare un passo verso di voi. Single, non sorprendetevi se a tratti vi sentirete dubbiosi o confusi sulle scelte da fare oppure sulla tattica da seguire. In generale potreste avvertire fatica oppure sentirvi un po' destabilizzati da alcune circostanze. Fate chiarezza e cercate di tenere il più lontano possibile ogni malinteso. Ricordate soprattutto che sia i rapporti amichevoli che quelli sentimentali vanno sempre gestiti senza dare niente per scontato.

Nel lavoro, non amate avere il fiato sul collo, lo sappiamo già. Purtroppo però, Venere e Mercurio disarmonici verso il vostro segno non potranno aiutarvi minimamente a rendere tutto più facile. Calma, anche se vi toccasse fare buon viso a cattiva sorte, andate avanti lo stesso fino a momenti migliori. Voto 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice un periodo sicuramente molto impegnativo da portare a buon fine. Specialmente in amore, sarete estremamente tenaci e non vi darete facilmente per vinti. Sappiamo che quando desiderate una cosa solitamente la ottenete, costi quello che costi... Questa volta, purtroppo, non sarà così semplice perché il partner non sembra affatto disposto ad accontentarvi.

Single, passerete da una bella notizia a una più spiacevole, ma sarà solo un momento di transizione. A rendere più difficili alcune circostanze, qualcosa che è già nell'aria: state sereni, perché questo caos potrebbe stimolare la vita amorosa, pronta a rimettervi in gioco quando meno ve lo aspetterete. Nel lavoro, cercate di eliminare i pensieri negativi e concentratevi su quelli realmente importanti: organizzatevi al meglio per risolvete le questioni in sospeso. Voto 7.

L'oroscopo di venerdì 20 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì, indica una giornata preventivata ai massimi livelli, serena e brillante. A tal proposito, senz'altro gli astri vedono come favolosa soprattutto la parte riguardante il pomeriggio e poi il "clou", ovviamente nel finale di serata.

In amore, sarete in grado di esprimere il vostro bisogno di affetto in modo abbastanza libero. Così il partner potrà anche stupirvi con la sua comprensione e tutto ciò che avrà da offrirvi. A essere favoriti, soprattutto coloro che sono in attesa di notizie o risposte riguardo i sentimenti oppure in merito a un'amicizia importante. In coppia, finalmente il periodo diverrà più stabile e sincero e vi permetterà di trovare un campo d'intesa più equo con la persona amata. Single, con la Luna amica, avrete la possibilità di ottenere il meglio dai rapporti con le persone che vi circondano! Osate e realizzerete tutto ciò che vi preme in questo momento. Nel lavoro, la Luna vi sarà di grande conforto, senza dimenticare l'appoggio di Marte.

Un mix astrale davvero formidabile: sosterrà le vostre ambizioni e potenzierà la vostra mente vivace e brillante come non mai! Metterete tutto l'entusiasmo e l'energia che avete a disposizione al servizio della vostra riuscita professionale. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani prevede una giornata indirizzata tutta al buon fare, alla fortuna e alla positività sia in campo affettivo che nelle cose riguardanti la propria attività. In amore, è da parecchio che mancano influssi concreti nel vostro cielo; in questo periodo invece comincerete a essere stimolati dalla Luna che agevolerà opportunità e soluzioni ai problemi del momento. Darete soddisfazione a Venere, il pianeta dell’amore, capace di rendervi più dolci e seducenti con il partner.

Un consiglio spassionato da parte delle stelle: cercate di sistemare situazioni o problemi che avete eventualmente in lista d'attesa. Single, il cielo tiferà per voi. Andrete forte come un treno ad alta velocità e le strade vi si apriranno davanti senza ostacoli. Avrete così validi motivi per essere soddisfatti di ciò che farete in questo giorno e con disinvoltura e simpatia creerete ottime opportunità per catturare l'interesse di chi vorrete conquistare. Nel lavoro, tutto procederà positivamente. Le entrate aumenteranno e avrete la possibilità di fare delle spese che da tempo rimandavate, senza pregiudicare le vostre disponibilità. Voto 10.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 20 novembre, preannuncia una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa.

In campo sentimentale, alcune buone notizie vi faranno sormontare alcuni problemi. Quest'ultimi non avranno più alcun fondamento e sarete in grado di passare a progetti piacevoli, da realizzare in compagnia del vostro partner. Consiglio: impegnatevi di più se volete raggiungere dei risultati, ok? Smettetela di piangervi addosso ma armatevi di pazienza e cercate di portare avanti quel progetto che vi sta tanto a cuore. Single, comincerete a sentire nell’aria profumo di novità e per questo saprete progettare una soluzione audace che vi porterà grande soddisfazione. Per quanto riguarda l'amore, il momento che state vivendo si presenta tutto sommato tranquillo e il mare delle emozioni riempirà di gioia i vostri cuori.

Nel lavoro, Marte positivo vi infonderà coraggio e forza d'animo. Potrete quindi, affrontare nel modo migliore gli imprevisti che probabilmente si presenteranno e che potrebbero complicare la vita professionale. Voto 8.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.