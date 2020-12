L'Oroscopo di venerdì 18 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa giornata, anche dal punto di vista astrologico. Partiamo dicendo che la Luna sarà ancora nella casa dell'Acquario, in fase crescente. Questo segno d'aria avrà dalla sua parte anche Saturno. Si prevede una giornata molto buona per i nati del Leone, delle novità busseranno alla porta dei Cancro e dei Pesci. Relativamente ad amore, salute, lavoro, fortuna e famiglia approfondiamo quindi le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica astrologica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Scorpione (12° posto) - Ultimamente vi sentite poco in forma e la voglia di lavorare/studiare è pochissima. La situazione finanziaria non è delle migliori dato che ci sono state fin troppe uscite di denaro. Comunque sia, aspettatevi un venerdì sottotono e apatico, potrebbero nascere dei disguidi e/o dei litigi. Chi è sposato o convive, si sente dato per scontato dal partner. Riaccendete la fiamma dell'amore andando incontro alla persona del cuore: non aspettate che sia lui/lei a fare il primo passo.

Toro (11° in classifica) - Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, le chiacchiere non bastano bisogna sempre agire. Se ci sono delle urgenze da sbrigare, sia professionali che personali, allora sarà meglio cercare di muoversi entro il 20.

La vostra testardaggine spesso rappresenta un problema, soprattutto se alimenta i litigi e blocca l'apprendimento. Lasciate che gli altri finiscano di parlare prima di aprir bocca e non saltate a conclusioni affrettate. Ci saranno delle transazioni economiche.

Capricorno (10° posto) - Giove invita a fare di più, ma non mettetevi troppa pressione addosso altrimenti rischiate di impazzire.

Avrete un po' di difficoltà in questa giornata, ma se concentrerete la vostra attenzione sul risultato finale, riuscite a superare anche la peggiore tempesta. In queste 24 ore potreste ricevere un invito, un'offerta o una proposta, in ogni caso cercate di tenere gli occhi aperti e di badare al sodo. Non saranno da escludersi dei litigi! Un bel bagno caldo vi saprà rinfrancare.

Acquario (9° in classifica) - State combattendo una battaglia e spesso siete tentati dal demordere. Le stelle invitano a riporre ampia fiducia nel 2021 e nelle festività natalizie. Il bene e il male fanno entrambi parte della vita, infatti non esiste l'uno senza l'altro. Tutto quello che dovete fare è smettere di rivangare i tempi di una volta e cercare di vivere nel presente. Dunque, ritagliatevi del tempo in queste 24 ore per riflettere su ciò che non va e su tutto quello che vi causa ansia e panico. Andate incontro ai problemi anziché cercare di evitarli il più possibile: solo così risolverete tutto.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Sagittario (8° posto) - Venere, Mercurio e Sole nel vostro segno rappresentano un'arma a doppio taglio dato che, in un periodo così astrologicamente intenso, le cose potrebbero andare bene oppure male.

Dunque, in giornata sarà meglio cercare di fare il meno possibile e limitare i danni. Coloro che si ritroveranno ad uscire, finiranno per incrociare lo sguardo di una persona affascinante o per scovare un'offerta appetibile. Qualcuno è in cerca di un lavoro, ma si sente frustrato perché non riesce a farsi assumere.

Vergine (7° in classifica) - Uscirete fuori dalla fase critica che vi ha investito ultimamente e finalmente vedrete la famosa luce in fondo al tunnel. Chi ha vissuto una perdita, non dovrà mettersi troppa fretta, perché le ferite si rimarginano lentamente. In giornata avrete modo di sorridere, qualcosa o qualcuno catturerà la vostra attenzione.

Pesci (6° posto) - Le previsioni astrologiche affermano che questo 18 dicembre sarà piuttosto sereno.

Riuscirete ad essere sufficientemente attenti e concentrati, quindi non avrete problemi particolari. Qualcuno avrà modo di rilassarsi davanti al focolare o davanti ad un bel programma televisivo. Non sottovalutate il potere della lettura! Evitate di andare a dormire in orari improbabili. Novità in arrivo.

Cancro (5° in classifica) - Venerdì decisamente tranquillo in cui rivedere i conti, sistemare la casa, ripulire la dispensa, fare il bucato, uscire a fare la spesa, ecc. In famiglia occorrerà inventarsi qualcosa per arricchire le giornate, soprattutto nel periodo natalizio. Siete un segno prudente, infatti vi siete già organizzati in anticipo prevenendo ogni eventualità. Per la famiglia e gli amici più cari siete sempre pronti a dare l'anima, per questo siete molto ben voluti.

In giornata potreste ricevere delle novità o delle notizie importanti.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Ariete (4° posto) - Un colpo di ispirazione vi aprirà nuove porte, questa sarà una giornata con dei buoni riscontri. Con Marte dalla vostra parte sarete in grado di scavalcare ogni ostacolo e di vincere eventuali battaglie. Dentro di voi custodite un segreto che spesso vorreste tirare fuori, ma forse temete di essere giudicati male. A partire da questo venerdì cambiate approccio, soprattutto se desiderate trasformare in meglio la vostra vita. Questi tempi incerti non hanno spento la vostra socialità.

Bilancia (3° in classifica) - Le vostre capacità di risolvere i problemi saranno maggiori in queste 24 ore che promettono soluzioni, idee e carisma.

Mettete da parte quello che è successo durante l'anno e preparatevi ad accogliere le novità previste nei prossimi giorni. L'amore e l'umore saranno alle stelle, inoltre, eventuali lontananze potranno essere colmate. Prendete le distanze dai perdigiorno e dai soggetti pessimisti, non avete bisogno di loro.

Gemelli (2° posto) - Giornata di ripresa e di sorrisi smaglianti, finalmente vi lascerete alle spalle tutte quelle difficoltà vissute nel corso degli ultimi mesi. In genere, il freddo vi congela le idee e vi demotiva, ma non permettete alla pigrizia di avere la meglio altrimenti rischierete di mandare in fumo tutti quei progressi che avete fatto. Le stelle dicono che a breve vi prenderete una rivincita e vi sentirete più sollevati che mai.

Leone (1° in classifica) - L'Oroscopo del giorno 18 dicembre parla di un buon venerdì, finalmente. Dopo una settimana particolarmente tesa, la ruota tornerà a girare nel verso giusto. La pazienza è la virtù dei forti e questo lo sapete benissimo, perché appartenente ad un segno indistruttibile. Anche se in passato ne avete vissute di cotte e crude, vi piegate ma non vi spezzate mai. In giornata qualcuno vi penserà, avete un ammiratore segreto.