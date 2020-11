Nell'Oroscopo del weekend continua la marcia della Bilancia, che soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, sta vivendo un momento molto produttivo, ricco di cambiamenti interessanti e splendide occasioni. Al contrario i Gemelli potrebbero accusare della stanchezza precedentemente accumulata e vedersi costretti a tirare un po' il freno. Si riaccende la passione all'interno della coppia per il Leone. Scorpione grintoso ed energico. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del fine settimana, di sabato 21 e domenica 22 novembre, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend, 21 e 22 novembre, per tutti i segni

Ariete: dopo una settimana complicata, il weekend è l’occasione che il segno aspettava per recuperare e ritrovare un po’ di ottimismo. Grazie gli influssi del Sole e di Venere, l'Ariete riacquista consapevolezza e sicurezza, qualità che lo aiuteranno a risolvere i contrasti nati precedentemente in amore e in ambito lavorativo.

Toro: l’oroscopo del weekend lascia presagire 48 ore serene per il segno, che ha bisogno di staccare un po’ la spina dagli impegni e concedersi un po’ di riposo. Per sedare l’ansia le stelle consigliano d'iniziare a praticare delle attività come la meditazione o lo yoga, così da riuscire a ritrovare un equilibrio con sé stessi.

Serenità in amore.

Gemelli: nonostante gli influssi positivi di Venere che protegge l’amore e quelli del Sole che aiutano a ritrovare un po’ di positività, quelle di sabato 21 e domenica 22 novembre potrebbero essere due giornate faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico.

Cancro: è un fine settimana di grande opportunità per il segno, che proprio durante queste giornate potrebbe prendere delle decisioni importanti per il futuro.

Il cielo è dalla vostra parte, dunque non temete. È arrivato per voi il momento di riscattarvi.

Leone: potrebbero essere 48 ore faticose per il fisico, soprattutto per coloro che già durante le giornate precedenti hanno accusato un calo di energie o risentito di alcuni malesseri. Al contrario i caldi influssi di Venere riaccendono l’amore e la passione all’interno dei rapporti di coppia.

Bene il lavoro.

Vergine: nonostante gli influssi positivi di Venere, che proteggono il segno e lo favoriscono soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore, la forte gelosia della Vergine potrebbe essere la causa della nascita di contrasti e forti malintesi all’interno del rapporto di coppia, soprattutto per coloro che vivono una relazione nata da poco.

Bilancia: il segno non si ferma e continua a sfruttare e a beneficiare al meglio di questo quadro astrale così vantaggioso, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Durante il weekend non ci sarà molto tempo per riposarsi, poiché potrebbero presentarsi delle interessanti opportunità da prendere al volo. Bene l'amore.

Scorpione: Il Sole dona energia e grinta. Venere protegge l’amore, ma in ambito lavorativo, e soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria, sarà bene per il segno andare con i piedi di piombo. Il consiglio delle stelle è quello di evitare le spese o gli acquisti di tipo immobiliare.

Sagittario: Venere sognatrice protegge l’amore, ma rende scivoloso il terreno in ambito lavorativo. Se infatti da una parte è bene non abbandonare i propri sogni, dall’altra il consiglio alle stelle è quello di non fondere fantasia con realtà. Dunque muovetevi in direzione di ciò che potete realizzare, cercando di eliminare dalla vostra mente i progetti irrealizzabili.

Capricorno: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate estremamente vantaggiose per il segno.

Già da sabato 21 novembre ci sarà un ottimo recupero fisico e il segno potrà lasciarsi alle spalle i malesseri delle scorse giornate e ritrovare la voglia di fare. Domenica 22 ci si può dedicare alle proprie passioni o alla pratica di attività sportive.

Acquario: un quadro astrale positivo lascia presagire un buon recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda amore e salute. Ciò nonostante, soprattutto dal punto di vista fisico, è bene evitare di sottoporsi a grandi stress o nervosismi: si potrebbe perdere il vantaggio appena ritrovato.

Pesci: l’oroscopo di sabato 21 e domenica 22 novembre lascia presagire due giornate di grande recupero per il segno, che dopo una settimana piuttosto faticosa si prepara a recuperare la grinta, ma soprattutto la carica e la fiducia in sé stesso e delle proprie scelte.

L’amore vince, dunque anche coloro che durante le giornate precedenti stavano per prendere delle decisioni drastiche, potrebbero tornare sui propri passi.