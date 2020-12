Cosa prevedono gli astri per l’Oroscopo della giornata di sabato 26 dicembre? In questo Santo Stefano ci saranno tante cose da fare, soprattutto all'interno delle mura domestiche. C'è chi dovrà rimettere tutto in ordine e chi invece potrà finalmente oziare senza pensare a niente. Via i problemi e le preoccupazioni, anche per quest'anno il Natale è terminato. La spossatezza tormenterà la Vergine mentre i nati del Leone rischieranno di battagliare contro un certo stato d'indisposizione. Si prevede comunque una giornata di recupero. Novità, amore, famiglia e soldi, approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Vergine (12° posto) - Ci sarà molto da fare in questo 26 dicembre, specie se a gennaio/febbraio dovete sostenere un esame oppure se lavorate da casa o in piena autonomia. Eventuali discussioni potranno essere chiarite, tuttavia cercate di essere più tranquilli nell'esporre le vostre preoccupazioni. Mal di schiena o forte spossatezza.

Leone (11° in classifica) - Un po' di mal di testa o di stomaco, potrebbe darvi del filo da torcere in questo weekend che chiude una settimana carica di divertimento, cibo e compagnia. Chi è rimasto solo durante il Natale, partirà con più piglio. Una nuova idea vi invaderà la mente invogliandovi a tuffarvi subito nei nuovi propositi dell'anno nuovo. Per questa giornata evitate di cucinare.

Gemelli (10° posto) - Vi alzerete più tardi del solito in questo Santo Stefano che favorirà la ripresa psicofisica. Forse il vostro Natale non è andato come negli altri anni, ma ciò non toglie che ve la siete passata bene. Qualche nativo di questo segno sta lottando duramente, le stelle rivelano che vincerete la vostra battaglia.

Cancro (9° in classifica) - Sabato da sfruttare per sistemare la casa, ma anche la vostra vita che in questo periodo risulta un po' sottosopra.

Avete bisogno di fare chiarezza su ciò che succede, non solo dentro di voi, ma anche attorno a voi. Prendetevi del tempo, magari nel tardo pomeriggio, per un bel bagno rilassante o una maschera facciale rigenerante.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Sagittario (8° posto) - L'Oroscopo di Santo Stefano parla di novità da riscoprire. Avrete da recuperare le energie dopo le fatiche effettuate nei giorni scorsi, ma nessun imprevisto vi sciuperà la giornata.

Investite su voi stessi e provate a rallentare un po'. Ultimamente avete fatto troppi sforzi e il vostro organismo ne sta risentendo.

Bilancia (7° in classifica) - Semplificate le cose, soprattutto i vostri doveri quotidiani. Siete dei perfezionisti nati, ma spesso finite per tirarla avanti per le lunghe. Quando vi sentite ispirati, difficilmente gettate la spugna, per questo motivo sarete in cerca di un segnale o un indizio divino che vi spinga sulla strada giusta. Staccate la spina, rinviate a lunedì eventuali incombenze.

Scorpione (6° posto) - Inizierà un po' più tardi la vostra giornata e va bene così. Chi è in vacanza farà bene a godersi il meritato riposo, per i problemi di lavoro/studio ci sarà tempo prossimamente. Siate più cauti possibili, questa giornata sarà perfetta per rilassarsi e guardarsi attorno in cerca di una nuova ispirazione.

Bene l'amore di coppia, ma avete voglia di essere altrove.

Pesci (5° in classifica) - Buon sabato, qualcosa di interessante ci sarà. Dopo aver ripulito la casa, vi occuperete di voi stessi e finalmente vi rilasserete. Un bel film d'animazione o un programma spensierato, vi cullerà la mente addolcendovi le sensazioni. Non mancheranno i momenti golosi, ma occhio a non strafare altrimenti finirete per sentirvi male. Preparatevi a dire addio a questo lunghissimo 2020.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Acquario (4° posto) - Non avrete voglia di fare niente eccetto oziare sul divano, magari davanti alla televisione. Dicembre è iniziato con il botto e vi ha portato molto stress. Ripenserete ai regali ricevuti, alle occasioni che per quest'anno non avete potuto cogliere e alle cose che avete sempre dato per scontate.

Fate piazza pulita del vecchio e preparatevi ad accogliere le imminenti novità.

Ariete (3° in classifica) - Da questo sabato si registrerà una ripresa, seppur graduale. Aspettatevi un buon Santo Stefano! Dovete dare al vostro corpo del tempo per recuperare dagli eccessi dei giorni precedenti. Portate pazienza e godetevi questa giornata facendo quello che più vi aggrada. Non fate troppo affidamento sugli altri: "Chi fa da sé, fa per te".

Toro (2° posto) - Partirà con il botto questa vostra giornata, dato che qualcosa di importante si è verificato in settimana. Forse non potrete lasciarvi andare perché ci sarà da rimettere in sesto la casa o da lavorare. Cercate di impegnarvi al massimo, ma senza esagerare. Avete bisogno di stabilire degli orari e delle regole ben precise.

Amore stellare per chi si ama.

Capricorno (1° in classifica) - Giornata al primo posto! Con il Natale ormai concluso, potrete dedicarvi maggiormente alle vostre cose personali. La fortuna vi accompagnerà regalandovi ispirazione e voglia di reagire alle avversità della vita. "Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi": questo sarà il mantra-guida del prossimo anno.