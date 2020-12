L'oroscopo di giovedì 17 dicembre prevede una giornata importante dal punto di vista sentimentale per i nativi del segno, che sì, avranno Venere favorevole, ma la Luna sarà in quadratura, mentre per il Capricorno le relazioni sentimentali andranno avanti abbastanza bene. Leone avrà tanta energia e fiducia che questo potrebbe essere il suo momento, mentre Scorpione cercherà di gestire nel miglior modo possibile le proprie mansioni lavorative. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 17 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 17 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: giornata in cui il ritmo calerà un po’ a causa della Luna quadrata secondo l'oroscopo.

Niente di grave per questa volta, almeno in amore. Il feeling con il partner continuerà a esserci, grazie anche a Venere favorevole, ma potrebbe mancarvi lo spunto per essere più diretti con i sentimenti. Se siete single potrebbe esserci qualche momento di tensione, ma è da quei momenti che si trae forza. In ambito lavorativo v'ingegnerete davvero tanto per svolgere bene le vostre mansioni, e anche se alla fine il risultato non sarà dei migliori, vi sentirete comunque orgogliosi di ciò che farete. Voto - 7+

Toro: previsioni zodiacali di giovedì soddisfacenti per voi nativi del segno. L'oroscopo annuncia infatti una bella Luna dal segno del Capricorno, perfetta per dare una spinta alla vostra relazione sentimentale. Per i single un incontro o un desiderio di stare con chi si ama scatenerà emozioni positive.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza risoluti, con l'intenzione di dire la vostra quando ce ne sarà davvero bisogno. Voto - 7,5

Gemelli: giornata poco favorevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 17 dicembre. Venere e Mercurio continuano il loro ciclo negativo e dal punto di vista sentimentale sarebbe opportuno che controlliate al meglio le vostre emozioni, che siate single oppure no, che si tratti della vostra anima gemella o di un amico a voi caro.

Per quanto riguarda il lavoro parteciperete alle iniziative con poco interesse, e non vedrete l'ora di andare a casa e pensare un po’ a voi stessi. Voto - 6-

Cancro: giornata tutto sommato buona secondo l'oroscopo. Non ci saranno tanti astri ad assistervi, ma nemmeno a sfavorirvi. In amore quindi la vostra relazione di coppia sarà sì stabile, ma forse arrivata a un punto fermo.

Sarebbe il caso dunque di provare ad andare avanti. Se siete single chiudere quei rapporti poco seri o con persone che non frequentate non vi dispiacerà affatto. In ambito lavorativo svolgerete le vostre mansioni in maniera quasi passiva, solamente per soddisfare le esigenze del vostro capo. Voto - 7

Leone: previsioni zodiacali di giovedì molto buone per voi nativi del segno. Questo cielo prevede infatti astri favorevoli come Venere e Mercurio, e in amore al momento tutto scorre molto bene. Se siete single puntate al vostro futuro e preparatevi al meglio. Per quanto riguarda il lavoro la giornata sarà molto intensa e avrete a che fare con mansioni lunghe, che richiederanno tanto tempo per essere portate a termine. Voto - 7,5

Vergine: situazione astrale che di buono avrà solamente la Luna in trigono dal segno del Capricorno.

In amore infatti sarete alla ricerca di conferme da parte della vostra anima gemella, ma in ogni caso sarà necessaria prudenza quando si affronteranno certe discussioni. Per i single il periodo potrebbe riservare eventi inaspettati. Nel lavoro vi sentirete un po’ smarriti a causa di Mercurio, che potrebbe mettervi in difficoltà con le vostre mansioni. Voto - 6,5

Bilancia: in questo periodo sarete più motivati del solito per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Mercurio si trova infatti in buona posizione, e con un buon rapporto con i colleghi, e il giusto umore, vi darete da fare con le vostre mansioni. In amore Venere si trova in buona posizione, e soprattutto voi single potreste aspettarvi un invito interessante. Se invece avete una relazione stabile in questa giornata apprezzerete più del solito la compagnia della vostra anima gemella.

Voto - 8+

Scorpione: non incupitevi solamente perché questo cielo non prevede più il supporto di Venere e di Mercurio. Al momento la vostra relazione sentimentale procede bene, dunque godetevi questi bei momenti insieme al partner o alla vostra famiglia. Per quanto riguarda i single conoscere nuove persone potrebbe essere una bella esperienza. Nel lavoro qualche distrazione ogni tanto potrebbe anche starci. L'importante è riuscire a completare i vostri incarichi. Voto - 7+

Sagittario: ottima giornata per voi nativi del segno grazie a un cielo strepitoso. Venere in amore promette stabilità e voglia di fare insieme al partner, per vivere queste ultime giornate dell'anno serenamente. Se siete single e l'amore bussa alla vostra porta, forse è il caso di aprire.

Nel lavoro vi sentirete liberi da ogni vincolo, con la voglia di svolgere i vostri incarichi come meglio credete, e con un po’ di creatività potreste anche stupire. Voto - 8+

Capricorno: vi renderete conto di quanto siano valide le vostre amicizie secondo l'oroscopo di giovedì 17 dicembre, soprattutto voi cuori solitari. Per chi ha invece una relazione stabile, controllando al meglio le vostre emozioni saprete prendere la via più giusta, per voi e per il partner. In ambito lavorativo sfruttate al massimo queste ultime giornate di Giove favorevole per ultimare i vostri incarichi, soprattutto quelli più ambiziosi. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di giovedì che prevede un cielo piuttosto buono per fare pace con il partner e recuperare il vostro rapporto, qualora stiate passando un brutto periodo.

Dimostrate di essere dispiaciuti per le vostre azioni, e provate a raggiungere un compromesso. Se siete single questa potrebbe essere una di quelle giornate dove le emozioni si faranno sentire. In ambito lavorativo le insicurezze stanno per dissiparsi e presto avrete una visione ben chiara dei vostri progetti. Voto - 7+

Pesci: meglio limitarsi a poche parole ma buone nei confronti del partner secondo l'oroscopo. Questo cielo al momento non vi aiuterà più di tanto, dunque meglio limitare i danni. Se siete single avrete voglia di sentimenti facili, ma non è detto che vi riserveranno soddisfazioni a lungo termine. In ambito lavorativo sarete impegnati con le vostre mansioni, ma vorreste tanto una bella vacanza, lontano dagli impegni della vita quotidiana.

Voto - 7-