L'Oroscopo di domenica 15 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Al culmine di una settimana frastornata, apatica e con delle novità in più da digerire, questa si presenta come una domenica importante per chiudere dei conti in sospeso, dedicarsi alle faccende domestiche o per consentire al corpo di recuperare. Ad influenzare l'andazzo delle prossime 24 ore sarà il novilunio e l'entrata della Luna nel domicilio del Sagittario. I nati del Cancro avranno una bella giornata di chiarimenti mentre gran parte dei Pesci si sentiranno stanchi e dovranno riposare. Faccende di cuore, lavoro e di casa, scopriamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 15 novembre: ultimi sei segni

Pesci - 12 - Prendetevi più spesso delle piccole pause per staccare dai numerosi impegni che avrete da fare in questa domenica. Non vale la pena sottoporre mente e corpo ad inutile stress, anzi è sempre meglio condurre una vita sana e priva di malanni. Concedetevi del riposo, soprattutto se per tutta la settimana non avete fatto altro che correre avanti e indietro destreggiandovi tra molteplici impegni. Una bella passeggiata nel verde o del fitness da camera vi rinvigorirà, ma dovete instaurare delle abitudini costanti e durature.

Ariete - 11 - Ripartire da zero può essere demoralizzante, ma talvolta è un sacrificio essenziale. Non arrendetevi ai fallimenti, perseverate e imparate la lezione del perfezionamento.

Chi ha perso un lavoro, anziché piangersi addosso dovrà darsi una svegliata e stilare una lista delle migliori azioni da attuare per trovare un nuovo impiego, anche a part time. Meglio muoversi piuttosto che stare fermi!

Leone - 10 - Tendete ad annoiarvi molto facilmente, ma anche la noia è fondamentale nella vita poiché stimola l'immaginazione e la creatività.

Questo è un periodo storico e voi ne fate parte, perciò non angosciatevi troppo e cercate di godervi appieno ciò che vi circonda. In questa domenica, alcuni nativi di questo ruggente segno, risulteranno assonnati e poco propensi al pettegolezzo, ma c'è chi si sveglierà rilassato e motivato.

Capricorno - 9 - I viaggi potrebbero risultare sospesi o rinviati, ma niente panico.Oggigiorno esistono milioni di svaghi e di modi di esplorare luoghi lontani e immaginari.

Dunque, tuffatevi nella lettura di un romanzo strepitoso, lasciatevi trasportare da una bella serie televisiva, scrivete e volate con la fantasia. Il vostro è un segno estremamente creativo, perciò se restate fermi tendete a deprimervi. Dunque, spendetevi di più in queste 24 ore e dedicate del tempo di qualità alla famiglia e alle persone che volete bene.

Acquario - 8 - Buone vibrazioni a vostro carico. Le domenica di una volta erano rumorose e profumate di pasta al forno. In queste 24 ore, anziché lasciarvi prendere dalla nostalgia dei tempi andati, ricreate il più possibile quell'atmosfera che tanto vi sta a cuore. Niente è perduto se ci si mette d'impegno. Siete un segno profondo e incompreso, ma spesso nemmeno voi ascoltate il vostro istinto e fate male.

Serata molto piacevole, le coppie innamorate staranno un po' insieme mentre i più spensierati preferiranno guardare un film o una serie tv.

Vergine - 7 - Sarà una domenica in grande spolvero, difatti sarete carismatici e pieni di vigore. Potreste dedicarvi all'orto, alle piante o all'arredamento che andrebbe migliorato. Assicuratevi che tutto attorno a voi sia in perfetta armonia, sbarazzatevi degli oggetti che non vi servono più o che sono rotti. Non continuate a trascinarvi dietro la spazzatura, sia mentale che materiale. Vi conviene sfruttare questo novilunio per mettere in atto quel cambiamento che inseguite da tempo.

Le previsioni astrali dei primi sei segni zodiacali

Sagittario - 6 - L'amore sarà nell'aria, specie se siete pronti a ricominciare dopo una love story finita male.

Non dovrete fare altro che indossare un bel vestito, uscire e mettervi in gioco. Uno sguardo fugace, una parola casuale o un semplice sorriso vi sapranno far battere il cuore. Nel caso in cui l'amore non fosse una priorità, allora tuffatevi sul vostro benessere interiore perché trascurarsi è deleterio. Fate in modo che sia l'ambiente in cui vivete che il vostro corpo siano puliti e in gran forma. Nutrite la mente con i libri giusti.

Gemelli - 5 - Per eccellere occorre imparare a perseverare e a essere costanti. Le sconfitte, le perdite e i giorni sfortunati celano l'opportunità di rafforzarsi e diventare una persona migliore e più forte. Forse avete innalzato una sorta di grande muraglia tra voi e la società esterna, ma entro la prossima primavera/estate tornerete ad aprirvi come una rosa.

Toro - 4 - L'evoluzione del mondo è continua e sempre più accelerata. Talvolta è necessario ricevere un sonoro schiaffo per svegliarsi e uscire dalla fase di stallo improduttivo. Ed ecco che prossimamente vi renderete conto che il futuro si è manifestato davanti ai vostri occhi. Le stelle dicono che molte cose miglioreranno e saranno più fruibili, intanto dovete solamente abbracciare le novità.

Scorpione - 3 - Che periodo complicato. La Luna farà i bagagli e vi lascerà in pace. Quando il disco d'argento è in un segno d'acqua, specialmente in prossimità di eventi lunari di grande rilevanza, comporta un grosso coinvolgimento mentale ed empatico. Magari avete combattuto con una crisi esistenziale o forse non siete riusciti ad essere produttivi come al solito.

Insomma, che qualcosa vi sia andato storto è chiaro ma da questa domenica noterete i primi bagliori del miglioramento. Con figli o genitori, tutto ok.

Cancro - 2 - Quando sentite di voler mollare, è il momento migliore per perseguire. Riuscire a superare i propri limiti consente di elevarsi ad un livello superiore. Siate umili e curiosi, dunque. In questa domenica vi sarà di grande aiuto mettere nero su bianco tutte le mansioni da svolgere nella seguente settimana, in tal modo bandirete lo stress ed avrete tutto il materiale possibile per restare al passo.

Bilancia - 1 - La Luna Nuova favorisce una rinascita interiore. Finalmente non dovrete più nascondervi, specie se per tanto tempo avete fatto finta di essere ciò che non siete.

Meglio avere pochi ma fidati amici che essere circondati di gente invidiosa e negativa. La complicatissima situazione in atto è un chiaro segnale che il mondo e voi stessi necessitiate di un miglioramento. Anziché distrarvi, lavorate sul perfezionamento della vostra concentrazione. Amore stellare con il partner.