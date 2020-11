L'oroscopo di sabato 14 novembre è ricco di sorprese per tutti i segni zodiacali. Alcuni cercheranno di sfruttare ogni più piccola possibilità, mentre altri attenderanno nella speranza che si palesi la loro grande occasione. Nella volta celeste di domani, fra i transiti plantari di spicco, sarà possibile notare la congiunzione di Luna e Mercurio, di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Nettuno, Mercurio in opposizione a Urano e Venere in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 14 novembre dei dodici segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di sabato 14 novembre: Toro produttivo e cambiamenti per Gemelli

Ariete: avrete bisogno di sentirvi vicino alle persone che amate. Il partner ricoprirà un ruolo fondamentale nella giornata di domani perché vi farà sentire coccolati e apprezzati. Cercherete di ricambiare le sue attenzioni con piccoli gesti affettuosi. L'oroscopo consiglia di non mettere da parte il romanticismo, in alcuni casi, la giusta atmosfera può fare davvero tanto per permettere al legame amoroso di solidificarsi. Vi sentirete protagonisti di una favole e spererete, con tutto il cuore, che la vostra abbia un lieto fine!

Toro: sarà una giornata molto positiva per la vostra produttività. Cercherete di fare del vostro meglio per migliorare la vostra situazione lavorativa e non temerete di prendere il controllo della situazione.

Emergerà il vostro carattere da leader e non rimarrete sorpresi quando vi accorgerete della forte influenza che eserciterete su colleghi e amici. L'oroscopo di domani, però, consiglia di non montarvi la testa. Come tutti, anche voi potrete commettere degli errori.

Gemelli: avrete bisogno di staccarvi dalla routine quotidiana.

La monotonia, infatti, rischierà di distruggere il vostro entusiasmo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di ricercare la felicità nelle piccole cose. Vi basterà davvero poco per divertirvi. Gli amici saranno lieti di aiutarvi a trovare attività che possano rendervi allegri e soddisfatti. L'importante sarà mantenere la mente aperta e non pensare subito ad un eventuale fallimento.

La paura, infatti, potrebbe fermarvi ai blocchi di partenza!

Cancro: vi sentirete intrappolati in una magnifica gabbia dorata. Apparentemente, le cose con il partner andranno per il verso giusto, ma dentro di voi sentirete di dover cambiare qualcosa. Vorrete una vita più dinamica e ricca di sentimenti. Proverete a parlarne con la persona amata, ma servirà più tempo affinché riesca a comprendere il senso del vostro discorso. L'oroscopo suggerisce di non arrendervi davanti alle difficoltà e di iniziare a compiere tutte quelle azioni che potrebbero donarvi un forte senso di libertà.

Previsioni zodiacali di domani 14 novembre: Vergine ordinata e Scorpione allegro

Leone: la vostra determinazione porterà grandi risultati.

In particolare, sarete pronti a compiere molti sacrifici per fare dei progressi sul lavoro. Il duro impegno non vi spaventerà, ma farete anche in modo di avere sempre del tempo da dedicare a voi stessi. L'oroscopo di domani consiglia di non escludere l'amore dalla vostra giornata. Anche se non avrete molta voglia di vedere il partner, non potrete sparire senza avvertirlo. Il vostro atteggiamento, infatti, potrebbe ferire i suoi sentimenti ed essere causa di una sua chiusura interiore.

Vergine: la giornata non inizierà nel migliore dei modi. Nonostante sia sabato, vi renderete conto di avere davvero molte cose di cui occuparvi. I problemi maggiori riguarderanno l'ambiente domestico. Il disordine vi metterà di cattivo umore e non potrete fare a meno di sistemare con il massimo della precisione.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare ad ottimizzare lo spazio che avete in casa. Alcune tecniche salva-spazio, infatti, oltre a giovare all'arredamento, vi faranno sentire più in armonia con il vostro umore.

Bilancia: potrebbe essere il momento giusto per rispolverare i sogni che avevate chiuso nel cassetto. Alcuni di esse, forse, avranno perso la loro attrattiva su di voi, ma altri saranno ancora in grado di affascinarvi. Non dovrete sperare di ottenere subito dei risultati, il vostro impegno, sicuramente, si rivelerà utile alla causa. In amore, dovrete gestire qualche piccola incomprensione con il partner. Avrete voluto vivere una giornata serena, ma non sempre le cose vanno come previsto.

Scorpione: il vostro obiettivo principale sarà quello di divertirvi. Abbandonerete noiose convenzioni sociali e inutili preoccupazioni per lanciarvi in una giornata serena e allegra. I vostri amici avranno un ruolo fondamentale perché, oltre a farvi sorridere, avranno dei suggerimenti speciali. Il partner sarà un po' restio, ma alla fine riuscirete a convincerlo. L'oroscopo, in ogni caso, suggerisce di non perdere di vista i vostri impegni: cercate di bilanciare le diverse fasi della giornata!

Astrologia di sabato 14 novembre: Sagittario stabile e ansia per Pesci

Sagittario: finalmente, potrete contare su una maggiore stabilità a livello sentimentale. Sentirete aumentare il feeling con il partner e proverete a costruire una relazione più intensa tra voi.

Potrete godere di questo sabato perché il clima sereno vi aiuterà a essere produttivi e in pace con la vostra persona. Potrebbero esserci delle importanti novità in ambito affettivo che vi renderanno molto felici. L'oroscopo suggerisce di ricambiare l'amore che vi viene dato, nonostante la timidezza.

Capricorno: la giornata si presenterà come un'immensa salita. Avrete la sensazione di essere a corto di energie, ma questo non vi fermerà dal portare avanti i vostri impegni. Forse, verso la seconda metà di questo 14 novembre, avrete bisogno di fermarmi un po' a riposare. L'oroscopo suggerisce di fare una selezione delle attività che sono davvero importanti per voi. Inutile perdere tempo per questioni rimandabili o delegabili.

Non ci saranno, per il momento, grandi cambiamenti in ambito amoroso.

Acquario: l'amore per la natura vi spingerà ad abbandonare la vostra routine cittadina per dedicare un po' di tempo a passeggiate rigeneranti. Questo vi farà sentire meglio con voi stessi e con gli altri. Avrete modo di riflettere sui vostri atteggiamenti e sui sentimenti provati. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tenervi tutto dentro. Se avrete qualcosa da dire a qualcuno, potrebbe essere il momento giusto per farlo. Il consiglio di un amico potrebbe rivelarsi molto prezioso, ma attenzione a scegliere la persona giusta con cui confidarvi.

Pesci: l'ansia sarà un elemento che accompagnerà, con prepotenza, la giornata di domani.

Cercherete di mandarla via in ogni modo, ma alla fine sarete costretti ad arrendervi. L'oroscopo suggerisce di non provare a combatterla. La soluzione migliore sarà quella di cercare la causa del problema in modo da riuscire a risolverlo alla base. Forse, il primo istinto sarà quello di chiudervi in voi stessi per non farvi vedere vulnerabili, ma l'affetto delle persone care potrebbe davvero fare la differenza sul vostro umore.