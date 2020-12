Nel nuovo anno troveremo sul piano astrologico quattro cambi planetari importanti: Giove si avvicenderà tra i gradi dell'Acquario e dei Pesci, nel frattempo Marte viaggerà dal domicilio del Toro al Sagittario. Urano il 20 agosto cambierà dal moto diretto a retrogrado e, in ultimo, Saturno il 10 ottobre passerà dal moto retrogrado a diretto.

Oroscopo annuale sull'amore favorevole per Gemelli ed Acquario, meno entusiasmante per Scorpione e Leone.

Focus sulla casa per l'Ariete

Ariete: focus sulla casa. La perdita del sostegno marziale, già ai primi giorni dell'anno, appannaggio del segno del Toro potrebbe rendere i nativi orientati verso la ricerca della stabilità nei rapporti affettivi.

Più che del legame, però, le loro attenzioni si concentreranno sul nido domestico facendo optare diversi nativi per una convivenza, che andrebbe concretizzata dopo la primavera.

Toro: legame da consolidare. In gennaio, maggio e settembre del 2021 il primo segno di Terra si troverà alle prese con delle ostiche posizioni mercuriali a cui andranno a sommarsi le quadrature di Saturno e Giove. Questi avversi transiti astrali avranno buone chance di spingere i nati del segno a consolidare il legame sentimentale in essere riuscendo, grazie ad Urano diretto sino al 20 agosto, anche a smussare i lati più arcigni del proprio carattere.

Gemelli: romantici. Con Venere e Giove sfacciatamente favorevoli in maggio, giugno e nella parte finale di agosto i nati Gemelli potrebbero divenire inclini alle romanticherie in coppia, ponendo grande attenzione alle esigenze della dolce metà.

Meno entusiasmanti le effemeridi della terza decade, la quale dovrà aspettare la seconda parte dell'anno prima di tirare un sospiro di sollievo nelle faccende di cuore.

Cancro: alti e bassi. Nei primi due mesi del 2021 e poi in agosto, il primo segno d'Acqua pagherà, con tutta probabilità, lo scotto di comportamenti pregressi sopra le righe o, nei casi più controversi, di adulteri scoperti e mai realmente scordati dal partner.

La primavera, inoltre, vedrà Giove spostarsi in Pesci e Marte transitare nel battagliero Leone, rendendo questa stagione la più difficoltoso nelle vicende di cuore, con la mezza mela pronta a vendicarsi. Il tutto servirà a far comprendere, una volta per tutte, ai nativi la valenza reale del legame affettivo e, se lo riterranno opportuno, virare su nuovi lidi affettivi già nei mesi autunnali.

Amore in secondo piano per il Leone

Leone: amore in secondo piano. Sino a marzo 2021 i nati Leone delle prime due decadi potrebbero pensare di trovarsi ancora nel 2020, considerando che le questioni affettive avanzeranno nel medesimo modo. Superato lo scoglio, però, in casa Leone potrebbe aprirsi un bivio già dall'inizio della stagione estiva: scegliere l'amore o il lavoro? Coi nativi che parranno non avere dubbi nel virare verso la seconda opzione, lasciando inevitabilmente l'amore in secondo piano.

Vergine: di fiore in fiore. Ad inizio marzo e nel mese di giugno del nuovo anno, i nati sotto il segno della Vergine non avranno probabilmente voglia di legarsi stabilmente ad una persona, preferendo mettersi alla ricerca di effimeri quanto appaganti flirt.

Con Venere in retrogradazione e Giove opposto nella parte finale del 2021, però, si potrebbero render conto di aver mancato qualche occasione degna di nota in tal senso.

Bilancia: voglia di mettere radici. Giove e Saturno d'Aria saranno due testimoni d'eccezione della ripresa sentimentale di casa Bilancia, a parte una controversa parentesi primaverile. Dai mesi estivi in poi, difatti, i nati del segno potrebbero esternare, se in coppia, la voglia di mettere radici mentre, se single, si prodigheranno senza sosta alla ricerca della tanto agognata anima gemella.

Scorpione: attrazioni inaspettate. Questo nuovo anno alle porte, come d'altronde anche per i restanti segni Fissi, risulterà presumibilmente costellato da una rivoluzione sentimentale.

Agli Scorpione toccherà, con ogni probabilità, fare i conti con attrazioni ed emozioni inaspettate, che risulteranno di difficile gestione. Ciò accadrà in gennaio, giugno e nei primi giorni di dicembre dove, a prescindere se single o meno, si catapulteranno in nuove storie sentimentali appassionanti ma, al tempo stesso, complicate.

Diplomazia al bando in casa Pesci

Sagittario: progetti di coppia. Il 2020 è stato costellato da diverse difficoltà nel menàge amoroso che i nativi saranno chiamati a risolvere prima dei mesi estivi del 2021. Chi tra loro riuscirà appieno in questo intento, potrà probabilmente decidere dall'estate in poi di progettare il futuro a due con maggiore slancio rispetto al passato. Molti nativi, difatti, potrebbero scegliere di mettere in cantiere un erede e/o convolare a nozze nella seconda parte dell'anno.

Capricorno: compromessi. Fare orecchie da mercante nel legame sentimentale, come molti nativi avevano fatto nel 2020, non sarà una pratica fattibile nel nuovo anno. In questi dodici mesi, il terzo segno di Terra sarà chiamato ad accettare qualche compromesso sentimentale, chiamato a gran voce dal partner già da diversi mesi. Se risulteranno flessibili a riguardo, potranno trascorrere un 2021 interessante ma pur sempre impegnativo.

Acquario: passionali. La scintilla della passionalità potrebbe bussare alla porta di casa Pesci nei mesi di febbraio, maggio ed a cavallo da agosto e settembre facendo divenire l'alcova il luogo più trafficato del nido abitativo. Ad inizio agosto e poi in novembre, invece, sarà probabile che vi sia un deficit comunicativo in coppia, facilmente aggirabile dimostrando empatia nei confronti del partner.

Pesci: diplomazia al bando. I nati Pesci in questo nuovo anno dovranno, con tutta probabilità, accantonare sia la dietrologia che la diplomazia durante i dialoghi nel menàge amoroso. Così facendo, il partner potrà facilmente riacquistare fiducia nei loro confronti rivedendo la sincerità che trasparirà dalle loro parole, nonché dai loro occhi. Dal 13 maggio al 19 giugno, invece, risulterà probabilmente il periodo più indicato per dimostrare con azioni tangibili all'amato bene il proprio trasporto emotivo. In tal modo, a fine anno (con Giove che sbarcherà stabilmente sui loro gradi) potranno consolidare la storia amorosa in essere avviandosi verso uno splendido 2022.