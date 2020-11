Le stelle della settimana lasciano presagire un quadro astrale estremamente vantaggioso per la Venere, che soprattutto in ambito professionale potrà ottenere molto, e per il Sagittario, che durante le prossime giornate occuperà un ruolo da grande protagonista, non solo in amore, ma anche nel lavoro. Gli influssi del Sole aiuteranno il Capricorno a ritrovare le energie, mentre arriverano delle soluzioni per lo Scorpione, in particolare per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 16 a domenica 22 novembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 novembre 2020 per tutti i segni

Ariete: la settimana si apre in maniera molto interessante per quanto riguarda l’ambito lavorativo, potrebbero presentarsi interessanti opportunità. In amore al contrario potrebbero nascere dei conflitti, almeno fino alla giornata di sabato 21, quando gli influssi di Venere e del Sole aiutano il segno a recuperare. Attenzione alle spese.

Toro: la settimana porta qualche agitazione al segno, soprattutto in ambito lavorativo dove alcune problematiche sembrano non voler trovare soluzione. Le stelle consigliano di stare attenti alle rivalità e alle concorrenze. Controllate con attenzione il lavoro svolto eliminando i punti che potrebbero rendervi attaccabili.

Recupero nel weekend. Bene l’amore.

Gemelli: le giornate del 16,17 e 18 novembre 2020 si presentano interessanti per quanto riguarda l’aspetto professionale, soprattutto per coloro i quali intendono fare un investimento o concludere una vendita. Venere protegge l’amore e favorisce gli incontri. Il Sole dona energia e vitalità, bene il fisico.

Cancro: la settimana inizia in maniera faticosa per il segno, ci sono infatti alcune pratiche da smaltire o delle questioni burocratiche da riguardare. È un buon momento invece per quanto riguarda le finanze, coloro i quali hanno fatto richiesta di un prestito potrebbero vedere le proprie condizioni accettate.

Il Sole in Sagittario aiuta nel recuperare per quanto riguarda il fisico, assicurando un weekend molto interessante.

Leone: sono giornate molto interessanti per quanto riguarda l’aspetto pratico e lavorativo, qualcuno infatti potrebbe incrementare i propri guadagni o ricevere una proposta vantaggiosa. È un momento di alti e bassi per quanto riguarda l’amore. Si recupererà nel weekend grazie gli influssi di Venere e del Sole che rendono il sogno romantico e passionale.

Vergine: le giornate iniziali della settimana potrebbero rivelarsi faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e familiari, infatti potrebbero nascere accesi contrasti soprattutto tra genitori e figli.

Al contrario è un momento di estrema creatività ed ingegno per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Cautela dal punto di vista salutare.

Bilancia: l'oroscopo della settimana lascia presagire giornate interessanti per quanto riguarda il lavoro, gli astri favoriscono in particolare coloro i quali lavorano nel campo dei social media, del marketing e della pubblicità. Tuttavia potrebbero non mancare i momenti di tensione, alcune incomprensioni potrebbero nascere nel rapporto con i superiori o i colleghi. È un momento positivo per quanto riguarda l’amore, c’è armonia e serenità.

Scorpione: un quadro astrale interessante protegge il segno e lo favorisce per quanto riguarda la sfera pratica. È un momento vantaggioso in tal senso, ideale per coloro i quali intendono avanzare delle proposte, presentare un progetto o concludere delle vendite.

Il cielo proteggere l’amore e favorisce gli incontri. Anche chi nelle giornate precedenti ha affrontato litigi e discussioni con il partner, ora potrà trovare dei chiarimenti.

Sagittario: questo segno è il grande protagonista della settimana, grazie ad una Venere sognatrice e fantasiosa che aiuta a concludere i progetti iniziati, ma anche a trovare la forza e la carica venute un po’ mancare durante le giornate precedenti. Il weekend sarà un momento di estrema positività ed energia, ideale per ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme alle persone care ma anche per dedicarsi alle proprie passioni.

Capricorno: l’oroscopo della settimana consiglia al segno di fidarsi del proprio istinto che durante queste giornate potrebbe agire da spirito guida, soprattutto in ambito lavorativo.

Gli influssi del Sole garantiscono un ottimo recupero fisico, mentre Venere riscalda l’amore.

Acquario: il consiglio delle stelle per queste giornate di inizio settimana è quello di non lasciare che qualcuno calpesti la vostra autorità, soprattutto all'interno della sfera professionale. In amore potrebbero continuare alcune incomprensioni, ma il weekend, grazie all’influsso gentili del Sole e di Venere, può aiutare a trovare delle soluzioni.

Pesci: questa settimana si rivela ideale per coloro i quali intendono allargare la propria rete di contatti, creare nuove collaborazioni o avviare nuovi progetti per quanto riguarda la sfera lavorativa. In amore, al contrario potrebbero esserci dei dubbi, soprattutto per coloro i quali vivono una storia d’amore è appena iniziata.

Weekend grintoso ed energico.