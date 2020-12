L'oroscopo della giornata di venerdì 25 dicembre prevede un Natale fatto di serenità per molti segni zodiacali. I nativi Toro godranno di una calda Luna in congiunzione, un valore aggiunto per portare gioia in famiglia e nella relazione con il partner, mentre Pesci provvederà a riparare eventuali errori commessi in precedenza. Leone concentrerà le proprie attenzioni verso dettagli fondamentali della propria relazione di coppia, mentre Bilancia troverà gli stimoli giusti per riaccendere di romanticismo la propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 25 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: questa giornata si appresta ad essere piena di romanticismo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Che siate impegnati oppure no, che passiate il Natale in famiglia o solo con il partner, questo periodo si rivelerà felicissimo in compagnia di chi amate. Se siete single i sentimenti buoni passeranno anche attraverso le piccole cose o le piccole azioni, le quali a volte hanno un significato molto importante per chi riceve. Voto - 8,5

Toro: sarà un buon Natale in tutti i sensi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna sarà ancora in congiunzione al vostro segno zodiacale, e sarà un valore aggiunto per stare in armonia con la vostra anima gemella o con i vostri familiari. Se siete single e desiderate vedere a tutti i costi la persona che vi piace, sicuramente riuscirete a trovare un’opportunità da sfruttare. Voto - 9

Gemelli: voi single sarete attratti da qualcuno che avete conosciuto di recente, e questa persona sta diventando sempre più importante per voi.

Siate attivi e non mostrate mancanza o nostalgia, perché presto la rivedrete. Se avete una relazione stabile riuscirete a legare molto con il partner, ma per una volta fate ciò che vi chiede. Non ve ne pentirete. Voto - 7,5

Cancro: parole di onestà vi faranno ammettere le vostre colpe dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Ciò nonostante il partner apprezzerà il vostro atteggiamento e ciò vi aiuterà ad essere più forti e godere di un legame stabile.

Adesso però pensate a godervi questa festa in pace. Se siete single non ci sarà niente di male a scambiarsi gli auguri tra amici e se possibile trascorrere un po’ di tempo con loro. Voto - 8-

Leone: sarete particolarmente concentrati verso la vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di Natale. Con cortesia e gentilezza sarete particolarmente galanti nei confronti del partner, e Venere in ottimo aspetto vi aiuterà a rendere magica l'atmosfera.

Se siete single vorreste distinguervi dagli altri, e dimostrare di riuscire a trovare anche voi un posto nel mondo. Voto - 8+

Vergine: vi sentirete pieni di energie in questa giornata, mossi dalla voglia di festeggiare il Natale nella più completa armonia, soprattutto se siete tra coloro che non hanno una persona da amare. Coloro invece già impegnati si daranno da fare per festeggiare insieme alla propria anima gemella, preparando qualcosa di speciale che possa rendere felice la propria anima gemella, grazie anche ad un'incantevole Luna in trigono dal segno del Toro. Voto - 9

Bilancia: un cielo tutto sommato discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale Venere sarà favorevole, e sarete in grado di far riaccendere la passione tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single ogni coccola sarà consentita in questa giornata. Voto - 8+

Scorpione: vi mostrerete decisamente più comprensivi e disponibili nei confronti di chi vi sta attorno secondo l'oroscopo di venerdì 25 dicembre. La vostra relazione di coppia tenderà ad andare verso la direzione giusta, evitando battibecchi e incomprensioni, o accettando qualche critica quando necessario. Se siete single questo potrebbe essere un buon momento per affermare i vostri sogni o desideri. Voto - 8,5

Sagittario: in questa giornata vi mostrerete decisamente forti e ottimisti verso ciò che verrà, soprattutto se siete nati nella prima decade. La vostra relazione di coppia viaggerà verso la direzione desiderata, e con Venere in congiunzione non mancherà il romanticismo tra voi e la vostra anima gemella.

Se siete single questa giornata vi porterà consiglio su cosa effettivamente il vostro cuore desidera. Voto - 8-

Capricorno: cielo che vede la Luna in opposizione in questa giornata. Dal punto di vista sentimentale dunque godetevi la giornata, ma prestate attenzione all'atteggiamento del partner, che di tanto in tanto potrebbe non essere dei migliori. Se siete single proverete a dedicare del tempo per voi stessi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Acquario: periodo piuttosto discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Il vostro rapporto di coppia sarà piacevole, e i sentimenti che proverete per il partner saranno piuttosto veritieri. Se siete single potreste anche ricevere proposte molto allettanti. Voto - 8

Pesci: giornata di Natale dove tenderete a riparare eventuali errori commessi in precedenza, soprattutto all'interno della vostra relazione di coppia, nel tentativo di trascorrere un periodo sereno e piacevole con il partner e con i vostri familiari.

Se siete single condividere il vostro tempo con le persone che amate sarà un’esperienza piacevole. Voto - 8-