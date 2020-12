L'Oroscopo di giovedì 17 dicembre sarà ricco di sentimenti e momenti romantici. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Sole e Mercurio, Luna e Giove, Luna e Saturno, Luna e Plutone, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte e Marte in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 17 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di giovedì 17 dicembre: Gemelli annoiati, Cancro indeciso

Ariete: sarete alla ricerca dell'amore del partner.

Proverete ad ottenere la sua attenzione e ci rimarrete male quando noterete risultati scadenti. Tenderete a darvi la colpa, ma in realtà i motivi potrebbero essere diversi. La cosa migliore sarà affrontare il discorso con la persona amata per cercare di arrivare a una conclusione. Per fortuna, il lavoro e lo studio terranno la vostra mente molto impegnata.

Toro: dovrete combattere contro la tensione emotiva. Non vi sentirete rilassati e farete fatica ad affrontare le difficoltà della giornata. Ogni ostacolo vi apparirà insopportabile, ma la presenza di un amico, a voi caro, potrebbe cambiare le cose. Riceverete consigli preziosi, dovrete solo trovare il modo per metterli in pratica. L'oroscopo consiglia di non perdere la speranza di un futuro migliore: presto, le cose cambieranno in meglio.

Gemelli: la monotonia quotidiana non appagherà il vostro spirito avventuriero. Avrete bisogno di qualcosa che vi separi dalla routine di tutti i giorni. Non ci sarà bisogno di compiere azioni spericolate, vi basterà fare qualcosa di diverso da solito. La vostra creatività potrebbe aiutarvi molto, dovrete solo permetterle di emergere. Il partner sarà molto affettuoso nei vostri confronti, ma avrete l'impressione che nasconda qualcosa.

Cancro: l'idea che qualcuno possa nutrire dei sentimenti molto profondi verso di voi vi sconvolgerà. Non vi sentirete pronti a intraprendere una nuova relazione sentimentale perché, al momento, preferirete concentrarvi sui vostri progressi. Avrete molti obiettivi da realizzare e non vorrete distrazioni. Sarete convinti che, in futuro, riuscirete ad ottenere successo anche in amore.

Vorrete solo seguire le tappe giuste.

Previsioni zodiacali di domani 17 dicembre: Leone motivato, shopping per Vergine

Leone: la motivazione vi spingerà ad impegnarvi sempre di più. Darete il meglio di voi stessi, ma sarete anche molto presenti per i vostri amici. Il vostro segreto sarà un'organizzazione efficace e dettagliata. Grazie ad essa, potrete suddividere la giornata e non perdere di vista le cose da fare. L'amore non sarà il vostro primo pensiero, ma una persona speciale potrebbe entrare nelle vostre vite.

Vergine: un po' di shopping renderà la giornata più serena e semplice d'affrontare. Deciderete di acquistare qualcosa che vi gratifichi, ma che vi sia anche utile per il futuro. La vostra passeggiata tra le luci di Natale andrà a gonfie vele e vi sembrerà di essere in un film.

La presenza di un famigliare o del partner potrebbe rendere ancora più divertente il pomeriggio. Attenzione, però, a non farvi prendere troppo la mano dagli acquisti.

Bilancia: il vostro umore sarà un po' sottotono. Cercherete qualcosa che vi dia la giusta motivazione, ma avrete la sensazione di dover cambiare molte cose. Forse, vi sentirete un po' sopraffatti, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a mantenere la calma. Il consiglio di un amico potrebbe aiutarvi a superare questo momento, però, sarà fondamentale credere nelle vostre capacità.

Scorpione: avrete bisogno di un po' di tempo da dedicare solo a voi stessi. Non sopporterete le persone che proveranno a invadere la vostra privacy e le respingerete in modo brusco.

Dovrete risolvere alcuni problemi personali, ma con calma e determinazione riuscirete a fare tutto. Alcuni atteggiamenti da parte del partner vi sorprenderanno. Cercherete di indagare sulle cause, ma non sarete troppo insistenti.

Previsioni astrologiche del 17 dicembre: Sagittario sorpreso, fantasia per Pesci

Sagittario: organizzerete la giornata con cura e precisione, ma un evento inaspettato rivoluzionerà i vostri piani. Rimarrete un po' interdetti, però, dopo un adattamento iniziale, riuscirete a riprendere il controllo della situazione. L'amore avrà un ruolo fondamentale perché vi farà sentire preziosi e importanti. Il partner avrà molte premure nei vostri confronti, tanto da rischiare di diventare un po' invadente.

Capricorno: la negatività peserà sulle vostre spalle come un macigno.

Vi sentirete stanchi e annoiati, ma un barlume luminoso, verso la fine della giornata, potrete tornare a rallegrarvi. L'oroscopo consiglia di tenere duro in questo momento difficile. Forse, penserete che non ci sia via di uscita, ma presto il fato tornerà ad essere dalla vostra parte. Circondatevi di affetti sinceri e credete nel potere dell'amore.

Acquario: sarete amici sinceri e con consigli brillanti da donare. Tutti cercheranno la vostra compagnia e vi terranno in grande considerazione. Purtroppo, l'invidia altrui potrebbe destabilizzarvi, ma l'oroscopo vi suggerisce di andare dritti per la vostra strada. Se ignorerete le persone negative e invasive, tutto andrà per il verso giusto. La compagnia del partner vi riempirà il cuore di gioia e vi trasmetterà dei sentimenti molto intensi.

Pesci: avrete voglia di abbandonare tutto e di viaggiare verso mete sconosciute. Ovviamente non sarà possibile, ma la fantasia vi sarà di grandissimo aiuto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dedicarvi ad attività che richiedono un alto tasso di immaginazione. Potreste disegnare, scrivere un diario segreto o iscrivervi a un corso di musica. Partendo dalle piccole cose, riuscirete a ritrovare equilibro e armonia.