Nel nuovo anno troveremo sul piano astrale quattro passaggi planetari degni di nota: Marte viaggerà dal domicilio del Toro al Sagittario, mentre Giove alternerà il suo transito tra il segno dei Pesci e dell'Acquario. Urano il 20 agosto passerà da moto diretto a retrogrado, invece Saturno il 10 ottobre si sposterà da moto retrogrado a diretto.

Oroscopo annuale, riguardante lavoro e fortuna, favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Scorpione e Pesci.

Collaborazioni lavorative per i Gemelli

Ariete: reinventarsi. Con l'insorgere del nuovo anno il primo segno zodiacale potrebbe avere l'occasione di proporsi sotto una nuova veste nel settore lavorativo.

I primi mesi daranno presumibilmente ancora qualche grattacapo, ma sarà dal subentrare di Giove d'Acqua che i nati Ariete avranno la possibilità di incrementare le proprie doti professionali o, a seconda dei casi, reinventarsi totalmente puntando su dei talenti accantonati tempo addietro.

Nella seconda opzione, sebbene ci sarà da faticare parecchio, al loro cospetto si schiuderanno un mare di opportunità nuove una volta acquisite le necessarie conoscenze. Momenti migliori: dal 13 maggio al 2 luglio, dal 20 al 25 agosto e dal 2 al 5 dicembre.

Toro: supporti tecnologici. Il segno Acquario rappresenta, tra le altre, l'evoluzione tecnologia ed in questo 2021, transitando in due big planetari come Saturno e Giove, potrebbe spingere i nativi ad adeguarsi in tal senso.

Avvallati, inoltre, da Urano nella loro orbita per l'intero periodo, questi tre pianeti invoglieranno i nati Toro a saper conciliare nel miglior modo possibile le loro capacità, intellettive e manuali, con le novità tecnologiche di cui sarà impreziosito l'ambiente lavorativo. Momenti migliori: dal 6 al 21 gennaio, dal 17 al 23 maggio ed il 30 dicembre.

Gemelli: collaborazioni lavorative. Grazie alla spinta propulsiva dei valori d'Aria, di cui beneficeranno per gran parte del 2021, i nati Gemelli vedranno probabilmente giungere nel luogo di lavoro nuove figure professionali, che risulteranno più dedite alla complementarietà e particolarmente competenti.

Eccezion fatta per i turbolenti mesi primaverili, i nativi avanzeranno col vento in poppa al lavoro nel prossimo anno, ben consci di poter operare a stretto contatto con un team decisamente più valido rispetto agli ultimi anni.

Momenti migliori: dal 22 giugno al 9 luglio, dal 20 al 25 ottobre e dal 1° al 3 novembre.

Cancro: lavori precari. La pigrizia sarà probabilmente bandita dal 2021, difatti per i nativi si prospettano dodici mesi frenetici ma, allo stesso tempo, soddisfacenti sul versante finanziario. Nel triennio 2018-2020 (con Saturno opposto) il primo segno d'Acqua ha dovuto patire diverse costrizioni professionali, nonché barcamenarsi tra rapporti poco sereni con più di un collega, soprattutto nel 2020 quando anche Giove si è piazzato in Capricorno.

Nel nuovo anno, invece, tale pesantezza inizierà presumibilmente a sgonfiare, sebbene i nativi dovranno dividersi tra diverse occupazioni lavorative per sbarcare il lunario. Momenti migliori: dal 23 aprile al 12 maggio, dal 30 ottobre al 7 novembre e dal 13 al 18 dicembre.

Risalita economica per la Bilancia

Leone: nuove prospettive. La partita astrologica di casa Leone, che vedrà l'opposizione del duetto Saturno-Giove in questo 2021, si giocherà probabilmente sulla voglia dei nativi di lasciarsi trasportare dai cambiamenti che arriveranno. Con la quadratura uraniana infatti, sarà controproducente ostinarsi a voler procedere con le stesse dinamiche professionali ed a fine maggio, quando Giove farà una capatina in Pesci, sarà necessario mettere in campo spirito d'adattamento e flessibilità.

In questo modo, i nativi potranno beneficiare delle nuove opportunità che giungeranno lasciando, al contempo, la loro comfort zone. Momenti migliori: dal 13 maggio al 19 giugno, dal 27 giugno al 21 luglio e dal 29 al 31 dicembre.

Vergine: compromessi. Maggio e dicembre del 2021 saranno, con tutta probabilità, i mesi che rappresenteranno una sorta di aperitivo di ciò che i nati Vergine dovranno attendersi al lavoro nel 2022. In questi due mesi, difatti, Giove andrà in opposizione, e punterà il dito su stipendi e contratti con alcuni nativi che si ritroveranno a dover discutere con un capo per un salario al ribasso o delle mansioni supplementari mal retribuite.

La nota positiva sarà senz'altro rappresentata dai restanti mesi dell'anno, dove il secondo segno di Terra sarà chiamato ad agire nel miglior modo possibile, accettando qualche compromesso se necessario, in modo da rendere meno aspre possibili le configurazioni astrali del 2022. Momenti migliori: dal 7 al 20 gennaio, dal 20 ottobre al 5 novembre e dal 3 al 7 dicembre.

Bilancia: risalita economica. Saturno e Giove, per gran parte del nuovo anno, stazioneranno nel loro Elemento risultando probabilmente due sponsor eccezionali per le finanze native, che risaliranno lentamente ma in maniera costante.

Da fine giugno a fine ottobre, invece, sotto la lente d'ingrandimento potrebbero essere alcuni rapporti professionali che hanno risentito di qualche frizione nella seconda parte del 2020. In questi periodi, i nati Bilancia potranno lanciarsi in discussioni chiarificatrici, appianando facilmente i vecchi contrasti con capi e colleghi. Momenti migliori: dal 20 al 27 giugno, dal 18 ottobre al 4 novembre e dal 24 al 27 novembre.

Scorpione: finanze sottotono. I nati Scorpione che non hanno badato a spese nel corso del 2020 potrebbero pagarne lo sconto nel nuovo anno, il quale risulterà particolarmente ostico sotto il profilo finanziario.

Saranno ben quattro i pianeti a guardare di sguincio i nativi per gran parte del 2021, ovvero Urano, Plutone, Giove e Saturno.

Con questo ostico quartetto planetario far quadrare i conti diverrà meno scontato del solito, coi nativi che si ritroveranno probabilmente a faticare molto ma a ricevere un ritorno economico sotto gli standard abituali. Momenti migliori: dal 15 al 25 maggio, dal 20 al 30 giugno e dal 29 al 31 dicembre.

Finanze a gonfie vele per l'Acquario

Sagittario: lungimiranti. L'anno che sta per aprire i battenti si rivelerà particolarmente importante per il terzo segno di Fuoco, il quale potrà finalmente godere di un clima più sereno nel luogo professionale. Chi lavora alle dipendenze altrui, però, non dovrà dimenticare chi li ha sostenuti negli ultimi anni, malgrado le difficoltà, premiando queste figure professionali con una gratifica, morale o economica che sia.

Ad avere una marcia in più, come suggerisce il conciliante duetto Giove-Saturno, saranno i nativi che vorranno lanciarsi in arditi progetti professionali, magari divenendo finalmente liberi professionisti come desiderano da tempo. Momenti migliori: agosto, dal 19 al 29 ottobre e dal 12 al 16 dicembre.

Capricorno: iniziative rischiose. Marte diverrà nuovamente conciliante dai primi giorni di gennaio, entrando in Toro, per poi divenire nuovamente ostico dalla fine di aprile a inizio giugno, oltre al duetto Giove-Saturno poco benevolo per l'intero anno. Il semaforo astrale, quindi, sarà acceso probabilmente sul rosso in questo 2021 per i nati Capricorno, i quali dovranno evitare di lanciarsi in nuove iniziative professionali, specialmente se economicamente importanti.

Sarà meglio, infatti, mantenere le posizioni gerarchiche ottenute nel corso degli anni con fatica e sudore, senza per forza cercare un avanzamento di carriera. Momenti migliori: dal 14 al 17 gennaio, dal 25 settembre al 3 ottobre e dal 7 al 12 dicembre.

Acquario: finanze a gonfie vele. Facendo attenzione ai mesi di maggio e giugno, dove qualche uscita finanzia supplementare potrebbe metterli in affanno, i nati Acquario avranno probabilmente evitato gran parte delle grane previste per il loro 2021.

Marte, Giove e Saturno saranno al loro fianco per svariati mesi garantendogli, con ogni probabilità, un'ascesa professionale di tutto rispetto, dove potranno finalmente lanciarsi negli ambiti che più gli aggradano, senza sentirsi le ali tarpate come nel 2020.

Momenti migliori: marzo, dal 15 settembre al 2 ottobre e dal 13 al 15 dicembre.

Pesci: individualisti. I nati sotto il segno dei Pesci potrebbero divenire spiccatamente egocentrici sul fronte professionale nel nuovo anno, assumendo un mood individualista che farà storcere il naso anche ai capi aziendali. A venire in loro soccorso, fortunatamente, ci sarà la capatina di Giove nel segno nel mese di maggio, che gli aprirà gli occhi in tal senso spingendoli verso una maggiore complementarietà professionale.

Chi avrà imparato la lezione gioviale potrà, dal 20 giugno al 27 luglio quando il munifico pianeta sarà retrogrado, ricevere l'apprezzamento di capi e colleghi che, grazie a questo nuovo comportamento, diverranno maggiormente fiduciosi nei loro riguardi.

Giocando bene le loro carte professionali, quindi, si avvicineranno al 2022 ben consci che Giove in pianta stabile sui loro gradi gli fornirà tutti gli aiuti necessari a raggiungere le loro mete. Momenti migliori: dal 25 al 27 maggio, dal 23 al 30 giugno ed il 30 dicembre.