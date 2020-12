Sabato 26 dicembre troveremo sul piano astrologico la Luna assieme a Urano transitare in Toro, mentre il Sole, Mercurio e Plutone sosteranno sui gradi del Capricorno. Saturno e Giove permarranno in Acquario, così come Venere proseguirà l'orbita in Sagittario. Marte, infine, resterà nel domicilio dell'Ariete, così come Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: loquaci. Il trigono che si formerà tra Mercurio e Urano nel loro Elemento illuminerà la decima dimora rendendo, con ogni probabilità, i nati Capricorno spiccatamente loquaci, in particolar modo quando si parlerà di lavoro.

In questo ambito, difatti, riusciranno con estrema naturalezza ad illustrare la loro visione legata alla professione senza remore alcuna.

2° posto Toro: intuitivi. Con il Luminare notturno e Mercurio che flirteranno per l'intera giornata, i nativi potrebbero beneficiare di ottime intuizioni, le quali però andrebbero messe in atto tra qualche tempo, quindi bando alla fretta.

3° posto Pesci: focus amicale. Giornata che avrà buone chance di rivelarsi utile in casa Pesci perché potranno avere ben chiaro gli amici su cui poter contare davvero, sebbene il quadrato tra Venere e Nettuno li porterà a non troncare subito i rapporti amicali in essere.

I mezzani

4° posto Vergine: aiuti. Sabato alcuni nati Vergine riceveranno una richiesta d'aiuto da parte di una persona cara, probabilmente facente parte della famiglia d'origine, alla quale non dovrebbero sottrarsi.

5° posto Sagittario: affabili. Con Venere sui loro gradi che si befferà degli austeri transiti dei Luminari, il weekend di casa Sagittario comincerà all'insegna dell'affabilità sul fronte amoroso, coi nativi che passeranno sopra alle probabili lamentele ed accuse del partner.

6° posto Leone: routine. Sebbene il giorno risulti festivo, i nati Leone potrebbero trascorrerlo immersi nella solita routine e tale mood abitudinario non gli dispiacerà poi più di tanto.

Amore in secondo piano.

7° posto Bilancia: faccende pratiche. Dopo due giornate all'insegna di preparativi e cene luculliane, in questo sabato il secondo segno d'Aria avrà buone possibilità di dover dare una sistemata all'abitazione e acquistare nuovi ingredienti per creare le prossime prelibatezze.

8° posto Gemelli: umore flop. Le posizioni di Sole e Luna non lasciano presagire una giornata eccezionale in casa Gemelli, se poi ci si aggiunge anche il transito venusiano in opposizione ecco che il tono umorale potrebbe risentire di qualche alto e basso.

9° posto Ariete: nervosi. Il clima festivo sembra non andare a braccetto col nervosismo latente che i nati Ariete potrebbero nascondere in questa giornata, nella quale dietro ai loro sorrisi convenzionali si celerà un pizzico di amarezza legata alle ansietà del periodo.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: amore flop. La comunicazione nel menàge amoroso non sarà presumibilmente al top, visto che il rischio di litigi ed incomprensioni sarà alto in queste 24 ore. Per il quieto vivere in coppia, però, il secondo segno d'Acqua potrà sotterrare l'ascia di guerra evitando di dare adito ad eventuali polveroni dialettici.

11° posto Acquario: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per i nativi che dovranno lavorare anche in questa giornata di feste, nella quale i risultati saranno probabilmente al di sotto delle aspettative mentre la mole di mansioni da svolgere rimarrà uguale.

12° posto Cancro: fuori fase. Mercurio, Plutone, la Luna e il Sole guarderanno di sguincio i nati Cancro per l'intera giornata, facendogli presumibilmente scorgere soltanto il bicchiere mezzo vuoto del loro percorso esistenziale. Sarà bene, però, non ingigantire i problemi e reagire, anziché farsi trascinare da un controproducente pessimismo.