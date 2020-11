Nella settimana dal 23 al 29 novembre troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dal segno dei Pesci (dove sosta Nettuno) al Toro (dove staziona Urano), mentre Venere assieme a Mercurio rimarranno stabili sui gradi dello Scorpione. Marte transiterà in Ariete così come Giove, Saturno e Plutone proseguiranno il domicilio in Capricorno. Infine, il Nodo Lunare resterà nell'orbita dei Gemelli ed il Sole continuerà il moto in Sagittario.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Capricorno e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: ambiziosi. Il Sole in Sagittario a braccetto con la Luna in Acquario nelle giornate centrali saranno, con ogni probabilità, due sponsor d'eccezione in casa Ariete per accrescere la loro ambizione professionale, donandogli grinta ed un rinnovato entusiasmo.

2° posto Leone: versatili. Sebbene il binomio Venere-Mercurio farà quadrato al loro Sole di nascita, i nati sotto il segno del Leone che svolgono un'attività autonoma metteranno presumibilmente in campo un'invidiabile poliedricità sul fronte lavorativo, specialmente ad inizio e fine settimana. Meno entusiasmanti le giornate centrali, dove sarà bene non lasciarsi scoraggiare da eventuali maldicenze che giungeranno inaspettate.

3° posto Acquario: passionali. Con Nettuno e Mercurio d'Acqua che flirteranno con Venere in Scorpione, i nati Acquario potranno probabilmente beneficiare di una spiccata verve sotto le lenzuola, soprattutto a centro settimana quando il Luminare notturno sbarcherà nel loro domicilio.

I mezzani

4° posto Bilancia: acquisti. Malgrado i pianeti lenti raccomandino una certa prudenza finanziaria al momento, il secondo segno d'Aria farà, con tutta probabilità, orecchie da mercante concedendosi qualche acquisto di stretta necessità, che risulterà estremamente utile ai loro scopi.

5° posto Scorpione: concilianti.

Sarà nel menàge amoroso che i nati Scorpione potrebbero dare il meglio di loro stessi, in quanto con la congiunzione Venere-Mercurio saranno decisamente più affabili del solito con la mezza mela, che apprezzerà di buon grado. Attenzione, invece, alla giornata di domenica quando una parola fuori posto potrebbe ferire una persona cara.

6° posto Pesci: loquaci. La settimana in questione avrà probabilmente una doppia faccia per i nati Pesci, in quanto sino a giovedì risulteranno particolarmente loquaci e diplomatici nelle discussioni intraprese, mentre da venerdì l'umore virerà verso il basso.

7° posto Vergine: weekend top. Per assaggiare i migliori frutti della settimana bisognerà aspettare il weekend per i nati Vergine, quando potranno raccogliere svariati consensi morali e gratifiche economiche nell'azienda in cui operano.

8° posto Sagittario: abbuffate. Il tallone d'Achille del terzo segno di Fuoco sarà, c'è da scommetterci, rappresentato dalla golosità che prenderà il sopravvento da martedì sera sino a domenica, dove si cimenteranno in pranzi e cena a base di ingredienti ricercati senza badare a spese.

9° posto Toro: a rilento. Per quanto impegno e dedizione possano mettere nelle faccende professionali, nelle giornate da lunedì a venerdì, il primo segno di Terra dovrà probabilmente rapportarsi con contrattempi di vari genere, che rallenteranno la loro ascesa lavorativa. Weekend ideale per dedicarsi totalmente ai piaceri dell'amore.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: lunatici. Settimana in cui i nati Cancro avranno probabilmente un umore altalenante, condito da un pizzico di nervosismo da venerdì in poi, che farà storcere il naso a qualche amico. Sarà bene accettare eventuali critiche in tal senso e, se necessario, cospargersi il capo di cenere.

11° posto Gemelli: pigri. La voglia di darsi da fare potrebbe non essere contemplata in casa Gemelli durante le giornate di inizio e fine settimana, quando preferiranno starsene in panciolle ciondolando in vestaglia per le stanze di casa.

Più stimolanti e volenterose, invece, le giornate centrali dove qualche nuova conoscenza affettiva potrebbe giungere d'improvviso.

12° posto Capricorno: amore flop. Sette giorni che avranno buone chance di rivelarsi particolarmente complicati per il settore sentimentale di casa Capricorno, dove il feeling con l'amato bene sembrerà soltanto un lontano ricordo.