Giovedì 12 novembre troveremo sul piano astrologico la Luna con Venere transitare in Bilancia, mentre Mercurio assieme al Sole stazioneranno in Scorpione. Giove, Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno, così come Urano proseguirà il transito in Toro. Marte permarrà nel segno dell'Ariete come Nettuno continuerà il moto in Pesci. Infine, vi sarà la congiunzione Giove-Plutone in Capricorno (terza ed ultima del 2020).

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Scorpione, meno roseo per Pesci e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: lucidi. Con Mercurio sui loro gradi e Nettuno in Pesci, l'acutezza mentale non dovrebbe mancare in casa Scorpione questo giovedì, coi nativi che sapranno perfettamente come organizzare la propria quotidianità traendone il meglio in termini di risultati.

2° posto Leone: stacanovisti. Sin dalle prime ore del mattino, coi favori lunari e venusiani, i lavoratori autonomi nati sotto il segno del Leone avvertiranno presumibilmente la sensazione che bisognerà pigiare sul pedale dell'acceleratore sul versante professionale, in modo da allargare la clientela e ottimizzare i profitti.

3° posto Toro: grintosi. Saturno e Urano firmeranno un armistizio in queste 24 ore, permettendo probabilmente al primo segno di Terra di mettere in campo un'invidiabile grinta, che gli permetterà di trovare le soluzioni anche ai contrattempi pratici più fastidiosi.

I mezzani

4° posto Acquario: speranzosi. La congiunzione Plutone-Giove sancirà la fase calante del predominio astrologico dell'Elemento Terra, e ciò potrebbe essere avvertito dai nati Acquario come una piccola fiammella di speranza verso il percorso esistenziale del loro prossimo futuro.

5° posto Sagittario: schietti. La frizzante Luna d'Aria opposta a Marte in retrogradazione di Fuoco spingerà, c'è da scommetterci, i nati Sagittario a dire le cose come stanno, senza mezzi termini, non curandosi delle reazioni che le altre persone avranno a tal riguardo.

6° posto Ariete: hobby. Giovedì ideale in casa Ariete per dedicarsi ad un hobby o uno sport che gli permetta di sfogare le energie in eccesso, anche perché così facendo allenteranno la tensione donata dal duetto Venere-Luna in opposizione.

7° posto Bilancia: taciturni. Nel menàge amoroso dei nati sotto il segno della Bilancia in queste 24 ore, potremmo assistere ad un'assenza di dialogo tra le parti, a causa dell'opposizione Mercurio-Urano che parrà ingigantire ogni piccola problematica sentimentale.

8° posto Gemelli: umore flop. Sebbene alcuni valori d'Aria (Luna in primis) sembreranno fare il tifo per loro questo giovedì, i nati Gemelli dovranno probabilmente fare i conti con l'austerità dei pianeti lenti nonché del Sole d'Aria, che mineranno il loro tono umorale.

9° posto Vergine: revisioni finanziarie. In questa giornata di metà settimana, i nati Vergine si troveranno probabilmente a dover revisionare il loro bottino finanziario, facendo molta attenzione ad adempiere ai pagamenti delle eventuali scadenze per non incorrere in more.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: insoddisfatti. Facendo il punto della situazione momentanea, i nati Pesci delle prime due decadi potrebbero avvertire una certa insoddisfazione, che sarà figlia delle difficoltà professionali riscontrate nell'ultimo periodo. Sarà meglio, invece, vedere il bicchiere mezzo pieno approcciandosi a questo giovedì con un umore più tranquillo.

11° posto Capricorno: vizi da eliminare. Plutone e Giove che si congiungeranno sulla loro orbita ci parleranno, con tutta probabilità, di un inevitabile cambiamento del proprio stile di vita, che i nativi dovranno affrontare quanto prima.

Chi tra loro deciderà che sia il caso di abbandonare una malsana abitudine, per fare spazio al nuovo che avanza, troverà anche i favori saturniani che gli renderanno più facile il mutamento in tal senso.

12° posto Cancro: chiedere scusa. Il primo segno d'Acqua in questa giornata sarà particolarmente bersagliato dal parterre planetario, che lo indurrà probabilmente a rimuginare su vecchi errori fatti. Per uscire da tale torpore nostalgico, però, ci sarà un ottimo antidoto: chiedere scusa agli interessati, dimostrando di aver compreso l'errore.